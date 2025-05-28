楊莉珊｜香港如何避免陷入內捲漩渦？

上世紀60年代，美國人類學家格爾茨（Clifford Geertz）提出「內卷化」理論，指一種社會或文化模式，在某發展階段達到確定形式後，便停滯不前，或無法轉化另一種高級模式，從而長期停留在沒有發展的輪迴狀態。「內卷化」的現象，源於無法突破某發展瓶頸，導致局限於一種低效和內耗的狀態。



香港再出發，要避免「內卷化」，甚或提前要做好「反內卷」應對措施，看清外面存在的發展機遇和空間，避免自我設限，作繭自縛。香港過去依賴金融和房地產，現在面臨產業單一化的問題，科技創新不足。社會方面，年輕人向上流動困難，競爭激烈但機會有限，導致教育內卷，補習文化盛行。住房問題也是一個關鍵點，高房價讓年輕人難以置業，影響生活品質和社會穩定。大部分香港人的財富都來自磚頭，樓價下跌造成負財富效應，消費意欲自然受影響。如果經濟形勢惡化，政府有必要推出有力的措施刺激消費，避免陷入惡性循環。

香港內卷化並非單純的經濟發展停滯，而是一個精密運轉的制度體系陷入自我鎖定的困局。這座城市的金融中心地位與房地產經濟形成的路徑依賴，已異化為吞噬創新動能的巨獸。中環寫字樓租金全球最高的資料背後，是科創企業被迫遷離的無奈現實；劏房籠屋與天價豪宅並存的畸形格局，折射出資源配置機制的深層斷裂。

香港作為小規模開放經濟體，面對內地新經濟模式的衝擊，尤其是餐飲和零售業，這兩個行業雇傭了約10%的就業人口，如果受到嚴重影響，會導致從業者失業，影響社會穩定。香港餐飲零售業面臨的挑戰，實質上揭示了開放型經濟體在全球化浪潮下的生存命題。當北上消費成為常態，這不僅是價格差異的市場選擇，更反映出香港服務業已落後於新消費時代的深層危機。全港逾46萬從業者中，超過三成仍從事傳統櫃枱服務與基礎餐飲崗位。這種就業結構與智慧零售、體驗經濟的產業變革形成斷層。

但危中有機。香港獨有的中西文化交匯底蘊，恰是打造差異化競爭力的關鍵。與其被動防禦，不如主動革新。香港需要一場服務業的數位化覺醒，這不僅是技術升級，更是從業者技能重塑與商業模式反覆運算的系統工程。旺角或荃灣的「湘辣辣」主打地道湘菜，「湘辣辣」生意興隆可能歸因於精准的辣味定位、高性價比套餐、新鮮現炒的食材呈現，店內可見師傅現場處理食材，增強顧客對新鮮度的信任感。

中國八大菜系，包括魯菜、川菜、粵菜，江蘇菜、閩菜、浙江菜、湘菜、徽菜。來香港開館後都作出改良，味道更好，且平民化十分便宜。香港這座美食熔爐，將八大菜系的基因注入本地飲食血脈，譜寫出獨特的融合樂章。川菜褪去七分火氣，添入港式豉油鮮香；魯菜九轉大腸以迷你尺寸亮相茶餐廳；閩菜佛跳牆化作百元燉盅，以花膠替代鮑參，反添市井暖意。這種改良絕非簡單的口味妥協，而是以「在地化」智慧重構傳統——當湘廚在辣椒堆裡撒把砂糖，調和的不只是味道，更是南北飲食文化的鴻溝。

香港食肆深諳「貴精不貴多」的生存哲學，將官府菜的繁複工序拆解為可複製的標準化流程，既保留神韻又控制成本。就像上環那家徽州菜館，以火腿高湯替代三日熬煮的刀板香，照樣引得老街坊排隊。這種充滿煙火氣的改良，恰是移民城市特有的生命力——在堅守與變通之間，讓千年飲食文明煥發出新的可能。

重慶大廈的咖喱香、茶餐廳的絲襪奶茶，這些承載集體記憶的消費場景若注入文化創意，完全能轉化為吸引全球旅客的沉浸式體驗。特區政府推動的「智慧餐廳資助計劃」若能結合AR技術重現老字號歷史，或可開創文化科技新業態。

筆者近期走訪多家茶餐廳發現，九成店家仍在使用紙筆落單，與內地掃碼點餐、智能配送的服務效率差距顯著。對此，香港可大力發展低空經濟，這是國家戰略性新興產業，也是發展新質生產力的典型範例，根據國家民航局發佈的數據顯示，內地低空經濟規模去年已超過5,000億元，六年後有望達到2萬億元。

特區政府積極投身並大力推動低空經濟發展，沙箱入圍的38個項目涵蓋無人機配送、空中監察、緊急救援及系統技術等多個領域，這些項目將有效激發智慧城市建設和經濟多元發展，為市場增添活力，為企業提供創新的舞臺，亦將加速創新技術、新商業模式的探索及應用。香港在具備優勢和有利條件，特別是毗連大灣區城市群，可攜手發展跨地域的低空經濟走廊，可望打造更廣闊的產業應用場景。香港樓宇密集，可供發展相關配套或基建空間始終有所限制，而發展規劃中的北部都會區及交椅洲人工島有鄰近深圳的地理優勢，亦可提供所需土地興建相關基建設施，有望成為香港低空經濟的試點。

破局之道在於重塑制度彈性，通過土地供應改革打破地產霸權，以稅制創新引導資本流向科創領域，更需要建立包容失敗的社會文化。推動經濟結構向高端化轉型確為治本之策，但需清醒認知產業升級的漸進性特徵。在培育新質生產力的過程中，必須同步築牢民生底盤，唯有將長期結構性改革與短期逆週期調節有機結合，以科技創新和制度創新形成雙輪驅動，方能實現經濟生態系統的平穩過渡與能級躍升。這種長短相濟的治理智慧，正是應對複雜經濟變局的關鍵所在。

作者楊莉珊是全國政協委員、中國香港（地區）商會會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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