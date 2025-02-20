紫荊黨｜從六代戰機與DeepSeek看中美博弈

來稿作者：韋昊岷



我國在龍年即將結束之際迎來了兩件重大事件——中國六代機成功完成首次飛行，同一天DeepSeek AI也正式發佈了其最新的大型語言模型DeepSeek-V3。這兩則消息如同重磅炸彈，震撼全球，引發了廣泛關注，並潛移默化地影響著特朗普及其內閣在第二任期內的對華策略。

六代機試飛 美國如臨大敵

此次六代機的試飛採用了突破性的無尾翼設計與三引擎佈局，彰顯了其卓越的機動特性及前所未有的隱身效能。專家深入剖析後指出，該戰機不僅全面超越了五代機，在全方位隱身技術上實現了質的飛躍，更能在敵方雷達的嚴密監視下，執行長時間的隱蔽偵察與打擊使命，而不被發現。

中國六代機試飛成功的消息傳來，美國的心境五味雜陳。據國際媒體報導，兩周前，美國空軍部長肯德爾因高昂的研發成本——每架戰機高達3億美元，宣佈暫停NGAD（下一代空中優勢）項目，這無疑給美國的六代機研發之路增添了重重陰霾。恰在此時，中國六代機的成功試飛，無疑給美國帶來了空前的緊迫感。

一方面，美國不得不正視中國在軍事科技領域的迅速壯大；另一方面，他們正緊鑼密鼓地探索應對策略，以確保自身的軍事霸主地位不受動搖——「反華鷹派」已經成為五角大樓裡的主角，而剛剛經參議院投票批准的新任防長皮特·海格塞斯將為關鍵人物。

鷹派防長為中美軍事關係最大變數

海格塞斯能順利出任防長，他要好好感謝副總統萬斯。參議院對其任命的投票中，支持和反對的票數一度僵持在50比50的平局。根據美國憲法，副總統作為參議院議長擁有「一票破局」的權力。最終，副總統萬斯投下了決定性的一票，使得皮特·海格塞斯成功獲得任命，成為美國國防部長。

在歷任防長中，海格塞斯在軍隊的履歷可謂是小學生級別的——他只參加過美國國民警衛隊，最高軍銜是上尉，並無其他軍旅生涯特別是軍官生涯的經歷。而美國國民警衛隊的軍種性質又較為特殊，簡單的說，美國的國民警衛隊就像是中國的民兵與武警、預備役的複合體，由各州政府領導，不受聯邦政府管理。儘管如此，海格塞斯在公眾中的知名度卻遠超許多前任防長，這主要得益于他作為福克斯新聞節目主持人的身份以及多本暢銷書的作者身份。這便意味著，未來海格塞斯的舉動將受到多方關注及博弈，尤其是其對海陸空軍部長的人事任免以及對華政策方面。

在政治主張上，海格塞斯是眾所周知的保守派，與特朗普的政策高度一致。特朗普提名他的一大動機是希望徹底清除軍隊中的「多元化」和「包容性」元素。於是便有批評者將其描述為一個「政治忠誠淩駕於專業能力之上」的經典案例。因此，在保守主義的限制下，海格塞斯很有可能會暫停中美兩軍的部長級對話，增加誤判風險。如再有「氣球事件」發生，海格塞斯旗下的國防部極有可能用實質措施給予回復從而加劇雙方誤會。

筆者全程觀看了海格塞斯的提名聽證會，其中最令人印象深刻的一幕是，當被問及東盟成員國時，海格塞斯竟無法列舉出任何一個國家。這一細節暴露出以他為代表的美國軍方高層對全球戰略的輕視。目前，除了針對中國及其盟友，美國在亞太地區尚未制定出全面而詳細的軍事規劃。正如馬凱碩在其著作《中國的選擇》中所指出的，美國在缺乏全面全球軍事戰略的情況下，便已與中國展開了這場戰略競爭。這種戰略上的不足，可能會對美國的長期利益產生深遠影響。

DeepSeek「以小搏大」

當地時間1月27日，美國股市開盤後遭遇大幅下跌，科技板塊成為重災區。其中，美國晶片巨頭輝達（英偉達，NVIDIA）因受到DeepSeek人工智能模型的衝擊，股價當日暴跌約17%。DeepSeek之所以引發全球關注，關鍵在於其以極低的成本實現了卓越的性能突破。其推出的模型在性能上已與世界頂尖的GPT-4等大模型不相上下，但在成本控制上卻遠勝一籌。

例如，OpenAI訓練ChatGPT-4的成本高達7,800萬美元，甚至可能突破1億美元，而DeepSeek大模型的訓練成本卻不到600萬美元，僅為同類模型的5%到10%。這一成就得益于其創新的訓練方法，不僅大幅降低了大模型行業的入局門檻，還打破了大規模預訓練被科技巨頭壟斷的局面，為更多參與者開闢了新的可能性。因此，無論是從基礎研究還是商業應用的角度來看，DeepSeek在訓練和推理方面的突破，都對美國一些大模型公司的既有模式形成了巨大衝擊。

重塑娛樂業 AI賦能下的內容生成

與理工科不同，娛樂業的核心並非嚴謹的邏輯推理或「家學」式的知識傳承，而是創意和情感的表達。筆者認為，DeepSeek憑藉其強大的腦洞能力和反覆運算能力，能夠快速捕捉用戶的根本想法，並根據設定生成全新的世界，從而成為滿足客戶情緒需求的強大工具。傳統娛樂業的創作模式通常是作者主導，觀眾被動接受，即便在互聯網時代有所改進，也未能從根本上改變這一局面。

而如今，創作者只需提供一個豐富的開頭和合適的模型，系統便能根據使用者的選擇和回饋不斷反覆運算，最終生成符合使用者願景的個性化內容。以網遊為例，過去開發者需要在多元內容和傾向性之間艱難平衡，而現在，通過動態模型和個性化配置，每個玩家都能體驗到獨一無二的內容，既滿足了信息繭房的偏好，又避免了眾口難調的困境。這種模式下，娛樂業正逐漸從直接提供產品的角色，轉變為提供原材料的供應商，而使用者的創造力將成為內容反覆運算的核心驅動力。這種變革不僅提升了客戶滿意度，也重新定義了創作的本質。

特朗普對華科技制裁為其重要談判籌碼

DeepSeek的崛起讓華盛頓的政策制定者們逐漸意識到，美國在科技領域對中國的領先優勢可能並不如他們想像的那般穩固。在反華已成為民主、共和兩黨共識的背景下，特朗普政府可能會將針對中國的科技制裁提前提上日程。儘管在其執政初期，特朗普的主要精力仍集中在處理國內事務上，但科技領域的對華競爭顯然已成為其政策議程中的重要一環。

目前，美國在對AI技術出口管制的討論中，主要存在三種主流觀點。第一種是「控制派」，以OpenAI CEO奧爾特曼和眾議員穆萊納爾為代表。這一派別認為，前沿AI技術擴散到非盟友國家所帶來的風險，遠超過出口這些技術可能帶來的經濟利益。第二種是「擴散派」，以參議院商務委員會主席坎特維爾為代表。他們主張全力推動美國AI技術在海外市場的發展，認為只有讓美國技術迅速滲透全球市場，才能有效防止中國搶佔市場空間。第三種則持中立態度，主張將AI技術出口作為外交談判的籌碼，以靈活應對國際局勢的變化。

從特朗普對TikTok立場的轉變可以看出，其商人本性使他傾向於在科技領域與中國達成某種協議。當然，任何此類協議都必須符合其「美國優先」的原則，而美國在這一過程中願意讓步到什麼程度，將成為最大的變數。

中國第六代戰機的成功試飛與DeepSeek-V3人工智能系統的發佈，標誌著中國在軍事科技與人工智慧領域實現了歷史性的雙重突破。這不僅彰顯了中國在前沿技術領域的自主創新能力，更凸顯了其在國際戰略格局中日益提升的影響力。當前，無論是軍事競爭還是科技博弈，中美之間的較量已進入深水區，雙方在高精尖技術領域的角力日趨白熱化。未來，中美關係的走向將取決於雙方能否在激烈競爭中保持戰略理性，在核心技術領域既競爭又合作，最終找到符合兩國利益和全球穩定的平衡點。這一進程不僅關乎兩國關係的未來，也將深刻影響全球科技發展與地緣政治格局。

作者韋昊岷是紫荊黨政策研究院研究員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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