貿易戰火波及香港　嚴陣以待不容輕心

昨天下午1時，亦即美國東部時間2月4日凌晨零時起，美國總統特朗普2月1日發布的行政命令正式生效，對中國貨品徵收額外10%從價關稅。美國海關和邊境保護局另外發出指引，表示根據2020年7月特朗普取消香港單獨關稅區的行政命令，這次對華開徵的附加關稅同樣適用於來自香港的貨品。



縱然日前特朗普加徵關稅的決定未明確提及香港，過去幾天坊間評論亦集中於來自內地的轉口貨品，但由於美國政府至今仍未撤銷四年多前有關香港關稅地位的指令，這次開徵關稅同樣適用於香港貨品，不應該令人意外。美國郵政署於當地2月4日公布即日起暫停接受來自中國的郵件包裹，同樣包括了香港在內。除了電商平台受影響，市民現在要寄包裹往美國得光顧速遞公司，成本增加不少。

身兼行政會議成員的經民聯立法會議員林健鋒表示美國姿態多於實際，相信本港商界有其他方式寄包裹到美國，又認為香港政府會見招拆招。商務及經濟發展局局長丘應樺日前則提到很多內地貨品經香港轉口，本港作為轉口港將受關稅波及，未來有需要加大與美國以外的其他經濟體合作。他又稱香港商界已對貿易戰有兩手準備，政府會幫助商界擴展離岸貿易以應對風險。

對美出口不少 轉口來源多元

特朗普政府連番出招，實際上將如何影響香港經濟貿易，從數字可窺一二。去年香港出口（包括港產出口及轉口）到美國商品價值2960億元，雖然比起出口到內地的2.7萬億元少得多，但已經位列香港出口第二大目的地，並且拋離排第三的越南1500億元。

由特朗普首次上任前的2016年計起，香港整體出口在這九年間反覆增加了9500億或27%，但香港出口到美國的貨品價值少了285億或9%。以佔比計算，出口往美國的貿易佔總額由9%跌至6.5%，跌幅主要由出口往內地的貿易抵銷（佔比由54%升至59%）。特區政府積極開拓其他市場，不過佔比有增長的主要得台灣（2.1%升至3.1%）和越南（2%升至3.2%），而且兩地貨品總值也不及美國之多。

港產貨品有限，香港出口往美國的貿易中多達98%屬於轉口。按來源地劃分，貨品多數來自中國內地，其次是台灣和美國。值得留意的是，來自內地的貨品佔轉口往美國總值由2016年的86%大幅下跌至去年的52%，同期來自台灣的佔比由1%增加至7%，越南由0.2%增加至5.3%，兩者升幅至為明顯。加上來自韓國、馬來西亞等地的轉口貨品亦錄得一定增長，可見現在以香港轉口往美國的商品來源多元，遠不只限於來自內地。

四年挑戰接踵而來 高層應對制定戰略

特朗普上屆任期內與中國開打貿易戰，香港當時未受關稅影響。這次其上任才兩星期，已先後在貨品關稅和郵政包裹方面牽連香港，對香港作為轉口港、國際貿易中心的影響如何，值得特區政府嚴陣以待。再者，美國國務卿魯比奧日前又親身向巴拿馬施壓，據報當地政府正考慮取消和記港口的經營合約，香港企業在國際市場上的營商環境在接下來四年恐怕仍要面對不少驚濤駭浪。

須知道香港除了要參與建設粵港澳大灣區，國家發展大局亦包含了國內國際雙循環相互促進的部份。而在其中，香港作為外循環的重要節點，市場化、國際化的優勢「絕不能褪色、不能閒置，必須加強，更好發揮作用」。不但《財政預算案》不能只空泛提兩句「地緣政治局勢不明朗」、「國際環境複雜多變」，特區政府亦應有高層次架構應對挑戰。特首政府組如何評估美國政府下一步可能影響香港的行動？運輸及物流局如何研判關稅措施、郵政限制等對香港國際貿易和物流中心的影響？駐美經貿辦仍然前途未卜，甚至可能不利香港政府對美國政商界的聯絡，商務及經濟發展局有何方案？

過去兩屆美國政府以來各種打壓，北京明顯早有備案。除了對等加關稅回應，亦不乏經濟戰略，以至是調整貿易佈局。香港置身於百年未有之大變局的前沿，不可能掉以輕心。