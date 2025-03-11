胡定旭｜創新型醫學院是香港上新賽道的引擎

一如以往，每年兩會都是我們準確掌握國家大政方針的上佳時機，今年也不例外。 對於渴望盡快融合國家發展大局的香港來說，今年兩會傳來的訊息，更形重要。正因如此，我想跟大家分享一些我的領會和看法，希望同心協力，一起為國家及香港的建設盡點言責。



第一，中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥上周五參加港澳人大代表團會議上的講話很值得留意。新華社引述丁薛祥說，「香港正在加快推進由治及興，要更加堅定維護國家安全，集中精力拼經濟、謀發展、搞建設，鞏固國際金融、航運、貿易中心地位，維護自由開放規範的營商環境，加快培育具有國際競爭力的新產業、新賽道。」簡而言之，就是希望香港除了進一步發展現有產業外，還要加快培育具有國際競爭力的新產業。

第二，李強總理向人大提交的政府工作報告其實已為香港提示了重要的著力點。 在擘劃來年工作時，李強總理提出了十個關鍵點，其中第二點有關「因地制宜發展新質生產力，加快建設現代化產業體系」的大方向，很值得正戮力發展新產業的香港留意。

在「發展新質生產力」的大綱領下，總理提出了明確要求。第一點是「培育壯大新興產業、未來產業」，這包括了建立培育生物製造、量子科技、具身智慧、6G等未來產業。第二點是「激發數位經濟創新活力」，「持續推進『人工智慧+』行動，將數字技術與製造優勢、市場優勢更好結合起來，支援大模型廣泛應用，大力發展智慧網聯新能源汽車、人工智慧手機和電腦、智能機器人等新一代智慧終端以及智慧製造裝備」。綜合而言，就是要把本地稱之為「人工智能」或簡稱「AI」的新科技廣泛應用到各行各業上，以提升國家的整體生產力。

國家在人工智慧領域上的科研實力雄厚。今年1月，內地科創企業DeepSeek推出其開源（OpenSource）推理模型DeepSeek R1，便以低成本、高效能擊倒美國OpenAI最新的模型「o1」，震驚全球，令人刮目相看。其實，香港在這方面的發展一點都不遜色。內地人工智慧的領軍企業，如商湯、思謀，第四範式等都源自香港。行業中的一些海內外龍頭企業如百度，漢森機器人，思科、科大訊飛等亦已相繼來港設立國際或地區總部，令香港的人工智能生態圈得以快速形成中。此外，由特區政府出資，並由香港科技大學牽頭的「香港生成式人工智能研發中心」（簡稱HKGAI），早已擁有了全亞洲大學裏數一數二的運算能力；而且在2024年的QS全球大學排名榜裏，香港科技大學的數據科學及人工智能課程已擠身全球大學的第十位，是全國的首位。

同一時間，香港擁有優秀的醫療體系，其醫療水平早已比肩全球最先進水平。香港人的高壽便是最有力的證明。既然人工智慧的能手與世界級的大國手都已雲集香江，現時只欠東風把這些強強組合匯聚於同一點上，便可為國家和香港締造一個人工智慧時代的國際級醫療創新樞紐。而一所打從第一天便擁抱科技的創新型醫學院正是我們所欠的東風。現屆特區政府一再強調要「主動對接國家發展戰略」，故此我很有信心他們一定會抓著這個能讓科技與醫學雙結合的重要歷史機遇。

每念及這個秀麗的前景，我都會感到興奮，因香港真的擁有「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，特別是在當前粵港澳大灣區建設的國家戰略體系下，香港既能掌握國際人工智慧和醫學領域最新成果，並且擁有內地人口基數巨大的醫學需求以及病例樣本人群眾多的優勢。而後者正是全球藥企夢寐以求的東西，放眼全球都是極為少見的。

因此，我建議國家相關部委及特區政府有關部門，一同從國家戰略高度出發，在香港盡快興建一所創新型的醫學院， 打造人工智慧時代國際醫學創新研究制高點，吸引和爭搶全球醫學精英，以實現第二十屆三中全會的《決定》，把香港打造成國際高端人才集聚高地的大謀略。這對迅速提升我國病理研究、開發新藥和精準醫療等方面的水準，進而掌握中美博弈主動權，爭取國際衛生健康領域話語權，都具有相當重要的戰略意義。若能至此，丁薛祥副總理盼望香港能擁有「具有國際競爭力的新產業、新賽道」便不難實現了，他心中的「鑽石」香江也會因此而更璀璨光芒。

作者胡定旭是醫管局前主席。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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