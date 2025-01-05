紫荊黨｜紅色旅遊同本土文化，唔啱都難！

來稿作者：張博涵



近日，「紅色旅遊」被三位議員在立法會提出，引起全港廣泛討論。

香港紅色旅遊的核心其實是愛國主義教育。習近平主席在多個場合強調了文化自信、歷史傳承和愛國主義教育的重要性。而愛國主義教育的意義在於它能夠超越國界，激發人們對歷史與文化的尊重與認同。這種教育並不僅僅局限於一國一地，而是文化自信的具體體現。最近的一次韓國之行讓我對此有了更深刻的體會。在韓國，無論是歷史景點的設計，還是對獨立運動英雄的紀念，都展現出深厚的民族自豪感與文化認同。韓國社會的這種自信是內化的，從年輕一代到年長者，都以一種自然的方式流露出來。這讓我不禁思考，為什麼曾經同樣擁有文化自信的香港，如今卻逐漸失去這種力量並導致社會的撕裂？

這種反思讓我意識到，香港的文化自信其實不僅僅依賴於紅色旅遊的愛國主義教育，還可以從其獨特的本土文化中汲取力量。20世紀80年代的香港，是亞洲的文化燈塔，以其電影、音樂和流行文化在全球範圍內贏得了極高的聲譽。那是個充滿活力與創造力的黃金時代，這段文化記憶至今仍然深受國際遊客的喜愛。通過重溫和傳承這一時期的文化，香港完全可以重建其文化自信，並在國際舞台上重新塑造自己的形象。

筆者這次去韓國的安重根紀念館，感觸極深。紀念館在南山公園的山上，風景秀麗，它不僅傳遞愛國主義，還通過對安重根精神的展示激發了民族自豪感。香港同樣可以從自己的歷史與文化中找到類似的靈感。紅色旅遊中，東江縱隊的歷史便是一大亮點。東江縱隊在抗日戰爭期間承擔了重要的歷史使命，其英勇事跡在香港與內地都廣為流傳。通過東江縱隊相關歷史的深度挖掘與現代展示，香港能夠吸引更多廣東省乃至全國的遊客前來緬懷歷史。而這些主題如果結合香港電影如《英雄本色》、《寒戰》等經典作品，以及粵語流行音樂的黃金時代，將進一步豐富旅遊內容，打造獨特的文化旅遊體驗。這些元素不僅能吸引本地市民的共鳴，也能滿足國際遊客對香港文化的印象與期待。傳播學中的「議程設定理論」（Agenda-setting Theory）指出，通過選擇性展示特定內容，可以有效引導公眾的關注焦點。香港完全可以利用這一理論，聚焦推廣其多元文化與紅色旅遊結合的獨特魅力。

此外，這種文化自信並非要與外界對立，而是可通過開放與交流得方式進一步強化。紅色旅遊作為一種文化傳播工具，在不同國家和地區都有類似的推廣做法。南韓通過青瓦台的韓戰展館和安重根紀念館來展示抗日歷史，吸引了大量遊客，特別是包括立場不同的中國遊客，展館的停留時間明顯較長，這體現了歷史文化景點的吸引力。香港有足夠的文化軟實力和旅遊吸引力，可以適當結合本土戰爭歷史和政治內容進行宣傳。這不一定是「趕客」的行為，反而可能成為吸引遊客的一種有效手段。

香港同樣可以通過紅色旅遊與本土文化的結合，吸引國際遊客並擴大其文化影響力。例如，策劃結合東江縱隊抗日歷史與香港電影文化的跨界展覽，不僅能夠激發本地居民的興趣，還能吸引廣東省乃至全國範圍的遊客，甚至吸引來自韓國、日本等地的文化愛好者。

從經濟效益的角度看，紅色旅遊與本土文化結合可以形成雙贏。安重根紀念館的成功經驗表明，通過主題活動和創新展示，可以大幅提升旅遊地的經濟收益。在香港，類似的模式完全可以推廣。例如，打造以紅色旅遊為核心的文化節慶活動，結合現代科技手段如虛擬現實（VR）與增強現實（AR），重現歷史與經典電影場景。這樣的活動不僅可以吸引大量遊客，還能帶動相關產業的發展，包括酒店、餐飲、文創產品等。

更重要的是，這種文化自信的重建能夠緩解社會的撕裂。通過強調共同的歷史記憶與文化根源，香港可以在社會各階層之間找到更多的共同點。韓國通過紀念安重根實現了這一點，其國內外遊客都因其精神內涵而深受感染。而香港若能借鑒這一經驗，便可通過愛國主義教育與本土文化的融合，化解社會對紅色旅遊的偏見，並實現文化認同與經濟效益的雙重目標。

總之，香港的紅色旅遊與本土文化相結合，不僅是一種歷史教育方式，更是一種重塑文化自信的契機。從韓國安重根紀念館的經驗中我們可以看到，通過巧妙的議程設定與創新的展示形式，香港完全可以打造既具國際吸引力又能促進本地和諧的文化旅遊項目。這不僅有助於香港在全球文化旅遊版圖中佔據重要位置，更能夠通過文化與經濟的雙重發展，為社會注入新的活力與希望。

作者張博涵是紫荊黨政策研究院研究員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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