鄧家彪｜呼籲長和實業對港口交易三思停售

一家以「長江」名義起家的中國人家族企業，企業領軍控權人擁有國家公職，有憲法職責參與國家事務。然而，這企業為了自身賺錢避險卻無視交易加劇國家風險，向打壓國家的鬥爭對手助燃氣焰、推送籌碼。長江和記實業實在應該三思，懸崖勒馬，取消賣走包括巴拿馬運河在內的全球 23個國家、43個港口權益，出售給美國最大的私募基金公司貝萊德之交易，免得落個世人指責、遺臭萬年的惡名。如背棄國家和中國人利益，枉用「長江」二字。



人皆有國，商人不例外，國強民富自然讓商人乘上快捷號和順風車，使其環球營商更有信譽、更受歡迎，企業實力背後還是國家信用和國家實力。以全球五百強企業為例，中美合共超過一半有多（283/ 500，中國佔142），中國經濟實力和世界影響力持續走強向好，維繫國家利益、顧及國家發展，既是與國家共榮共生，利國也利己，更加是中國人百年奮發圖強的國族命題。「商人無祖國」絕不符合義利觀，更是對一代代保衛和建設中國的先賢列祖的背離。「商人無祖國」的續句就是「求財賣祖國」，相信68年前能起名「長江」應心懷祖國、支持國家，絕非賣國求榮之輩。

美國財團的靠山從來就是擾亂世界秩序、習慣雙重標準、事事以力服人的美國政府，美國霸權是政軍商互倚形成。美國過去透過軍事實力，赤裸裸奪取國家利益，在二十年代初策反巴拿馬脫離哥倫比亞國成為受美國「保護」的獨立國，由美國派美軍控制巴拿馬運河，至1999年才撤軍交還。事隔二十五年，狂人特朗普再上台，毫不掩飾強取豪奪，聲言奪回巴拿馬運河，此舉既減輕美方貿易成本，亦手握國際貿易黃金航道咽喉，堵中國貿易之強勢，令中國商船難以通航，無處可泊，以力服人，瘋狂打壓，路人皆見。

1987年，美國制裁當時如日中天的日本東芝，2015年美國通用電器圍獵收購法國國寶企業阿爾斯通（核電業務），用的是美國惡棍部門司法部加上無恥的長臂管轄，美國就是「政府施惡、企業收割」。若有鼠輩一再聲稱美國行事市場歸市場，政治歸政治，實在是中了西方騙術的井底之蛙，無視國際環境複雜嚴峻，或者就是美帝幫兇，反中禍港的軟對抗、偽中立、假道學。

2018年華為事件，美國施行「長臂管轄」，構陷誣告孟晚舟女士；2024年TIKTOK被迫「不賣就禁」，這些世界大事令當今香港中學生也明白美國不會讓中國人過好日子，也不會讓中國企業趕超美國。連中學生都知，莫非命名長江、心繫祖國的首富家族不知道？古有胡雪巖、近有陳嘉庚，香港昔有霍英東、莊世平，愛國氣節皆得後世傳誦，為國為民大仁大義。望長和實業三思停售。

作者鄧家彪是立法會議員、工聯會副理事長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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