來稿｜支援癌症病人藥物治療　資助計劃減輕經濟負擔

來稿作者：陳偉傑



癌症治療是一條漫長且充滿挑戰的路，對於患者及其家屬而言，昂貴的藥物費用往往成為沉重的經濟負擔。隨著標靶藥物、免疫治療等創新療法的普及，為了讓有需要的病人獲得適切的治療，坊間有多項援助計劃，通過合作模式，為合資格的公營醫院患者提供藥物資助，幫助患者減輕經濟壓力，持續抗癌和惠及社群。

這些資助計劃能有效幫助有經濟需要的公營醫院患者銜接療程，提升治療封頂式藥物資助，患者只需支付前幾個療程的藥費，其後便可免費獲得餘下的療程藥物。這種「分段承擔」的模式能有效幫助夾心階層患者持續用藥。

一些非政府組織及慈善組織如聖雅各福群會惠澤社區藥房、香港乳癌基金會，提供多種資助模式，包括「藥費回贈」、「自費封頂」、「買五送一」等，減輕有經濟需要的病人治療期間的經濟壓力。而多間跨國藥廠推出「用藥愈久，資助愈多」的PSP計劃，有些患者使用超過半年後可獲後續50%藥費減免，我們也見到有關用藥的總費用大跌超過七成。

以肺癌為例，以往一個月鏢靶藥物的治療費用需要三萬多元，最近收到惠澤社區藥房的資料，就只需九千多元，對於有經濟困難及需要自費的公營醫院病友支援幅度有很大的提升。

而有關的資助申請步驟也不複雜，癌症患者大致上可透過以下三個步驟申請資助，獲得治療支持。

1、與主診醫生討論：確診後，向醫生了解具體的治療建議，並取得特定藥物的處方及轉介信。

2、經濟狀況評估：準備相關收入證明及資產申報文件，並接受審查。

3、提交申請：在醫護人員或社工的協助下，向相關機構遞交申請文件。

讓病人獲得全面資訊，有助一起實現「癌症不是絕症」的願景，除了科技及醫療技術的不斷推陳出新，同時需要社會資源的全面配合。在這個繁忙的都市中，我們依然看到有心的機構聯手社福機構，讓不同的醫療資助計劃出台。我們組織下月亦會舉辦「香港癌病關注日2025」，討論更多關於改善癌症藥物選擇和可負擔性，希望可以探討多層次的醫療融資方案，確保癌症藥物融資保障，杜絕因病致貧，讓大家在抗癌的路上，不再孤單。

作者陳偉傑是同路人同盟主席。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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