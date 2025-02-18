來稿｜「同夢﹒同心」——亞冬會強化中方外交成績

來稿作者：陳文坪



2月初舉行的亞冬會是中國今年春節期間一次重要外交活動，多國政要受邀赴會參加開幕禮，中國國家主席習近平出席哈爾濱第九屆亞洲冬季運動會開幕式並與這些領導人會面。赴華出席開幕式的外國領導人有文萊蘇丹波基亞（哈桑納爾）、吉爾吉斯斯坦總統扎帕羅夫、巴基斯坦總統扎爾達里、泰國總理佩通坦、韓國國會議長禹元植等。

文萊在與中方發布的聯合聲明中公布，將給予中國公民14天免簽入境，以回應中方早前就給予文方國民30天免簽待遇。這是中方一項外交實質的成績，也是文萊、中國雙贏的步調，有助於增進兩國人民相互了解和進一步加強人文交流。

還有，泰國新任首相佩通坦首次訪華，與中國國家主席習近平會面，並就打擊網賭電詐，雙方達成繼續加強執法安全和司法合作。兩國領導人會晤後，泰、中雙方也簽署了13項合作協議，包含經濟與投資、科技、媒體合作等領域。泰國內閣也在2月4日批准中泰鐵路合作項目二期工程，建成後將能促進泰國與老撾及中國之間的往來。這也是中方倡導的「一帶一路」所發揮的積極作用，也是中方在外交上所取得的成就。

第九屆亞冬會2月7日至14日在中國哈爾濱舉行，本屆主題是「冰雪同夢 亞洲同心」（Dream of Winter, Love among Asia）。這是一場亞洲運動盛會，更是中方向國際社會呈獻一場從「亞洲夢」邁向「世界夢」的體育賽事。這是中國繼2022年2月舉行冬奧會後再次迎來亞冬會國際賽事，體現了中國大陸在冬季運動項目的重視、開發、發展，並進一步提升各項體育運動的參與人數。

中國大陸東北三省擁有得天獨厚「冰雪天地」的天然資源，可舉辦如速度滑冰、短道速滑、溜冰、冰球、花樣滑冰、冰壺等各項冰雪賽事。哈爾濱也是冬天旅遊的好地方。哈爾濱上次承辦亞冬會是在1996年，近30年後第二次舉辦盛會。

本屆亞冬會，共有來自亞洲34個國家和地區的1200餘名運動員報名參賽，其中柬埔寨和沙特阿拉伯的冰雪健兒將上演亞冬會首秀。而亞洲至少有48個國家，可見還有三分之一（14個國家）沒有派運動員參賽。相對於亞運會參賽國沒有任何國家缺席，亞冬會在爭取更多參賽國方面有待加強與推廣。

回顧三年前的北京冬奧會舉行，世界還處於疫情大流行時期，許多國家的運動員都放棄參與此盛大運動會。不過，國際奧委會主席巴赫在閉幕禮上致詞說，冬奧在北京舉辦，讓中國有三億人參與這一運動，中國已實現了申辦時所承諾的目標（大意）。

由此可見，冰雪運動已經來到了亞洲，讓亞洲人民有機會進一步了解冰雪運動的好處與挑戰，讓這一產業成為今後經濟發展不可小覷的增長動力。同時，更多人也會投入到這一「新興」產業中，為冰雪運動創造更多、更高價值，讓冬季運動成為日常不可或缺的生活之一。

而三年後的今天，世界已處於後冠病時代，相信中國已不止三億人參與冬運活動，人數或許已有N倍的成長。亞洲國家也有更多人民參與其中。在亞洲地區，冬運會似乎屬於相對「冷門」的運動項目。因為亞洲許多國家都處於沙漠、熱帶地區，終年天氣偏暖，冬天運動項目在欠缺天然資源的情況下，許多場館都難以維持。如東南亞有11個國家，幾乎常年是熱帶。就如筆者的所在地新加坡，冬運項目，除了室內溜冰，其它項目多時只能在電視機前才能看到。

哈爾濱市在2023年就獲得2025年亞冬會的舉辦權，但是直到日前運動員谷愛凌宣佈因傷退賽，筆者才知道亞冬會在哈爾濱舉行這回事，相信有很大部分的人都不清楚哈爾濱將舉行亞冬會。有能力舉辦國際賽事是一件好事、樂事、甚至是利事，主辦方須加大力度對外宣傳，特別在賽前讓國際社會，成員國、體育愛好者清晰、明白賽事的舉行時間、地點、比賽項目。這不但能提升主辦城市的知名度、好感度，也能提升主辦國好的一面。更能讓世人的目光投向賽事城市。這種推進與提升的宣導，比起一些「硬邦邦」的旅遊宣傳廣告，更能體現出文明、文化、文體的軟實力。

北京冬奧會後，中國的冰雪運動正在快速發展，哈爾濱亞冬會將再次把中國的冰雪運動推向另一次高峰，也是亞洲國家冰雪運動在世界舞台上展示自身魅力的一次機會。各國運動員必將發揚運動會主題「冰雪同夢 亞洲同心」的體育精神，把亞洲的冰雪運動帶進更高境界。

恭賀哈爾濱亞冬會順利舉行，恭賀中國代表團以32金27銀26銅創下歷屆亞冬會最佳戰績。隨着亞冬會結束，希望能帶動亞洲人民對冬季運動項目的認識，並提升各國人民的參與程度，從而進一步提高人們對冬季運動的熱忱。體育可以服務外交，外交可以加強國與國的發展關係，雙方面都可以相輔相成。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不通知。