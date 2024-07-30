來稿｜轉型創科發展　助力香港經濟騰飛　延續東方之珠傳奇

來稿作者：莊家彬



疫情後全球經濟風雲變幻，互聯網、人工智能等創科地位日益重要，香港要在新時代下延續國際大都市地位，單靠傳統優勢並不足夠，中國載人航天工程辦公室早前公布新一批預備航天員選拔，首次有「港產」載荷專家，標誌著香港在航天科技領域的突破，亦為香港創科發展注入了新活力，我們可以把握時機，提升自身的科技創新能力，讓創科作為動力及引擎，推動香港經濟增長。

創科發展難一蹴而就 培養人才刻不容緩

然而，創科發展不能一蹴而就，香港要從傳統賴以成功的金融貿易、地產產業轉型，必需要培育新興產業、培養創新人才。特首李家超早前宣布，將推動一系列措施培育更多科研人才，全力建設香港成為國際創科中心，為國家科技強國建設作出貢獻。特區政府近年積極「搶人才」，隨著更多創新資源和人才匯聚在港，可組成更完整及完善的創科生態系統。而向外吸納人才的同時，亦要把握現有資源培訓本地「新星」。

國際高等教育機構（QS）最新「世界大學學科排名」，香港有7間大學上榜，當中6間大學排名明顯上升，可見本港大學資源豐富，有優秀人才及科研成果，只差與商業模式結合。商界可運用優秀管理經驗及人脈，協助研究人員及創業家到內地城市交流，將學術報告成果轉化落地，促進香港與內地乃至國際間的科技交流與合作，當然亦可實際投資新興產業，讓年輕人及創新一代，有更多發揮所長機會。

善用國際化優勢 把握灣區資源發展新質生產力

國家正致力發展「新質生產力」，創新科技及工業局局長孫東稱，特區政府正全力全速建設國際創科中心，以發展創科為核心，發展高質量經濟。轉型創科發展是香港經濟騰飛的必由之路，作為大灣區一分子，香港可以在原有國際化優勢上，充分利用大灣區資源優勢和產業協同效應，官商民一起支持及推動創科產業發展。

長遠來說，本港在創科發展的道路上，除了注重知識型教育，更要培養青少年的科技創新意識和能力。6月初舉行的香港創科展，有120隊本地中小學師生隊伍的創意科技作品，亦有本地年輕科研團隊及專家分享創科成果，展現出香港新一代在創科領域的潛力。

特區政府不妨加大政策扶持力度，舉辦更多科技競賽、實踐活動及展覽等，培養具備創新精神和實踐能力的未來科技人才，提供平台讓香港年輕人與世界各地創新者交流，激發更多合作機會。

香港有背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，若有足夠人才成為香港創科發展的重要力量，與內地專家及企業力量結合，將更好融入國家發展大局，為國家實現科技自立自強、一起建設科技強國，推動香港在全球科技競爭中取得優勢地位，助力香港由昔日東方之珠，發展成全球創科領域的璀璨明珠，為祖國，以至全球科技進步和經濟繁榮作出貢獻。

作者莊家彬是莊士機構主席、香港菁英會永遠榮譽主席。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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