鄧家彪｜反壟斷法審查長和交易　情理法兼備及早撤回是岸

長和以較低價賣斷國外所有碼頭予美資貝萊德，國家監管當局終於依法，按照《反壟斷法》出手審查，可謂回應民情，法理兼備！在3月，整個華人社會對此樁緣由可疑的交易，質疑和批評聲音此起彼落，已足夠多的資料和分析顯示碼頭易手於美資對維護我國國家安全和發展利益構成嚴重風險，作為華人企業怎可充耳不聞？奉勸長和企業決策人主動盡快撤回交易，免義利全失，不單失去中國市場，更加失去中華民族對長和及其家族的尊重和信任。



2018年，美國移動芯片巨頭高通（Qualcomm）因中國啟動《反壟斷法》並作出調查，高通基於中國政府反對而放棄收購荷蘭恩智浦（NXP Semiconductors），此前2015年高通已向中國政府繳交逾六十億的反壟斷罰款。中國的反壟斷法一直在維護市場公平，尤其防治在市場佔主導地位的大型國內外企業濫用市場優勢而對中國企業採取歧視性做法（較差待遇），中國政府行使《反壟斷法》有堅實的法理基礎，也具充份的國際慣例。美國實行《反壟斷法》已超過一百年，歐盟動用《反壟斷法》提告法庭也是常見新聞，例如歐盟便在2024年判定Meta罰款違反競爭行為。高通案例是中國執行《反壟斷法》以維護中國公平營商的成果，高通不想失去中國市場故此交罰款、撤併購，啟動《反壟斷法》審查長一案，既有法理依據也是情勢使然。

美国貝萊德集團主席公開表示，如果完成此次收購，該企業將在全球營運一百個港口，屬世界碼頭營運權排首位的主導者，除了橫向份額，其伙伴組合包括 兩所航運巨頭TIL、MSC，形成縱向壟斷的反公平競爭局勢。更重要的是，美國政府的法令素來具有對美國企業的境外營運具約束力。即是，當碼頭成功易手後，該美資企業已享市場優勢地位，美國政府必然會要求美企對中國企業、 貨船作出歧視性行為：因此，現在還不介入，屆時為時已晚、悔不及時。美國針對中國企業和貿易日日有新招，近其最過受關注的是美國擬向中國製造的貨船額外徵收一百五十萬美元收費，做法極具歧視性，正是一例。在美國不講公平貿易和國際平等規則的今日，跟美國談在商言商、自由貿易，根本是痴人說夢或自欺欺人。

當有人提出社會不應干預長和的『商業』決定，甚至指出不應以國家利益來衡量商業交易，為何這套標準不套用在tiktok不賣就禁、也不套用在台積電向華停售芯片呢！同一個人視美國國家安全如常理，視中國國家安全為異例，這就說明了在複雜的國際形勢下，這個人選擇了站在哪一方。

同樣是三月，美國及環球商業和金融企業家訪華訪港絡繹不絕，對中國發展和科技經貿表達強烈信心和投資意欲。回想2018年，為何高通會放棄對荷蘭企業的併購，因為中國國力日強、市場超大，高通怕輸不起。七年後的中國更加強大、民心更加團結、勢頭更加良好；如真的只是「在商言商」，無道理不與國家共榮共生，站在中國一方。

奉勸長和決策諸君盡早回頭，撤回沽售碼頭，免站錯邊，失足成千古恨。

作者鄧家彪是立法會議員、工聯會副理事長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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