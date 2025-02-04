地球之友｜國際清潔能源日——邁向更清潔、更環保的未來

來稿作者：洪藹誠



2025年是第二年慶祝「國際清潔能源日」（1月26日），旨在倡導賦能社區，以公正且包容的方式推動向清潔、可靠能源的轉型。這一天也是我們重申應對氣候變化承諾的重要日子，在破紀錄的熱浪和水災等嚴峻挑戰下，我們需要積極投資可再生能源，加速擺脫對化石燃料的依賴。

近年，在各種氣候和能源政策的推動下，全球在可再生能源領域取得了顯著進展，其競爭力也日益提升。以英國為例，該國在逐步淘汰煤炭並將可再生能源比例增加一倍後，創下了75年來最潔淨的電力生產紀錄。目前，英國從風能獲取的電力幾乎已與天然氣發電看齊。

目前，沒有任何國家能跟得上中國的發展速度。中國在建設新的太陽能和風能發電廠方面居於全球領先地位。值得注意的是，中國已提前6年實現了其2030年的目標，即安裝1,200 GW的可再生能源設備。

在這個響應全球可再生能源發展的大趨勢中，香港有何定位？遺憾的是，香港在推動實質進展方面正逐漸落後於其他地區。政府的氣候行動計劃主要集中於從燃煤過渡到天然氣，雖然天然氣的污染較少，但仍然會產生碳排放。

本港的可再生能源發展可謂停滯不前。還記得2022年時，當局曾計劃發展離岸風能來使本港的能源組合更多元化嗎？該計劃此後便杳無音訊，可能因擔憂成本上漲對低收入家庭造成影響而被擱置。

如果香港無法單憑自身力量加快發展步伐，也許該跳出框架，探索更多可能性。例如，新加坡的「區域電網」計劃，當地政府透過與鄰國合作，投資可再生能源項目，引入清潔電力。

香港可以借鑒新加坡的經驗，充分利用其完善的金融基礎設施優勢，與大灣區合作夥伴攜手推動更多經濟上可行的可再生能源項目，從而將清潔能源引入香港。這不僅能充分利用中國在可再生能源生產領域的全球領導地位，還能助力政府推動香港發展為區域綠色金融中心的目標。

國際清潔能源日正在喚醒全人類加快清潔能源發展的步伐。若香港在本地發展可再生能源面臨困難，便應積極探索與區域夥伴合作的可能性，以支持全球過渡至更清潔、更綠色的未來。

作者洪藹誠博士是香港地球之友行政總裁。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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