來稿｜區塊鏈助企業提升營運效率及可持續發展

來稿作者：黎基雄、于承忠



區塊鏈作為一種分散式帳本技術，具有去中心化、透明度高、資料不可篡改等特點。在航運物流領域，這些特性能夠為企業帶來顯著優勢。香港理工大學航運研究中心的研究指出，區塊鏈技術能夠實現即時資訊共享，確保供應鏈各個環節的資料真實可靠，同時提供端到端的可視性，讓企業能夠全程追蹤貨物流向和交易狀態。

研究顯示，區塊鏈在物流領域的應用優勢主要體現在以下方面：

資訊實時性：通過分散式網絡，確保各方即時獲取最新資訊

資料安全性：採用先進加密技術，防止資料被非法篡改

智能合約：自動執行預設規則，減少人為干預和錯誤

全程追溯：提供完整的供應鏈追蹤記錄，提升透明度

現代物流業面臨的挑戰與區塊鏈解決方案

當前物流業面臨多項重要挑戰。首先是資料整合問題，供應鏈各方使用不同的系統和標準，導致資訊難以有效共享。區塊鏈通過建立統一的資料平台，讓所有參與方都能即時獲取準確資訊，大大提升了資料整合效率。

其次是供應鏈的複雜性和透明度問題。隨著全球化程度加深，供應鏈變得越發複雜，參與方眾多，資訊追蹤困難。區塊鏈技術通過智能合約功能，可以自動執行預設的業務規則，簡化流程，提高透明度。例如，沃爾瑪（Walmart）已經在其食品供應鏈中應用區塊鏈技術，實現了從農場到餐桌的全程追蹤，大大提升了食品安全性和透明度。

網絡安全和資料私隱也是重要挑戰。區塊鏈採用先進的加密技術，建立安全可靠的資料平台，有效防止資料洩露和篡改。這對於處理敏感的物流資訊特別重要。例如，馬士基（Maersk）使用區塊鏈技術處理貨運文件，既保證了資料安全，又提高了處理效率。

實際應用案例與技術實施的挑戰

除了上述企業，還有許多成功案例展示了區塊鏈在物流領域的實際應用。雀巢（Nestlé）和聯合利華（Unilever）等企業已經開始使用區塊鏈追蹤食品原料的來源，確保產品質量和安全。在香港，多家物流企業也開始探索區塊鏈應用，特別是在跨境物流和倉儲管理方面。

儘管區塊鏈技術前景廣闊，但在實施過程中仍面臨一些挑戰。首先是技術整合問題，企業需要確保現有系統能夠與區塊鏈平台順利對接。其次是成本考慮，建立區塊鏈系統需要大量投資。此外，人才培訓和管理層支持也是成功實施的關鍵因素。

研究建議企業採取循序漸進的實施策略，先在小規模範圍進行試點，待系統運作成熟後再逐步擴大應用範圍。同時，企業需要仔細評估技術與自身需求的匹配度，以及實施的可行性，確保投資能夠創造實質效益。

可持續發展效益與對香港物流業的啟示

區塊鏈技術不僅能提升營運效率，還能促進物流業的可持續發展。研究發現，區塊鏈可以從社會、經濟和環境三個維度推動可持續發展。在社會層面，它能改善工作環境，提高員工滿意度；在經濟層面，能降低運營成本，提升客戶滿意度；在環境層面，則有助於減少浪費，提高資源使用效率。

作為全球重要的物流樞紐，香港物流業應該積極擁抱區塊鏈技術帶來的機遇。研究建議，企業可以採取循序漸進的方式，先在小範圍試點，再逐步擴大應用範圍。同時，政府可以考慮提供更多支持，推動區塊鏈技術在物流業的應用。

未來展望

隨著技術不斷發展，區塊鏈與人工智能、物聯網等新興技術的結合將為物流業帶來更多創新可能。企業應該未雨綢繆，及早規劃，為技術變革做好準備。區塊鏈技術將成為未來物流業的重要基礎設施，企業必須及時把握機遇，提升競爭力。

區塊鏈技術正在重塑物流業的未來。通過提供安全、透明、高效的解決方案，區塊鏈不僅能解決當前物流業面臨的諸多挑戰，還能推動行業向更可持續的方向發展。面對這場技術革新，香港物流業需要積極應對，把握機遇，在全球供應鏈中保持競爭優勢。這不僅關係到個別企業的發展，更關係到香港作為國際物流樞紐的地位。

作者黎基雄講座教授是香港理工大學航運研究中心主任，于承忠博士是香港理工大學航運研究中心顧問。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不通知。