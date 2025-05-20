來稿｜從戲院倒閉潮看香港電影的出路

來稿作者：黃遠康



雖然香港逐漸從後疫情時代慢慢復甦，但是電影業的市道持續低迷。隨著某大型院線在港島區的戲院宣布因租約期滿而結業，自去年起先後有12間戲院結束營業，反映即使沒有社交距離限制，戲院的經營狀況仍然相當困難。電影工業是特區政府高度支持發展的產業之一，所謂唇亡齒寒，當戲院接連倒閉，港產片的發展亦難免受到影響。因此，在面對戲院生意下滑下，特區政府必須採取更加高質、高效的辦法，讓香港電影找出可持續發展的道路。

入場看戲已非主流 港產片須面向串流平台

必須接受的一點現實是，隨著科技不斷進步，加上人們的生活習慣改變，戲院的經營只會愈來愈難。自從新冠疫情以來，串流平台的訂閱人數始終保持增長，不論美西方抑或國內平台都有大批捧場客。他們除了會自家製作高水準的電影以吸引觀眾之外，亦會購買早前在院線上畫的大熱作品，變相即是訂閱者只要有足夠耐性，即可安坐家中欣賞近期的大熱作品，觀眾進入戲院的意欲自然愈來愈低。

另一方面，近年高水準的電影買少見少亦是戲院風光不再的一大主因。一些過去大受歡迎的商業電影如超級英雄系列如今亦不復當年勇，導致全球各地的票房收入下跌。在美國，去年的票房總收入為87.2億美元，相較於疫情前2018年的118.9億美元，下滑超過26%；在國內，2023年票房總收入為549億元，同樣低於2019年的高位642億元，跌幅亦達14.5%。可見，雖然每年不乏一些具話題性的電影面世，但是整體而言電影質素及吸引力下滑，導致戲院經營狀況不佳。

既然戲院作為電影發行主要媒介的功能江河日下，港產片以及支持港產片拍攝的資金來源不能抱著昔日的思維，而是應該更加擁抱串流平台日益興盛的大趨勢，利用其跨地域性的特質，製作不但最能吸引本地觀眾，更加可以取悅海外影迷的電影。

可惜的是，在目前的資助思維下，香港電影發展局仍然傾向為沒有市場優勢的作品，例如提供融資等資源和服務。雖然有關做法可以為業界提供工作機會及為新人提供訓練平台，但是卻不能為整個電影工業增值，遑論重振本地電影業做到文化輸出的效果。面對近年較多港產片拍攝沉重社會議題及其他非主流題材，早前知名導演杜琪峰在接受訪問期間就批評部分新晉導演手法沉悶，只是叙述事件而欠缺電影張力。明顯地，現時港產片的生態與政府支持電影工業的本意有著很大差別。

更多資助優勢片種 加強港產片文化影響力

一直以來，港產片可以受到國內、亞洲以至歐美國家歡迎的元素，不外乎是武打及江湖片。時至今日，海外旅客仍然緬懷李小龍的作品及其武學思想；其他動作片巨星，如成龍、甄子丹等，不僅享有全球知名度，亦不乏荷里活大片的演出機會；由周星馳自導自演的《功夫》，在海外電影頒獎禮取得多項殊榮之外，亦在大型串流平台取得頗高的流量。

另外，《英雄本色》雖然面世近40年，但是不論由周潤發飾演的Mark哥，抑或由張國榮主唱的《當年情》，都依然在亞洲不同地方有著文化影響力；而《無間道》系列多次得到美國、內地、日本、韓國等地改編，其中由知名影星里安納度狄卡比奧主演的《無間道風雲》更加榮獲奧斯卡最佳電影獎項。可見，港產片的最大優勢就是以上兩種電影題材，亦是最能保證收益及最有利電影業發展的方向。

在戲院仍然大行其道的年代，題材多元，甚至資助製作偏鋒電影當然有機會殺出新血路。然而，當串流平台逐漸取代戲院成為觀賞電影的主要媒介，觀眾更加期待的是娛樂性及商業性豐富的作品，港產片無可避免地需要順應潮流，拍攝在串流平台可以得到更多迴響及更能打入國際市場的影片，而不是盲目資助拍攝只有少數本地觀眾才可能有共鳴的作品。

因此，未來當局應該調整現有的資助準則，以更好應對港產片在串流平台當道下的生存辦法。第一，由於武打、江湖片一般需要較多資金才能製作，當局可以考慮增加撥款或融資的力度，讓一些中、小型製作團隊都可以取得更多支援，更有可能拍攝出高水準的作品；第二，正如現時當局都設立新項目「弘揚中華文化電影製作資助計劃」以鼓勵業界製作愛國作品，當局亦可考慮設立專款項目，讓含有武打及江湖元素的電影得到更多獲得資助或融資機會。

第三，評審委員會除了要加入業界人士之外，亦可以考慮加入串流平台公司的行銷或管理人員，以便更加掌握申請資源作品的實際可操作性及可以在申流平台獲得大量點擊收看的可能性，讓港產片更能迎合多元文化背景觀眾的口味，擴大市場機遇；第四，政府可以考慮設立「武打巨星博物館」或者在文化博物館長期擺設經典港產片相關的主題展覽，配合「無處不旅遊」的發展方針，吸引遊客及電影愛好者朝聖，強化本地電影業的文化輸出及「變現」能力。

筆者慨嘆，昔日港產片的輝煌，是源自港人兼容並包的精神，在各國電影特點中取長補短，從而成就一批又一批電影巨星及資深製作人。如今，本地電影人卻格局變小，固步自封，令港產片逐漸失去魅力及影響力。希望政府和業界都能夠認清自身優勢和劣勢，揚長避短，讓香港電影業再創新時代！

作者黃遠康是工聯會西貢區議員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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