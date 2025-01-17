尚海龍｜五指彈琴　金蛇狂舞　香港更「香」

乙巳蛇年即將來臨，在中聯辦2025年新春酒會上，伴隨著金蛇狂舞的民樂曲和國樂大師方錦龍的五弦琵琶精彩演奏，鄭雁雄主任發表了熱情洋溢又不失詼諧幽默的新春致辭。

鄭主任從一國兩制好制度、高質量發展與高水平安全、守正創新及以變應變、內聯外通融入大局、擔當作為攻堅克難等五方面，用「五個續寫」總結過去經驗、展望蛇年未來、提出長遠期許。同時結合廣州、深圳、香港三座城市的首字做了諧音解讀，帶出了香港要更「香」的金句，「五個續寫」與開場演奏中的五指彈琴、金蛇狂舞交相輝映，香港各界都需要深入理解，擦亮本港的「香」字招牌！

2025年伊始，直接對著近1700名香港社會各界重要代表講話，鄭主任是代表中央對香港各界新年起步就要凝聚共識、堅定信心、共謀發展提出了要求。「五大續寫」的信息環環相扣、相得益彰，共同建構起一個由治及興的新東方之珠新藍圖，當前擺在1700多名核心治港者面前的重要任務是梳理時間表，排好優先級，統籌兼顧，早日吃「香」。

制度優勢是基礎

香港是「一國兩制」好制度的首個受益者、也是最大受益者，長期堅持和完善「一國兩制」的偉大實踐，就是香港在國家作為特別行政區存在的核心基礎和最大優勢，需要不斷深入理解和尊重「一國」之本，發揚和挖掘「兩制」之利，才能夠保持香港長期的繁榮穩定，香港的各項事業才能夠由治及興。

兩高平衡是要求

香港回歸祖國以來，眾多原因導致香港的發展速度慢了。香港需要抓緊人工智能、生命科技等創新機遇，銳意進取，加快發展北部都會區，優化流程機制，修改過時法例，實現高質量發展。發展同時也要珍惜來之不易的好環境，在「23條」立法使命完成後，要自覺維護好國家安全，將國安融入社會方方面面，維護高水平安全。

守正應變是能力

地緣政治和國際亂局是香港發展過程中不可避免遇到的坎坷，也是前進路上必然有的迂迴，香港要緊跟時代步伐，堅守憲制秩序，同時做到識變應變求變，以主動之變應對國際之變，以積極之變把握危中之機，像海燕般在風浪中閃電穿行，不畏艱難，在「一帶一路」、「全球南方」等新國際舞台中，積極尋找發展機遇。

內外聯通是差異

香港是中國最國際化的城市，也是「國內境外」的標桿城市，從法律、金融、文化、教育、科技、航運、貿易等全方位聯通世界既是香港的獨特價值，也是香港的核心競爭力。國際招商引資、國際招才引智、國際盛事吸納是香港積極在國際舞台展現東方魅力的角色，也是和內地城市珠聯璧合發展的本錢，要把香港的「香」和廣州的「廣」、深圳的「深」有機協同，各美其美，美美與共。

良政善治真本事

港人治港、高度自治，在中央授權下，香港要著力提升治理能力和治理水平，政府、立法會、司法機關和全體公職人員、政團黨魁、社團領袖，出席酒會的1700人，都是核心治港者，都要擔當作為，需要拿出眾人划槳，不當看客的精神，求同存異，合作共贏，歷練治港軟實力，提升理政真本領，在最小震動下，縮窄並逐步解決財政赤字同時兼顧發展，這才是港人治港的應有之義。

空談誤事、實幹「香」港！

對於香港而言，「五指彈琴、金蛇狂舞」，能夠有效凝心聚力，讓全社會在「香港更香」的共同願景指引下共同開創香港發展的美好前景。香港社會各界應該全力支持特區政府依法施政，把握歷史機遇，團結一致、銳意改革，謀劃香港在十五五規劃中的角色和定位，不斷激發香港社會的創新活力和發展動能，在推動中國式現代化的宏偉藍圖中書寫新的香港篇章。

作者尚海龍是立法會議員、新質企業家聯合會創始人。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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