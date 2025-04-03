民主思路｜香港「軟對抗」現象的探討

來稿作者：張達明



近日，保安局局長鄧炳強將「軟對抗」列為四大國家安全威脅之一，此舉引發筆者的好奇，因為他僅作點提，卻未提出具體的解決方案，最多只是呼籲公眾「慎思明辨」。那麼，究竟什麼是「軟對抗」？它的運作機制如何？在香港「一國兩制」的特殊背景下，它又具備何種獨特意義？本文將深入剖析「軟對抗」的本質與運作方式，探討其對香港社會的影響，並提出創新應對策略，期望為讀者提供全面且宏觀視野，以助政府制定有效行動。

理解軟對抗：隱秘的抗爭力量

軟對抗的核心在於通過間接、難以察覺的手段，削弱公眾對政權的信任。與暴力起義或公開示威不同，軟對抗並不追求即時的顛覆，而是利用負面敘事、誇大社會問題、散播謠言或侮辱國家領導人等策略，逐步改變公眾的認知。例如，有人可能在網絡上持續誇大房屋短缺、經濟困境或個別事件，並將責任單方面歸咎於政府，激發市民的不滿情緒。這些行為因不構成犯罪，政府難以用傳統執法手段監控或打擊。相比之下，2014年和2019社會運動，而軟對抗則更像一場耐心的耕耘，在社會中悄然種下不滿的種子，甚至影響數代人。

在香港，「一國兩制」曾賦予的高度自由為軟對抗提供了滋長的土壤。然而，隨著2025年的到來，現實情況已顯著改變不少。雖然《國安法》和《維護國家安全條例》進一步擴大了國家安全的定義，壓縮軟對抗的公開空間，但也促使其轉向更隱秘的渠道，例如，海外對抗或唱衰香港的網站不斷增加；書店櫥窗展示「自由」字樣或已停刊的《蘋果日報》殘頁，這些看似無害的行為被視為間接反對的象徵，卻顯示軟對抗的適應力與韌性。

軟對抗為何構成安全威脅

軟對抗的威脅源於其隱蔽性與持久性，它常遊走於法律的灰色地帶，若不及時應對，這股隱性力量將持續侵蝕社會的凝聚力，成為影響香港長遠繁榮的潛在風險。軟對抗的影響深遠，關鍵在於仇恨情緒一旦滲透人心，儘管困惑的市民未必立即與政府對立，甚至可能表現出反感，但隨著時間推移，它將潛移默化地改變人們的思維模式，使仇恨成為下意識反應。一旦達到臨界點，人們便可能失去理性，爆發出不可控的行為，而這種情況與2019年的香港反修例運動有許多相似之處。

反軟對抗：創新與社會合作的未來

應對軟對抗的難度在於其規避了傳統解決辦法。單靠法律執法無法遏制，因為它不觸犯法律；單純譴責也難以奏效，因為民眾未必理解其背後的操縱邏輯。因此，政府與市民需攜手採取更具策略性與前瞻性的方法。以下是幾項具體建議：

針對性回應社會議題

軟對抗常以社會痛點為切入，例如經濟困境或房屋問題。政府應主動回應，提供清晰、有理有據的反駁，揭穿扭曲的敘事。例如，通過數據展示房屋政策的進展，減輕市民的誤解與不滿。

強調理性和對話

只譴責散播負面信息的人士而不回應其論點，可能加劇對立。更好的方式是以邏輯嚴謹、論據充分的溝通，揭露謠言，重建公眾信任。對話而非對抗，是化解分歧的關鍵。揀選專家學者聯同政府官員共同辟謠，增強政府公信力，從而壓倒造謠者的慌言。

加強公眾教育

提升市民辨識謠言與偏頗信息的能力，是從根源上削弱軟對抗的長遠之計。2024年的國家安全教育活動已初見成效，例如師生參與的學習之旅，顯示教育的力量。未來可進一步推廣媒體素養課程，讓市民成為信息時代的清醒參與者。

提升政府透明度與問責性

不信任是軟對抗的溫床。政府應公開施政過程，展現解決問題的決心與能力。例如，定期發布政策成效報告，讓市民看到實質進展，從而削弱負面敘事的立足點。

促進社會和諧與國際參與

一個團結的社會不易被極化。政府與民間可合作舉辦社區對話，或參與國際倡議，展示香港的開放與包容。這些創意方案不僅能減少內部分裂，還能提升香港的國際形象。

最後，軟對抗具有隱晦性，表面上與政治無關，實則透過潛移默化的方式，逐步影響公眾對政權的看法。它既不違反法律，又難以監管，使其在香港這樣的社會環境中成為一種獨特且持久的挑戰。面對這種威脅，政府應當審慎應對，既要保持冷靜忍耐，又需精心規劃，並採取精準策略，方能有效解決問題。

作者張達明是民主思路首席研究員。文章僅屬作者個人意見，不代表香港01立場。



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