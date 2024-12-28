仲點論政｜啟用AI超算中心不可遲疑

來稿作者：劉仲恒



回顧歷史，某些器物的發明可以徹底改變人類的命運。在熱兵器時代，懂得使用炸藥可以征服周邊的民族。瓦特在工業革命期間完善了蒸汽機，不但成為人類歷史上最重大的技術飛躍之一，也把歐洲推上了近代歷史發展的主導地位。那麼我們現在身處的時代，又是甚麼是最具影響力的工具呢？筆者可以肯定地說，那是創新科技。

現時的生活由科技主導，毋庸置疑。以智能手機為載體的科技應用，已經滲入生活的每一個細節裡。無論是進一步提升運用現時科技的速度，還是要站在科研尖端使用和訓練人工智能（AI）模型，我們都必須使用超級電腦這種功能強大的專用機器。創新科技是我們這個時代的主導力量，如果國家和公司要在這一波浪潮中處於領先地位，就必須擁有使用超級電腦的能力。

其實我們已經接觸到超級電腦了，超級電腦在構建氣候模型到發現藥物、金融、產品開發和電影特效等領域裡都大派用場了。而AI的高速開發，也更需要更快、更具效率的高效能運算基礎設施。只是在幾年前，超級電腦的使用可能還受限於一群精英研究人員。但是，隨著人工智能已成為一種無所不在的消費者應用模式，使用AI超算已經越來越常見了。這幾天，筆者在手機店裡看見內地發展的一款新型智能手機，已經用上嶄新的「AI執相」功能了。既然AI都已經走進日常生活了，建立AI超算中心還能等嗎？

好在的是，特區政府並沒有「走漏眼」。計劃3年共撥款30億元的「人工智能資助計劃」在這個月初推出，會向本地院校、研發機構、政府部門、人工智能初創企業和重點企業這5類符合資格的企業和機構提供財政支援，目的是推動本港的研發和人工智能創新進程。與此同時，數碼港也宣佈了人工智能超算中心將於今年11月底正式啟用，使用者還能享用資助計劃。這兩步棋走得很好、很明智，可以對香港能否在這科技創新時代處於領先地位，起著決定性作用。

在這複雜和瞬間萬變的世界裡，處理資料並快速獲得可操作結果已經越來越重要了，這樣的工作只有強大的超級電腦才能做到。超級電腦可以利用記憶體區塊和分組為「計算節點」的多個中央處理器來運作，我們可以這樣想像一下，那就是把5萬台筆記型電腦連接在一起，來同時開啟和運行一個軟件，那速度怎會不快呢？

在疫情期間，超級電腦幫助科學家分離並識別出COVID-19中的刺突蛋白，這在使用超級電腦之前是無法做到的，這樣醫藥公司和國家才可以設計和開發相關的疫苗。現在，AI超算中心對於我們未來的發展也發揮著同樣關鍵的作用，所以它的啟用是刻不容緩的。

作者劉仲恒是放射科專科醫生、香港大學公共衞生碩士、團結香港基金顧問、香港全球專業青年倡議行動創始召集人。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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