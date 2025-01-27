來稿｜校園成流感溫床？當局要支援家校共建疫苗防線

來稿作者：林芷楓



近日有報導指全港有過百間學校拒安排學生集體接種流感疫苗，成為近日筆者與一班教育界朋友飯聚的熱議話題。隨著流感在校園肆虐，不少朋友所教班別紛紛於流感疫情失陷，甚至有朋友疑被學童傳染而患流感，幸因已接種疫苗並無大礙。流感疫苗接種一向是校園抗流感關鍵一環，且獲大部分學校支持，個別學校未有安排學童接種相信出於其他原因；政府應審視不同原因，為校方提供更多支援提升接種率。

近期流感入院人數明顯上升，不少重症個案是長者及小童。不少醫學界專家早已指出，流感疫苗發展十分成熟、安全有效。校園學童接種率直接影響群體免疫效果，校方確應負起公共衞生責任，協助建立疫苗防疫屏障，保護免疫力弱的人士。但飯局中亦有教師朋友指，個別學校拒絕安排集體接種，並非不信任疫苗成效，很大原因是受到部分家長壓力。

為學生安排到校接種疫苗需獲家長同意，但有家長認為接種疫苗無用，甚至可能有損健康；其次是有校方擔心接種疫苗影響上課時間，又或需承擔其健康風險。教育工作者每日工作繁重，衛生署應扮演更大的領導角色，例如與校方盡早規劃接種日程、派員到校舉辦講座，並向家長和解釋流程，鼓勵更多家長安排學生接種，並進一步加強公眾教育，通過各種媒體平台，推廣流感疫苗的重要和安全知識；亦可為學校提供單張，向家長宣傳接種疫苗資訊，減輕校方來自家長的壓力。

為學童接種疫苗的醫護人員，已對學童構成一定壓力，而且部份學童怕打針、怕痛，容易哭鬧引起混亂，教師需花時間安撫、維持秩序。若能於課後安排家長陪同，於熟悉的校園環境接種，有助減輕學童心理負擔；故希望當局能安排人手，於課後時間或假期接種，並為校方提供噴鼻式流感疫苗，讓學童選擇。

噴鼻式流感疫苗已獲醫學證實效用等同傳統針劑疫苗，學校若能提供針劑與噴鼻式疫苗兩個選擇，可免卻部份學生因「怕打針」而影響接種率；而且此新型疫苗的接種流程，較傳統打針更快，有助提高接種效率。衞生署去年底已推行了先導計畫，為有意安排學生接種「無痛」噴鼻式流感疫苗的中、小學服務，成功提升學童流感疫苗接種率。

這些措施相信有助提高學童疫苗的接種率，而且推廣疫苗同時可增加市民預防流感意識，學校可配合教育學童流感預防知識，包括戴口罩及勤洗手等防護措施，並以學生為媒介反過來推廣這些防護意識予家長，共建流感的保護屏障，降低市民整體流感傳播率，有效應對流感疫情。

作者林芷楓於加拿大主修歷史，近年回流香港，曾任職教育顧問、慈善組織及公共事務工作。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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