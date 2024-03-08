郭偉強｜保育不敵「錢途」　北角新光戲院殞落

在2023年區議會選舉改制後，筆者便正式告別區議員生涯。但畢竟在北角區服務了近18個年頭，對北角的感情當然特別深厚，相信在有生之年，也忘不了這個社區給予筆者支持及成長的恩情。



來稿作者：郭偉强



近期一則新聞，就是「有米教會」以7.5億元收購新光戲院，這個北角地標、粵劇文化集中地之一，將要跟街坊及戲迷道別。新光戲院屹立北角逾50年，上映過無數粵劇經典，更是政府組織及區內學校舉行大型活動的熱門選址。作為港島區現存罕有的大型粵劇表演場地，本應相當值得延續下去，奈何敵不過「錢途」而將改變用途。雖然是次易手的新光戲院包括該廈地下、一至六樓及天台，可是卻已佔全幢大廈業權份數約77.41%，令部份樓上業主開始擔憂會否被收購。

曾有「公屋樓王」美譽的北角邨，一街之隔就是北角地標之一的新光戲院。記得北角邨當年未清拆前，同時傳出新光戲院有可能改為商場，由於當時社會憂慮粵劇地標一去不復返，因此紛紛要求保育。當年王國興、潘珮璆和筆者，就進行大型簽名行動，深得區內區外市民響應。最終由白武士拯救了新光戲院，同時政府也回應簽名民意，將北角邨用地原來規劃可容納200多人的「小」會堂，加大至可容納400多人的會堂，全新會堂於2019年投入服務。而位於同區的皇都戲院現正進行保育復修，再加上陳樹渠大會堂亦盛傳有重建計劃，為此北角將延續五、六十年代的繁盛景象，以及作為文化藝術傳盛及發展的集中地。

不過，有人歡喜有人愁，原來曾盛傳將會重建的陳樹渠大會堂，其資本來源正是購入新光戲院的「有米教會」。而筆者作為「北角街坊福利事務促進會」的理事，終在2月8日晚的特別理事會中，才獲悉陳樹渠大會堂重建計劃，可能因而泡湯。理事們對於前期大費周章的部署，包括城規會、東區區議會、屋宇署等，到最後卻一場空紛感婉惜。

據悉購入新光戲院的「有米教會」，預計會在今年中前完成交易，並在接下來18個月，計劃將物業翻新及重建，作為教會的宣教基地。毫無疑問，新光戲院的歷史使命走到了盡頭，社會有需要另覓場地延續粵劇文化，筆者認為如繼續保留在北角就最佳，始終除了背負歷史使命之外，也關係到區內的人流的經濟效益，而皇都劇院是否有可能承接這個使命，就只能拭目以待。

作者郭偉强是立法會議員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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