民主思路｜創建香港文體人才高地

來稿作者：葉浚生



香港文體產業的核心矛盾：政府一方面高調打造國際盛事與精英項目，另一方面卻任由基層生態日漸萎縮，造成人才斷鏈與產業空心。香港文化與體育產業中的「基層斷層」卻逐漸侵蝕參與機會。每當明星運動員或賣座電影連續掀起熱潮時，底層生態卻難以長期維持，最終導致整個行業發展受限，讓青年失去追夢的舞台，也使香港在國際競爭中逐步失去優勢。這現象揭示出為破解這一結構性困境，我們迫切需要從資源分配到制度設計上進行徹底改變。

上層導向導致產業斷層

近年來，香港在文化與體育領域陸續推出各項利好政策，但實際執行過程中卻暴露出一個尷尬的現象：政策總是偏重於打造頂層的國際盛事與精英項目，而忽略了基層與青訓的持續培養。事實上，要在某項運動競技上保持持久的競爭力，極大程度上依賴於源源不絕的青訓供應。儘管有人認為全民參與、菁英培育與大型比賽這三大方向屬於不同層面的考量，但實際上，這三者是環環相扣的：沒有前人成功的精英案例，便很難說服青少年加入這個行業；而如果市民參與度無法提高，香港體壇就可能陷入青黃不接的窘境。事實上，以往偶有運動員在國內賽場上異軍突起，但後續卻缺乏繼承者，導致整個項目長期出現青黃不接的情況。譬如「風之后」李麗珊、「乒乓孖寶」李靜、高禮澤，單車界即有黃金寶、李慧詩等先進曾經一度閃耀，但隨後便無人能夠接力。

以政府最新的體育發展預算來看，2024至25年度共計投入約79.23億港元，其中「普及化」經費最多，達60.72億港元；「精英化」撥款14.63億港元；而「盛事化」僅有3.88億港元。這種資源分配顯示出政府期望通過全民參與、菁英培育與大型盛事三管齊下推動體育發展，但如果青訓體系無法發揮應有作用，這三者便難以同步推進。以越南男足為例，憑藉2018年的打入U23亞洲盃決賽，草根足球人口在短短三年內成功翻倍，這正證明了青訓對於普及運動人口的關鍵作用。順帶一提香港亦出現一個怪現象，港超聯每場平均觀眾僅約1,200人，而每逢港隊男足參與國際比賽，入場人數都能突破五千人，這個現象為何會構成型雖有待探究，但這不妨礙政府利用這種熱潮來整合資源。

類似的困境也在藝文界看得到。回顧過去，香港電影一直在一個開放市場環境中掙扎求存。港英時代，當局從未將電影視為真正的藝術，更談不上扶持與資助；所以，香港電影只能倚仗自力更生、以觀眾需求為上帝，在市場邏輯下苟延殘喘，成為市民、粵籍華僑與海外華人的日常消費品。當年，香港電影的「速食文化」圭臬雖曾鑄輝煌，甚至偶爾出現現象級、反映社會現實的作品，例如黑社會主題、賭場主題、警匪片與形形色色的喜劇，但卻也產生了粗製濫造、追逐噱頭的投機風氣。直至今天，此類創作模式依舊屢見不鮮。這種舊生態雖能賺錢，卻始終缺乏有效的制度保障來扶植基層創作與長遠發展。

在票房高峰的掩蓋下，結構性不足往往被忽視；不少真正有潛力的新人與基層創作者，因缺乏穩定平台與資源，只能被迫淡出或淪為邊緣。最終，整個產業陷入「短暫爆發，不足維繫」的狀態，難以擺脫「產業空心」的隱憂。根據香港票房有限公司的統計，2024年香港電影票房僅有13.4億元，刷新13年以來的最低紀錄，甚至倒退至2011年的水準，導致一批戲院結業收場。即便《破．地獄》與《九龍城寨之圍城》先後締造票房奇蹟，也難撼動整體市場持續衰退的趨勢，演員、導演及幕後工作者只能無奈地感嘆「開工寥寥」。這種依賴少數「奇蹟」來提振全局的方式，無疑突顯出新人缺乏長期培育管道，資深從業者也因資源短缺而瀕臨斷炊的結構性頑疾。

進一步來看，本地產業政策一直在「補貼式」或「大館帶頭式」的碎片化措施裡打轉，從來未能全面規劃。同時，香港長期聚焦歐美與內地市場，忽略了跟東南亞及其他新興文化圈的合作機會，形成「國際連結失衡」的尷尬局面。結果，港產片難以打開更廣大的區域市場，基層影人和中小製作公司亦遭到資源與舞台雙重擠壓，於是更嚴重的基層斷層便此起彼落，令原本才華洋溢的新人也難有脫穎而出的空間。

《破．地獄》與《九龍城寨之圍城》先後締造票房奇蹟，也難撼動整體市場持續衰退的趨勢。（資料圖片／梁碧玲攝）

斷層根源：人才政策與產業集群失效

電影與運動產業皆遵循著相似的生態發展模式。依據產業集群理論，若要形成規模經濟與知識外溢效應，必須在基層與中層人才方面取得足夠累積，進而構建一個完整而穩健的產業生態系統。當一個地區或產業的人才基數不足，即使頂層擁有數位國際巨星，其成功也難以在整個系統內部廣泛傳播，整個生態便難以達到所謂的「臨界量」。當香港政府多年來連續面臨預算赤字、難以以充足資助來扶持行業時，隨著資源逐漸縮水，更能暴露出基層人才供給的嚴重不足。

實際上，產業集群失效的根本問題正在於「人才政策」零散孤立。過去十多年來，雖然「優才計劃」曾成功吸引湯唯、伏明霞、郎朗等國際知名人士加盟；近期政府又透過「高才通」與「優才計劃」進一步打造國際人才高地，吸引了奧蘇利雲、馬貝利等體育明星來港。然而，這些高端人才的引進雖能在短期內博得媒體關注，但若忽略了引進新生代的人才政策，整個產業卻難以真正實現持續發展。

有一個廣泛且多元化的人才供應鏈，才能真正構築出具有韌性與創新能力的產業集群。僅僅依賴引進國際巨星或奧運冠軍，最終只會出現「偶像坐擁頂層光環，而基層卻無法後繼支撐」的尷尬局面。「國際人才高地」應建立在一個廣大而多元的人才生態基礎上。

創建梯隊：影響整體生態的政策轉型

面對「集群無力」與「人才零散」的現狀，唯有豐富基層生態才有望成為扭轉局勢的突破口。單靠偶發的人氣難以擴大產業規模，必須構建自下而上的多層次梯隊，才能推動持續發展。

以電影業為例，法國透過《文化例外法》（L’exception culturelle），要求電視台將至少15%的營收投資於本土電影，其中30%必須用於支持處女作導演。這樣的制度安排，使得法國每年能製作逾200部電影，其中近四成出自新人之手，形成「老將與新秀共存、多元題材並舉」的良好生態。一個「由下而上」的推進體系，讓許多潛力與創新能開枝散葉，避免「產業空心」的隱憂。

同樣的道理亦適用於運動界，越多人參與，越能激發技術交流與競爭效應，才足以促進整體水準提升，也才能擴充市場空間。若只是曇花一現的熱潮或國際明星來港，或時不時蹦出的天才運動員，既無法賦予基層恆久的希望，也無法促使產業形成健康多元的結構。

無論在電影業、集體運動領域，「梯隊模式」都意味著必須由下而上地構建多層次聯賽或展演機會，並創造能承載多元規模與風格的創作空間。換句話說，當政府或社會重視整個產業發展的「全樓梯」建設，而非僅追求頂層的光環，文體產業才能真正壯大，進而發揮跨產業、跨專業的協同效應。

作者葉浚生是民主思路地區幹事、元朗分區委員會委員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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