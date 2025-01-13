流感季節已經開始，醫務衞生局局長盧寵茂苦口婆心提醒市民，最有效的預防方法是接種疫苗，減低流感對市民，特別是高危群組如小朋友的損害。然而，衞生署公開沒有打針的學校名單後遭受批評，理應鼓勵甚至安排學校參與疫苗外展計劃的教育局卻未見蹤影。



在本港，季節性流感一般於1月至3月和7月至8月較為流行。衞生署一直推行季節性流感疫苗學校外展計劃，安排外展隊到中學、小學、幼稚園及幼兒中心為學童免費接種流感疫苗。幼稚園和幼兒中心不但可自由選用注射式滅活或噴鼻式減活流感疫苗，而且有別於以往只能選擇其中一種，今個年度更可於同一或不同的外展活動自由選用注射式滅活和噴鼻式減活流感疫苗，提供更具彈性的疫苗選擇。

疫苗資助學校外展計劃廣受學校支持，超過八成幼稚園、幼兒中心及中學參加，小學更是超過了九成。截至上月底，外展計劃已接種超過36萬劑次，相當於大約20萬人已透過學校安排免費接種流感疫苗。根據本地經驗所得，學校參與外展疫苗接種計劃能提高學童流感疫苗接種率逾一倍，有效加強學童免疫屏障。當局公布160多間學校沒有參與外展計劃，明顯是在盡可能推動學校參加。

必須指出的是，學校參與計劃並不等如學生必然要接種疫苗，接種與否的決定權始終在家長。外展計劃的用意是便利家長，讓有意者可以選擇於學校接種疫苗，而不用另行安排。換句話說，學校若然未能參與外展計劃，其家長反而少了一個便利的選擇。既然政府有資源、有能力安排，我們不難明白為何疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆認為應假定所有學校參與外展計劃，除非學校另行申請退出並解釋原因。

令人不解的反而是，為何疫苗外展計劃一直只由衞生署衞生防護中心負責，教育局只是代為向全港學校發信邀請參加。比起衞生署，教育局肯定最清楚學校的考慮及需要。甚至乎對於假定全港學校參與的建議，曾任中學校長的立法會議員鄧飛亦明言需要教育局配合。

由衞生防護中心強烈呼籲學校參與外展計劃，到盧寵茂局長表示「這個時候不是再提出一些解釋表示做不到，我們是要做到」，醫衞局和衞生署已經盡力呼籲了一段不短的日子，為何教育局至今尚未「共同努力，齊心鼓動更高疫苗接種率」？盧局長既說「我們希望學校在這方面明白到保護學童的最終責任，它們是承擔着很大的責任」，敢問教育局在這方面又承擔着怎樣的責任？

有立法會議員曾經指出，學校參與疫苗外展計劃會為教師帶來額外工作量。我們不知道這是否其中一個因素，但即使如此，逾八成的參與率已反映困難並非不能克服。再者，正如盧寵茂所說，「理解在推動疫苗接種方面有不同的困難，但是我覺得解決問題的方法總比問題多」。學校的顧慮能否透過衞生署以至教育局的支援得以消除？答案是肯定的，只要醫衞局不是單打獨鬥。