方國珊｜慢病共治計畫有助紓緩公立醫院壓力

「慢性疾病共同治理先導計劃」於2023年11月推出，實施一年來，吸引了9萬4千多名45歲以上、未有已知糖尿病或高血壓病歷的市民參加計劃，當中有5萬4千名參加者完成高血壓及血糖篩查。慢病共治計劃以共付模式，識別出已患上糖尿病及高血壓但未察覺，或有相關風險的人士，鼓勵巿民及早預防慢性疾病，減少相關併發症，長遠減輕公立醫院負荷。



資料顯示，完成高血壓及血糖篩查的參加者中，有4成參加者驗出血糖偏高，或確診糖尿病或高血壓。

政府資助6成診症費 參加者每次支付150元

筆者在關愛隊及地區工作期間，為居民舉辦多次健康檢查活動，為居民進行「三高」驗血測試，同時向居民推介慢病共治計劃，介紹地區康健站服務和資助詳情。

參加者由家庭醫生評估及安排篩查化驗，轉介到指定醫務化驗所抽血，在首次篩查階段，政府資助196元，參加者只需支付120元診金，而化驗費用全免。最後由家庭醫生解釋化驗報告及診斷結果，安排合適的健康管理方案。

慢病共治計劃篩查中驗出指數偏高的參加者，將由地區康健站或家庭醫生為參加者度身訂造健康管理方案，以控制慢性疾病的風險因素。地區康健站會按家庭醫生轉介及計劃參加者狀況，安排護士診所或專職醫療服務。

而確診高血壓或糖尿病的參加者，則由家庭醫生跟進治療，提供每年最多六次及血糖偏高的參加者提供每年最多四次的受資助診症，並提供所需藥物，參加者每次診症只需支付150元。

香港市民每日忙於工作，容易忽視個人健康，計劃由政府資助近6成診症費用，讓參加者到康健站或私家醫生進行篩查，相宜的檢查和治療費用為中青提供誘因，讓市民早發現、早預防、早處理，提升市民健康意識，建立起良好生活習慣。

建議涵蓋眼科黃斑點病變 加入中醫治療

筆者認為，「慢性疾病共同治理先導計劃」新增了視光師服務，為有需要的患者進行眼底攝影檢查。除了高血壓及糖尿病，建議把篩查範圍擴大至眼科疾病，如黃斑點病變，黃斑點病變有年輕化趨勢，及早識別，防止視力惡化。

此外，香港首家中醫醫院快將投入服務，筆者亦建議部門研究把中醫治療加入計劃，體貼市民需要。

醫務衛生局上月公布，在全港增設超過40個服務地點，提供地區康健網絡專屬護士診所及專職醫療服務。專屬護士診所會新增「糖尿腳」評估、處理及預防服務；新增的營養師服務會為一些經護士指導但仍未達預期改善目標的個案，提供針對性的營養飲食指導；視光師則會為糖尿病及高血壓病人進行眼底攝影檢查。基層醫療服務網絡的進一步擴闊，將更方便市民使用服務，進一步減輕公立醫院壓力。

作者方國珊是西貢區議員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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