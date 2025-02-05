我的九龍城｜盛事以外的體育經濟

來稿作者：黃馳



本屆政府將文化、體育與旅遊整合至同一政策局，旨在透過三者之間的協同效應，實現輻射式的發展效益；而位於九龍城的體育園盛載的大型文藝體育活動能夠帶動旅遊，彷彿九龍城就在體育盛事鎂光燈中帶動經濟。然而，九龍城是個人口密集學生數目亦多（兩項數據在十八區中均排第五）社區；如果運用這人口分佈特質，是否又可以像應用傳統文化特色般塑造「無處不旅遊」般，從小處著手，以社區體育和地區賽事是推動經濟呢？

廣義理解體育經濟

體育產業的經濟效益並非僅限於門票收入、商業贊助或銷售球隊周邊商品。體育經濟涵蓋的內容相當廣泛，不同國家地區對體育經濟效益亦有不同定義，所以這裏我主要探討體育賽事的經濟潛力。儘管賽事的直接商業效益可能不顯著，但所帶來的發展機會與經濟潛力卻不可忽視。例如：

1、頂級賽事與其他行業的協同效應：擁有一定球迷基礎的職業或甲組球隊，若在賽事日於場館附近舉辦大型社區活動、嘉年華或展銷會，賽事觀眾將可為嘉年華／展銷會帶來額外人流。若允許球會參與經營周邊活動，將有機會為體育界創造新的收入來源，進一步支持體育發展。

2、學界或地區賽事的跨區經濟活動：若地區性球隊在高水平比賽中表現理想，將能吸引跨區觀眾，促進賽事場地周邊的消費，例如賽後/觀賽後的聚餐與社交活動。

3、業餘賽事與相關行業的協同效應：若增加興趣性質、社區級別和不同年齡層的賽事數量，將能激發更多人士參與訓練班、購買體育用品，帶動訓練班業務與體育用品銷售的發展。

學界或地區賽事若表現理想，將能吸引跨區觀眾，促進賽事場地周邊的消費。（相片由作者提供）

實現經濟效益的舉措

如在九龍城實踐地區體育經濟，我會建議當局考慮以下幾項舉措：

1、開放場地與經營活動：康文署可以考慮開放場地，讓賽事主辦單位經營帶有商業成份的嘉年華、展銷會及飲食娛樂，亦可透過合約形式外判此服務並擔任監管角色。

2、檢討社區參與撥款：在社區參與的撥款中設立專項撥款，供社區或專業體育團體定期舉辦靈活涵蓋不同群體的體育賽事。這項舉措將可以確保在傳統敬老揚孝類的社區活動之外，有財政支持把體育發展串聯到各個社區。

3、串連社區賽事：九龍城涵蓋三個校網（31、35、41），有多家中小學（36間中學、46間小學），若能串聯學校舉辦學界賽事以外的定期巡迴學生賽事（例如分區聯校/公開組賽事、統籌校際友誼賽），這將可補充康文署及體育總會舉辦的年度分齡賽和地區賽事所未能涵蓋的市場份額，增加運動參與人數，激發學生對運動的熱情，並提供更多實踐機會。這些巡迴賽事亦能帶動人流，促進傳統商業活動（例如：交通、餐飲、體育用品銷售）。

現時政府致力向精英化、盛事化、普及化、專業化、產業化五個方向發展，當中「普及化」發展鼓勵更多不同人士參與體育，而九龍城發展社區體育就正正回應了普及化目標同時又能促進經濟：借助獨特的條件（十八區中學數目排第五）可以從小處著手推動體育經濟，以社區體育促進青年發展、身心健康和小商戶經濟，顯示九龍城的活力。

作者黃馳是九龍城區議員，亦是一個運動心理專業聯會的課程導師。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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