來稿｜香港要在人工智能引領浪潮中把握機遇

來稿作者：楊華勇



黃廷方慈善基金與信和集團捐出兩億元予「InnoHK創新香港研發平台」旗下的香港生成式人工智能研發中心，以支持香港的人工智能發展。財政司司長陳茂波在捐贈儀式致辭表示，今次捐贈將支持中心建立服務平台，為市民提供港產大模型講話通服務，亦是業界首個將DeepSeek本地化模型所提供的服務，他期待模型進一步發展，向更多應用場景延伸，令服務更多元，讓更多市民受惠。陳茂波強調，香港要在這一波人工智能引領的浪潮中，把握機遇。

DeepSeek的成功，顛覆長期以來美國在AI領域保持領先的觀點，這種進步不僅打破技術封鎖，還為全球AI發展帶來新機遇。美國對DeepSeek爆紅的反應先是驚訝和讚嘆，然後慢慢變成警戒、害怕以至指罵，同時不停指控DeepSeek涉嫌盜用美國AI模型的技術。然而，美國這些針對DeepSeek以至中國AI技術發展的指控，都是站不住腳的。這些指責是無稽之談，因為 DeepSeek 才是當之無愧的「OpenAI」。

DeepSeek的人工智慧技術迅速成功，香港在金融、醫療、零售等多個行業得到了廣泛應用。DeepSeek的成功為香港帶來了前所未有的機遇，它不僅代表了技術的突破，更象徵著香港在全球科技領域中的重要地位。

國務院總理李強發表政府工作報告，報告共28次提到「科技」、40次「創新」。當中提及AI產業，指「支持大模型廣泛應用」。李強稱，激發數字經濟創新活力。持續推進「人工智能+」行動，將數字技術與製造優勢、市場優勢更好結合起來，支持大模型廣泛應用，大力發展智慧網聯新能源汽車、人工智能手機和電腦、智慧機械人等新一代智慧終端以及智慧製造裝備。

香港在人工智慧（AI）領域的快速發展為其在全球科技競爭中提供了重要機遇。香港在政策、科研、金融、智慧城市、人才引進、國際合作、資料優勢、初創生態、行業應用及倫理監管等方面具備顯著優勢，能夠有效把握AI發展機遇，推動經濟和社會進步。香港擁有多所世界級大學，如香港大學、香港科技大學等，這些高校在AI研究方面成果顯著。香港設有多個AI研究中心，吸引全球頂尖人才。

作為國際金融中心，香港在金融科技領域具有天然優勢，AI在風險管理、交易分析等方面有廣泛應用，AI幫助金融機構提升合規性和風險控制能力。香港作為智慧城市，在交通管理方面，AI優化交通流量，減少擁堵；在公共安全方面，智慧監控系統提升城市安全；在醫療健康方面AI輔助診斷和個性化治療提高醫療服務水準。

DeepSeek的人工智慧技術迅速成功，香港在金融、醫療、零售等多個行業得到了廣泛應用。例如，在金融領域，DeepSeek的智慧演算法能夠幫助香港金融機構進行風險管理和市場預測，提高投資決策的準確性。在香港醫療領域，DeepSeek的數據分析技術可以幫助醫療機構進行疾病預測和診斷，提升醫療服務的質量和效率。在香港零售領域，DeepSeek的消費者行為分析技術可以幫助零售商瞭解消費者需求，優化營銷策略和供應鏈管理。

特區政府通過資金支援和政策引導，積極推動AI技術研發和應用，如智慧城市計畫。創新科技署提供資金和資源，支持AI初創企業和研究項目。DeepSeek的成功為香港帶來了前所未有的機遇，它不僅代表了技術的突破，更象徵著香港在全球科技領域中的重要地位。

作者楊華勇是中華全國工商業聯合會常委、香港中華總商會副會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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