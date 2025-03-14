地球之友｜氣候變化如何威脅全球海上貿易？

來稿作者：洪藹誠



最近幾個月，巴拿馬運河成為眾人矚目的焦點。在重新掌權的幾周內，特朗普便在全球發動經濟戰爭，並揚言要為美國奪回這條運河。雖然這些政治議題吸引了不少目光，但真正危及這條跨洋通道的，或許不是這位第47任美國總統，而是氣候變化。

要理解其中的原因，首先需要了解一些背景。巴拿馬運河建於1914年，是連接大西洋和太平洋的重要捷徑。通過這條運河，船隻無需繞行南美洲，航行時間得以縮短近一半。然而，巴拿馬運河並非自然形成的兩大洋之間的河流，而是一項工程奇蹟。這條運河如同一座精心設計的水上電梯，通過水閘系統將船隻提升至比海平面高出26米的高度，穿越附近的人工淡水湖——加通湖（Gatun Lake），然後在入閘後降低水位至海平面，讓船隻順利駛離。目前，這條水道每年可供多達14,000艘船隻通行，承載著全球貿易量的2.5%，其中，美國和中國是兩大主要使用國。

那麼，巴拿馬運河如何受到氣候變化的威脅呢？每當船隻通過這條水道時，約2億公升淡水會在閘門操作時從加通湖釋放到大海。雖然巴拿馬是世界上最潮濕的國家之一，但氣候變化導致更長的乾旱期、不穩定的降雨模式，以及更頻繁的厄爾尼諾事件，這些因素使加通湖的水位無法快速補充。在2023年底至2024年初，加通湖的水位已降低到不得不限制每日船隻通行數量的程度，並對船隻大小和重量進行限制，因為較重的船隻在淺水區容易刮到湖底。這樣的限制意味著意味著更少的船隻能通過、更長的等待時間以及更多的貨物運輸延誤。此外，加通湖的乾旱問題不僅影響國際貿易，因為該湖還是巴拿馬超過一半人口的飲用水來源。

為了適應氣候變化，當局已承諾投入80億美元用於提升基礎設施，以減低碳排放並更妥善地管理用水，例如，開發港口讓船隻將貨物卸載至陸上運輸工具，並在通道的另一端重新裝載貨物。其眾多措施之一包括一耗資16億美元的超級工程，在印第奧河建設大壩，以確保運河的供水穩定。然而，這項提案備受爭議，因為它涉及砍伐大片土地，破壞生態系統，並迫使當地社區搬遷。

從極端降雨、野火等現象來看，氣候變化的威脅無處不在。然而，對巴拿馬運河而言，其影響顯得更加微妙。為了確保這條對全球貿易至關重要的動脈，能夠在持續升溫的世界中正常運作，必須依靠創新、投資，以及加強適應能力的決心與行動力，才能有效應對這一挑戰。

作者洪藹誠博士是香港地球之友行政總裁。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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