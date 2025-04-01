來稿｜降低建築成本是保持香港競爭力關鍵一步

來稿作者：徐毅興



特區政府在後疫情時代，希望以基建推動經濟復蘇，故在財赤嚴重下仍然大興土木，基本工程開支3年間激增三成，總額突破850億元。無疑此舉能增加就業及帶動社會發展，但本港很多建築設計規例長期未有檢討，不少已過時，部分標準亦過高，令建築成本長期位居亞洲之首，造成沉重財政壓力。筆者認為，當局務必盡快將整體建築成本大幅降低，否則滅赤進度勢被拖慢，長遠更會影響各個發展項目的商業可行性，削弱本港整體競爭力。

香港工程項目造價昂貴早已世界聞名，2018年元朗全長僅540米的高架行人天橋工程，造價高達17億元，引起社會嘩然，最終政府唯有擱置項目。根據凱諦思（Arcadis）的《國際建造成本指數》，香港建築成本在2017年曾高居全球第二，近年雖稍為回落，但去年仍排第九，屬亞洲最高。政府去年的建造成本策略性研究報告指出，建築材料及設備成本約佔總額25%至35%，機械成本則佔約10%至20%，即部分工程的成本有一半是用於這兩個項目 。

因此，研究報告明確地將「設計標準及要求」列為本港建築成本高企的其中一個「元凶」。本港每10億元工程所需工時約為27萬，較新加坡及倫敦長，主因之一是本港很多建築設計標準及要求跟從英國標準（BS），並因應香港本地情況再附加了一些額外要求，雖然安全系數高但成本亦高，而且有關標準沒有適時更新，例如混凝土的設計抗壓強度、地基可承載力等，導致建築材料及裝備需求高於國內外其他城市，影響工程進度。

舉個例子，本港建築界近年已增加採用高強鋼建材，減輕結構重量及地基負荷，但有關地基容許承載力的技術指引，政府多年來仍沿用過時的舊標準5000千帕（kPa），直至前年土力工程處才更新標準至7500千帕。其實此項改動可有效減少所需地基樁柱數目，提升設計成本效益，如能及早更新，就可節省更多金錢及時間。由此可見，隨著建造技術、科技和材料質素近年高速發展，當局有必要定期核視及更新相關資料，從而提速提效、節省成本，這無論對政府財政及建築界控制成本方面也極其重要。

另外，現時本港建築物料和器材大多依賴外國進口，如要進一步降低建築成本，政府及業界應考慮採用更多國內出品。無可否認，內地近年建造業發展一日千里﹐現時國家標準產品質量可靠、價格合理，最重要是大部份物料和器材已按BS或美國材料與試驗協會（ASTM）標準獲批，很多已達到國際水平。筆者認為，現在正是適合時機，在結合香港實際情況下，對接國家建築標準，就條例進行適當修訂，並與內地質量監管機構建立質量互認制度。當局甚至可以北部都會區作試點，選擇一些片區全方位套用國家標準，以確保持續高質量發展。

預算案提到未來基本工程開支將升至平均每年約1200億元，而本港經濟新引擎的北都，將有大量大型基建項目陸續上馬，包括新田科技城、多條新鐵路及幹道等關鍵設施，涉及千億元建築費，如能針對上述痛點優化改善，對公共財政以至私人項目的成本控制也有莫大好處。當局必須明白，通過優化標準和政策調整，大力降低建築成本是本港保持經濟活力和城市競爭力的關鍵一步，越早妥善處理相關問題，對本港整體發展越有利。

作者徐毅興是任職跨國企業的八十後工程師。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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