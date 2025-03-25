來稿｜應對貿戰挑戰　需政企齊心

來稿作者：莊子雄



近日，環球經貿形勢動盪，美國對華加徵關稅，香港亦難獨善其身。作為工商界代表，筆者非常關注形勢發展，這場風暴不僅是數據的變動，更關乎眾多香港企業的營運狀況，考驗香港經濟的根基。

美國貿然加徵關稅，對香港製造業和出口業造成顯著影響，當中較明顯的是貨物積壓。不少美國進口商因關稅政策的不確定性，相繼暫停或調整訂單，令香港廠商倉庫積存較多未能付運的貨品。這使企業現金流緊絀，資金周轉受壓，影響日常營運支出如支付薪資、採購原材料，以至擴充生產的計劃。

值得關注的是，部分美國大買家憑藉市場強勢地位，要求香港廠商分擔關稅成本，甚至壓低貨品價格。這種將風險轉嫁給合作夥伴的做法，為本已面對挑戰的港企增添壓力，影響了多年建立的商業互信，甚至可能影響供應鏈的穩定性。

面對這一局面，特區政府和金融管理局的支援至關重要。企業有如在驚濤駭浪中航行的船隻，而政府和金融機構則是關鍵的「定海神針」。筆者促請相關部門迅速推出針對性的措施，為企業提供有力支持；同時，希望銀行業界能夠體諒出口及製造業的艱難處境，給予企業更多緩衝空間和實質支援，協助企業穩住陣腳。

首先，金管局可適度放寬對銀行的監管要求，鼓勵銀行在風險可控的前提下放寬貸款條件，降低利率，延長還款期限，並提供靈活的融資方案，協助企業渡過難關。

同時，香港出口信用保險局應擴大對中小企業的保險覆蓋範圍，提高保額上限，降低保費，並簡化索償程序。這將增強企業開拓新市場的能力，為其爭取新訂單提供保障。

誠然，當前困境並非香港獨有，內地以至美國的盟友如墨西哥、加拿大等，亦正面對加徵關稅的壓力。因此，本港企業必須保持冷靜，沉着應對，並積極尋求自救之道。

筆者並非主張政府過度干預市場，但在面對外部衝擊和系統性風險時，政府適時為企業提供支援，實屬分內之事。這不僅關乎個別企業的生存，更關乎香港經濟的穩定和長遠發展。

筆者殷切期盼，特區政府和金管局能夠盡快推出具體可行的措施，為受困企業提供實質性的幫助。這不僅是對企業的及時雨，更是對香港未來發展的策略性投資。

筆者深信，只要香港各界團結一心，共渡時艱，充分發揮靈活應變和不屈不撓的精神，定能克服眼前困難，化危為機，在變局中覓得新機遇，迎接更光明的未來。

作者莊子雄是香港工業總會主席。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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