思哲研究所｜石破茂友華立場引發自民黨抨擊——中日恩怨何去何從？

日本在舉辦中國農曆新年亮燈儀式時邀請中日200多位小朋友與比卡超一同合唱,以「青年」及「動畫」為主題與中日政商代表一同高歌中日友好;石破茂也用日本「戰敗」80週年而非「終戰」,許多中國人認為這是承認歷史責任的重要舉措。石破政府確實非常友華;然而,筆者近日頻頻往返內地和日本調研,整個過程令筆者有感,中日官方關係改善的背後,中日的民眾根本談不上在積極配合。



來稿作者:李冠儒



中日關係:A man holds Chinese and Japanese national flags during a parade celebrating the 70th anniversary of the founding of People's Republic of China at Yokohama China Town on October 01, 2019 in Yokohama, Japan. (Getty)