來稿｜鞏固香港「亞洲美酒之都」地位

來稿作者：周厚立



財政司司長陳茂波表示，特區政府降低進口烈酒稅的措施生效首4個月，進口量躍升超過40%，成績令人鼓舞，在其他經濟體提高貿易壁壘期間，香港不僅打開大門，也打開更多酒瓶。香港是自由港，擁有最具效率的清關和物流網絡，是世界活躍經濟體，每天有超過1000個航班來往200多個目的地，提供通往亞洲市場的最佳連接，是發展餐飲酒店業務的好地方。陳茂波提到香港今年首4個月，旅客數目增加約一成，達到1600多萬人次，其中國際訪客數量更顯著增加17%。政府亦致力吸納高消費力的訪客，呼籲海外企業將香港視為「展覽室」，來港尋找發展機遇。

香港是自由港，沒有關稅，這對於酒類貿易是很大的優勢。近年來政策，比如取消葡萄酒稅，促進葡萄酒貿易。香港中環的威靈頓街上，米其林餐廳的酒窖與百年老字型大小藥酒鋪隔街相望，這種獨特的空間敘事恰是香港酒類生態的絕佳隱喻。作為全球唯一對葡萄酒、啤酒及烈酒實行零關稅的自由港，香港確實擁有得天獨厚的制度優勢：2008年取消葡萄酒稅後，葡萄酒進口總值十年間增長近九倍，成就了「亞洲酒類中樞」的傳奇。

深圳前海、廣州南沙等大灣區城市在酒類通關便利化方面持續創新，跨境電商與保稅展示交易模式不斷侵蝕傳統貿易優勢。香港國際葡萄酒及烈酒展覽會（Vinexpo）的參展商資料顯示，2019至2023年間內地採購商佔比從28%攀升至43%，揭示出消費重心北移的明確趨勢。更值得關注的是，Z世代也稱為「網生代」「互聯網世代」「二次元世代」「數媒土著」，通常是指1995年至2009年出生的一代人，他們一出生就與網路資訊時代無縫對接，受數位資訊技術、即時通信設備、智慧手機產品等影響比較大。Z世代消費者對精釀文化的偏好，正在重塑全球酒類消費圖譜。

香港酒類中心的轉型密碼，或許深藏在其獨特的文化基因中。當東京銀座執著於清酒道統，新加坡專注打造烈酒金融衍生品時，香港的混融特質恰是突圍利器：中環藝廊裡的自然酒品鑒會、街市中的手工精釀作坊、數碼港正在孵化的區塊鏈酒品溯源系統，這些看似割裂的場景實則在編織新的價值網路。

酒類貿易的終極戰場從來不在關稅表上，而在於能否構建不可替代的價值樞紐。香港需要將百年商埠的敏銳嗅覺，轉化為連接傳統酒文化傳承與現代消費變革的超級介面，這或許比任何稅收優惠都更具穿透力。香港應該利用其作為百年商埠的經驗，連接傳統酒文化和現代消費趨勢，創造不可替代的價值。

在香港蘇富比春拍會上，一箱1992年嘯鷹赤霞珠以680萬港元成交，創下新世紀葡萄酒拍賣紀錄。這個數字背後，正印證著全球酒類貿易的根本性轉變：從關稅窪地向價值高地的戰略轉移正在加速。香港需要構建的文化樞紐絕非簡單的交易平臺，而是一個能同時啟動傳統酒文化基因與當代消費密碼的複合系統。當蘇格蘭威士忌酒廠開始用區塊鏈追溯橡木桶源產地時，當日本清酒作坊通過AR重現江戶時代的釀造工藝時，香港完全可以將百年商埠的貿易智慧轉化為文化解碼器——用嶺南茶餐廳的市井智慧解構勃艮第葡萄酒的品鑒儀式，讓茅臺鎮的老酒窖與蘭桂坊的調酒師展開隔空對話。

這個超級介面的搭建需要三重戰略支點：首先在文化維度打造東方品鑒體系，將中國傳統的「酒禮」轉化為全球通用的價值尺規；其次構建數位化體驗平臺，用元宇宙酒窖、AI侍酒師等工具重塑消費場景；最後建立國際認證中樞，制定涵蓋陳年標準、文化附加值評估的複合認證體系。

香港貿發局資料顯示，亞洲葡萄酒消費中文化附加值的支付意願年增幅達23%，遠超單純品質溢價。當深圳河對岸的跨境電商還在用價格戰爭奪市場時，香港的機遇在於將每瓶葡萄酒和烈酒變成文化容器，讓每筆交易成為價值認同的儀式。這或許才是自由貿易港在數字文明時代應有的進化形態——用文化解碼能力重構全球酒類貿易的價值坐標系。

百年商埠的基因正迎來價值重估的關鍵時刻。香港在酒類貿易中的核心競爭力，早已超越零關稅政策形成的價格窪地效應，而在於其作為文化解碼中樞的獨特價值。這座城市的真正機遇，在於破解全球酒類貿易的深層密碼——在文化認同與商業邏輯之間架設轉換器。當勃艮第酒莊邂逅東方茶道哲學，當茅臺酒廠碰撞分子料理實驗室，香港完全有條件打造全球首個酒文化創新工廠。通過建立跨文化品鑒體系、開發風味量化模型、構建沉浸式體驗場景，將抽象的文化符號轉化為可感知的消費語言。這種文化轉譯能力，遠比單純降低交易成本更具戰略價值。

數位化轉型為香港提供了重構貿易鏈條的利器。區塊鏈賦能的溯源系統可完整記錄蘇格蘭威士卡橡木桶的百年漂流史，元宇宙品鑒空間能還原波爾多酒莊兩個世紀的風土密碼。香港若率先建立酒類數字資產確權標準，將掌握全球酒類價值評估的話語權。

大灣區腹地賦予香港前所未有的實驗場域。建立「前店後廠」新模式，在前端構建文化體驗中心，在後端建設智慧供應鏈中樞，形成從文化體驗到柔性生產的完整閉環。這種虛實融合的生態系統，正是全球酒類貿易反覆運算最稀缺的基礎設施。當價值樞紐完成從物流通道向文化中樞的蛻變，香港將重新定義酒類貿易的遊戲規則。這不是簡單的產業升級，而是一場關於文化定價權的深刻變革。

香港舉辦國際酒展，吸引全球酒商。香港作為亞洲酒類貿易的核心樞紐，近年透過舉辦多場國際酒展，持續鞏固其全球酒業交流平臺的戰略地位。2025年，香港國際美酒展與ProWine Hong Kong兩大盛會將接續登場，匯聚全球頂尖酒商與專業買家，展現香港在行業中的影響力與創新活力。香港國際美酒展（HKTDC），由香港貿發局主辦的實體展將於2025年11月6日至8日在香港會議展覽中心舉行，吸引來自20個國家及地區的600多家參展商，涵蓋葡萄酒、烈酒、啤酒及伴酒食品等多元品類。展會特別設置「美酒之友」專區，展示優質橄欖油及小食，並透過「Wine Gallery資訊廊」提供酒類雜誌與配件，強化品酒體驗。此外，11月8日的公眾日「Wine Fiesta」開放民眾參與，門票優惠價99港元並贈送水晶酒杯，吸引愛酒人士探索全球佳釀。

另一重要展會ProWine將於2025年5月14日至16日舉行，聚焦烈酒與葡萄酒的雙層稅制政策，吸引德國、西班牙等國際展團大規模參與。展會首設「ProWine Bar」沉浸式品鑑區，結合調酒師創意雞尾酒與葡萄酒風土探索活動，並舉辦逾20場大師班，探討市場趨勢與可持續發展議題。

香港政府2024年實施的烈酒稅制調整（進口價200港元以上烈酒稅率降至10%），進一步激發市場動能，吸引全球品牌進駐。此外，線上平臺如「貿發網採購」與「商對易」突破時空限制，提供全年無休的跨境交易服務，強化香港作為數位化貿易樞紐的角色。參展商與買家反饋顯示，展會不僅促成跨國合作，更推動中國葡萄酒品牌如馬瑟蘭的國際曝光。未來，香港將持續透過政策支持、專業活動與多元展區，鞏固其「亞洲美酒之都」的地位，成為全球酒業創新與商機的核心舞臺。

作者周厚立是全國政協委員、香港島各界聯合會會長、香港潮屬社團總會會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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