地球之友｜氣候變化　加劇熱帶氣旋強度

來稿作者：洪藹誠



氣候變化是一個迫切的全球性議題，其影響深遠，尤其體現在天氣模式的變化上。由新加坡南洋理工大學、美國羅文大學及美國賓夕法尼亞大學共同展開的一項研究顯示，氣候變化正在加劇並延長東南亞地區熱帶氣旋的持續時間。這項研究分析了自1881年以來超過64,000個熱帶氣旋，發現氣候變化導致海水升溫，為風暴提供更多能量，使其得以發展並增強。

其中一個後果是令熱帶氣旋在更靠近海岸線的位置形成。這意味縮短了社區的準備和應對時間，尤其是在人口稠密的沿海城市，如海防市、仰光和曼谷。研究還發現，氣旋在陸地上的停留時間更長，進一步增加了發生嚴重水浸和山泥傾瀉的風險。

這對東南亞來說是個壞消息，該地區已經長期面臨眾多嚴峻的氣候挑戰。更強烈且持續時間更長的熱帶氣旋將進一步加劇當地社區、經濟和生態系統的脆弱性。此外，海平面上升也會對生命和生計構成重大威脅。

農業是該許多國家的重要產業，但同時也特別容易遭受影響。暴風雨會導致農作物受損和耕地流失，進而引發糧食不安全和貧窮問題。例如，在2022年，巴基斯坦經歷了嚴重洪災，淹沒了全國三分之一的土地，毀壞數百萬英畝的農田，超過3300萬人受到影響。這場洪災嚴重破壞了水稻、小麥和棉花等主要作物，顯著加劇了糧食不安全，並使農業社區的貧窮問題進一步惡化。

環境影響同樣不容忽視。紅樹林、珊瑚礁和其他重要的生態系統，提供了海岸保護和支持生物多樣性等重要服務，但它們正面臨被破壞的風險。它們的消失會對環境以及依賴它們為生的社區產生連鎖效應。

香港作為一個沿海城市，也非常容易受到氣候變化的影響。海平面上升，加上更強烈的熱帶氣旋，威脅着香港的基礎設施、經濟和社區。近年來，香港已多次經歷颱風帶來的破壞性影響，例如低窪地區的水浸和重要基礎設施的損壞。作為國際金融樞紐，香港的氣候韌性不僅對市民至關重要，還在更廣泛的區域及全球經濟中扮演着舉足輕重的角色。

應對這些挑戰需要採取多方面的措施。科研對於理解氣候變化背景下的天氣系統至關重要。有效的政策和治理能夠提升氣候韌性，並增強災害防備能力。政府需要加大對能夠抵禦極端天氣的基礎設施的投資，推行先進的預警系統，並推廣可持續的土地使用方式，以全面保障社區安全。

作者洪藹誠博士是香港地球之友行政總裁。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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