來稿｜尹錫悦下台——司法勝利但社會分裂

來稿作者：陳文坪



韓國總統尹錫悅被罷免總統職務後因涉嫌發動內亂罪於4月14日面對刑事審訊，這也是韓國第五位接受刑事審判的前總統。

在這之前，尹錫悅已遭憲法法院彈。韓國憲法法院8名法官4月4日在關鍵爭議點上無異議，全票通過罷免，一致通過對總統尹錫悅彈劾案，正式宣佈尹錫悅因發佈緊急戒嚴令而被罷免。這是民主國度司法獨立的一大體現，也是司法在國家或社會動盪中起著穩定作用的不二法門。

法官宣判時說明尹錫悅去年12月任意宣佈戒嚴，是缺乏正當程式和法律依據，由此構成嚴重違憲違法行為。而憲法法院八名法官意見一致、沒有分歧，全部支援彈劾案，進一步確認尹錫悅的戒嚴令是不合法、濫權、逾權的。

作為民選總統的尹錫悅，在韓國近40年的民主化進程中，受益於民主制度與選舉而當選總統。在執政不利後採取軍事戒嚴這一非民主、獨裁手段，不但大多數人民反對，國際觀感也難看，其形象也一落千丈，跌落谷底。

回顧過去，尹錫悅去年12月3日深夜無預警發佈緊急戒嚴令，動用軍隊封鎖國會大廈。引發政壇、社會震盪，韓元也迅速急跌，衝擊政治、經濟、外交、社會等各個層面，甚至嚴重影響區域穩定，與盟友的關係也受到質疑。

韓國國會190名議員不顧個人安危，反對尹錫悅發佈的戒嚴令，決心捍衛民主，有的爬牆進入國會大廈，並于4日淩晨1時零1分通過要求解除緊急戒嚴令的決議案。其實，不但是反對黨的議員反對戒嚴令，連執政黨的議員也不贊成戒嚴。尹錫悅受形勢所逼，于淩晨5時許宣佈解除緊急戒嚴令。正因如此，就有了後續發起對總統濫權違憲的彈劾案。

尹錫悅曾任韓國檢察總長，在長達26年的檢察官生涯中，他主導過多起廣受關注的大事件調查，因不畏強權、行事風格果敢，被民眾稱為「鐵面檢察官」。他也是韓國直選總統以來，第一位沒有國會議政經歷的總統，這位政治素人，從政僅八個多月就贏得人生第一場公職選舉，坐上總統寶座。

然而，韓國從上個世紀八十年代開始就民主化，總統直選不知經過幾次，尹錫悅也是民主選舉的獲勝者。諷刺的是民選總統者卻想採取戒嚴令來維持秩序，不但是最大的敗筆，更是對民主的褻瀆、對憲法的鄙視。軍事管制在民主社會已經被人民所抵制，尹錫悅這位民選總統卻走回老路，被彈劾下臺是咎由自取。失去豁免權的尹錫悅，已被控刑事罪，受法律制裁也是不遠了。

不過，民主、司法雖然是勝利的一面，但人民卻是失利的一方。支持與反對彈劾的選民都舉行大規模示威抗議活動，甚至出現對峙局面，讓維安的員警疲於奔命，消耗大量的社會資源。反對黨利用掌握國會多數議席而多次對總統、代總統、軍頭等正要發起彈劾，所造成的社會分裂、人民對抗、國家傷害已形成。

而彈劾案雖經過司法程式，但支援與反對的一方都不時向司法施壓，加大社會的裂痕，進一步擴大雙方之間的互不信任，對社稷、政府穩定產生不利影響。而互不信任恰恰是社會裂痕最難以彌合的關鍵因素。如國家的發展、政府的施政、人政策的推行，都離不開全體人民的支持與參與。如果支持者與反對者都互不妥協，那政府的施政將難以獲得支持。而這次的彈劾案讓韓國社會、人民陷入了更加分裂的局面。

隨著彈劾案的通過，在接下來的60天內，韓國將選出新總統。而無論是誰當選總統，都必須放棄民粹主義思潮，彌合社會裂痕，強化人民之間的互信。這也是當政者的要務。只有這樣，才能造福人民、造福東亞地區、並為亞洲創造一個更和諧的環境。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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