龍漢標｜全球搶企業搶人才　北都準備好了嗎？

行政長官在施政報告中提出，北部都會區的規劃會以「產業帶動，基建先行」為主軸，並以「產業導向」為驅動力，推動香港的優勢發展，融入國家發展大局。



「產業導向」發展，就是政府以具經濟增長潛力的產業作為發展核心，透過政策、規劃與資源投入，有系統地吸引前沿和具備潛力的企業、人才匯聚落戶，最終形成具規模的產業鏈和經濟生態圈，從而帶領整體經濟向前。北都的片區開發正是循著「產業導向」的規劃方向前行。每個片區都有其產業定位，包括「高端專業服務和物流樞紐」、「口岸商貿及產業區」和「創新科技地帶」。

北都「產業導向」的發展模式，標誌着香港政府在經濟政策上的轉變，從過去「積極不干預」與「適度有為」的市場主導思維，走向今日更積極的政策引導角色。香港正面對複雜多變的國際政經環境，要突破發展上的瓶頸，更需要政府擔當起領航者的角色。正如財爺所言，朝着「有為政府」和「高效市場」更好結合的方向邁進，這是「香港的必然選擇」。

「產業導向」在世界各地多個新興產業區早已成為常態，如新加坡的裕廊創新區（Jurong Innovation District）就是一個藉得借鏡的例子。裕廊創新區是新加坡政府於2016年啟動，旨在打造先進製造與工業4.0創新樞紐，有清晰產業規劃，將互有關連的企業、大學及或研究機構集中一處，組成“官產學研”上進行協作，創造前沿工業生產鏈，吸引了包括現代汽車集團（Hyundai Motor Group）、西門子（Siemens）、施耐德電氣（Schneider Electric）等多間跨國企業進駐。另一方面，新加坡政府亦為這些企業提供稅務減免、津貼，並與大學合作開設研究中心，增加企業落戶的誘因。這反映新加坡政府並非單純提供土地與硬件配套，更主動規劃未來產業的發展方向。

成功的「產業導向」例子比比皆是，除新加坡裕廊創新區以外，首爾的板橋科技谷（Pangyo Techno Valley）、深圳市高新技術產業園區等，皆以「產業導向」配合招商引資政策，吸納高增值的企業落戶，繼而匯聚人才，形成產業鏈和經濟生態圈。

北都要成功推動「產業導向」，筆者一直強調要做好招商引資，吸納海內外專才是必要條件。筆者曾建議成立北都「招商辦」，為北都引資和吸納人才作政策和資源統籌，包括租金優惠、研發資助、稅務減免及人才配額等，再配合香港本身既有的完善法規、低稅制、背靠祖國和外連世界等優勢，爭取國際企業和專才落戶北都。

另一方面，政府於兩年前成立香港投資管理有限公司，管理包括「香港增長組合」、「大灣區投資基金」、「策略性創科基金」和「共同投資基金」共620億港元的投資基金，通過支持香港創科、策略性產業的發展，提升香港長遠的競爭力和經濟活力。

這些基金的本質是由透過政府主導投資策略產業，吸引和助力更多企業在港發展，這與北都「產業導向」、招商引資和匯聚人才的方向一致。筆者建議政府考慮靈活運用港投公司旗下的基金，建立「北都招商資金池」，對有意在北都落戶的外資企業，提供策略性投資、遷移資助、初創研發補貼，以至人才搬遷支援等，透過資本槓桿的誘因，吸引企業、人才落戶北都。

香港正處於複雜多變的外圍政經大氣候中，並在各地政府大力爭取產業落地的競爭格局下，特區政府需要進一步以領航者的角色，結合「有為政府」與「高效市場」，推動北都「產業導向」、招商引資和匯聚人才的發展，建立完善產業生態圈，為國家與香港的長遠利益作出貢獻。

作者龍漢標是立法會（地產及建造界）議員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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