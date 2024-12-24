來稿｜工展會下的香港老字號數字化轉型挑戰

來稿作者：韓冰



香港零售業正面臨一場「完美風暴」——高昂的營運成本、消費模式的急劇轉變，加之疫情後的市場疲弱，令許多傳統零售商，特別是老字號商鋪，舉步維艱。正在舉行的工展會，吸引了一眾本地老字號品牌參展，包括安記海味、奇華餅家和李錦記等。這些品牌在展示傳統技藝與產品魅力的同時，亦意識到數字化轉型對於未來生存與發展的必要性。

然而，數字化轉型對於老字號品牌來說並非容易。許多經營者坦言，老字號歷經數十年的積累，擁有深厚的口碑和產品質量，但缺乏數字化的經驗與技術支持，導致轉型進展緩慢。我們了解到，不少老字號透露，員工結構老化、數字技能薄弱、對大數據和供應鏈數字化的理解不足，是其面臨的主要障礙。正如一些店主表示：「我的員工都很老，我不知道如何做數字化。」這使得老字號品牌難以適應消費者的需求變化，更無法充分利用數字化工具提升市場競爭力，延續老字號的新生命。

以京東與安記海味上周在工展會的合作為例，這種傳統與數字化的融合為老字號的未來提供了寶貴的參考。京東充分發揮其數字化供應鏈和大數據洞察的優勢，與安記共同推出聯乘盆菜新品，並透過電商平台將其推向內地和本港市場。這不僅為消費者帶來了便利，亦為老字號品牌開闢了全新的發展路徑。京東的數字化技術使安記海味能夠快速響應市場需求，特別是蓬勃的年貨需求，並透過冷鏈物流實現高效配送，成功突破傳統零售模式的局限。

內地經驗的啟示

內地零售業在數字化方面的成功經驗，為香港零售業提供了重要的參考價值。近期，商務部等七部門聯合印發《零售業創新提升工程實施方案》，強調了供應鏈整合、智慧零售模式推進及數字化技術應用。該方案提出了一系列支持傳統企業數字化的舉措，例如應用數字技術提升進銷存管理與物流效率，並發展「雲逛街」、「雲購物」等新型消費場景。該等措施不僅提高了企業運營效率，亦為傳統零售商提供了低門檻的數字化解決方案。

香港老字號可以從中借鑒經驗。例如，透過本地和內地的電商平台建立數字化銷售渠道，實現精準營銷，進一步拉近與年輕消費者的距離。此外，工展會亦可以探索「雲逛街」模式，讓内地與本港消費者透過線上平台輕鬆選購展品，為參展品牌提供更多曝光和銷售機會。

作為國際貿易和創新的重要樞紐，香港可以結合自身優勢，參考內地的政策和實踐，推出專為老字號設計的數字化扶持計劃。例如，提供針對性數字化培訓、設立數字化轉型補貼，甚至聯合企業與科技公司共建數字化平台，為老字號提供簡便易用的工具。

政府與業界的協同發力

在這一過程中，香港政府與業界的協同作用至關重要。政府應推出專項支持計劃，例如「香港老字號數字化賦能計劃」，為老字號提供包括技術培訓、數據支持和數字化轉型補貼在內的全方位支持。此外，政府還可以搭建零售創新中心，為傳統品牌提供顧問服務，促進品牌與電商平台的深度合作。這些舉措將有助於老字號在數字化時代重新煥發活力，並提升香港零售業的整體競爭力。

對於老字號而言，數字化並不僅僅是「電商化」，更是用新技術重新定義品牌故事，創造新的價值。以安記海味為例，其聯乘盆菜不僅僅是一款產品，更是一個透過數字化手段進一步傳播香港飲食文化的成功案例。這樣的合作應該被進一步推廣，成為其他品牌參考的榜樣。

香港的老字號品牌承載著珍貴的文化價值，但在當前市場環境下，唯有透過數字化轉型，才能保持競爭力，實現長遠發展。這需要政府、業界及品牌自身的通力合作，為傳統品牌提供必要的支持與資源，共同迎接挑戰，擁抱機遇。希望未來能看到更多像安記這樣的成功案例，透過數字化力量，讓香港老字號在全球市場大放異彩。

作者韓冰是公關公司合夥人、B20數字化轉型工作組成員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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