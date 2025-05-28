來稿｜發展香港認證組織助力中企走出去

來稿作者：劉健宇



近期，中央寄語港澳須要「深化國際交往合作」，並作為香港助力強國建設、民族復興的重要方式。審視香港的自身優勢，其中一項自然是在2009/2010年度被訂為六大優勢產業的「檢測及認證業」。回顧歷史，英國在擴張全球影響力的同時，更通過輸出自身標準維持軟實力，這些標準包括作為服務、產業與品質標準體系。近年我國亦積極推動有關工作的進行，香港實應在此一範疇積極協助國家軟實力的輸出。



國家參與標準制訂彰顯國力

我國早於1988年制訂全國性法律《標準化法》，並於2001年成立國家標準化管理委員會，形成國家標準、行業標準（又細分為強制性標準和推薦性標準）為主體的標準制度。及後，國務院於2015年印發《深化標準化工作改革方案的通知》，並制訂了三階段的標準化工作改革，包括於2018年修訂《標準化法》。

國家「十四五」規劃期間，國家標準化管理委員會等部委印發《「十四五」推動高質量發展的國家標準體系建設規劃》，提出「加強對國際標準的跟蹤，完善採用國際標準機制，開展國內外標準比對研究和驗證分析，推動重點領域先進適用國際標準及時轉化為國家標準，提高國際標準轉換率。積極參與國際標準制定，改善國內技術對口單位與全國專業標準化技術委員會協調連結機制，為及時轉化國際標準提供支援。」

自改革開放以來，我國陸續成為國際標準化組織（ISO）六大常任理事國之一、國際電工委員會（IEC）常任理事國，及國際電信聯盟（ITU）理事國，並陸續由我國專家擔任前述國際標準組織的主席、副主席及秘書長等重要職務，主導制定國際標準的數量逐年增加，特別是無人機、高鐵等領域國際標準。我國亦從「跟隨國際標準」轉向「主導細分領域標準」。

英國視標準認證為軟實力的彰顯

根據全球商業分析公司Astute Analytica預測，全球測試、檢驗和認證（Testing, Inspection and Certification, TIC）市場規模，將從2023年約2500億美元，增至2032年約3700億美元，2024至2032年的複合年增長率為4.56%，而亞太區則擁有最大的市場規模。在全球層面，英國標準協會來自瑞士的通用驗證公司（SGS）均屬行內知名的標準組織，尤其是前者的發展路徑值得我國借鑒。

英國標準協會於1901年成立，是全球首個標準組織。現時於全球200多個地區設有辦公室，並向不同客戶提供知識方案（Knowledge Solutions）、鑒證服務、合規服務與諮詢服務等。英國標準協會除了以商業模式運作外，更透過其全球網絡協助英國政府推動國際議程，例如於2018年聯合英國外交部、英聯邦標準網絡（Commonwealth Standards Network, CSN），啟動在非洲加納和盧旺達試行輸入標準的外事工作。

英國政府於2021年公布《競爭時代的全球化英國：安全、國防、發展和外交政策綜合評價》，闡述了英國政府對英國全球化願景，以及英國退出歐盟後在世界上的角色。英國半官方智庫英國外交政策集團（BFPG）及英國軟實力集團（UKSPG），於2023年聯合發表了《英國軟實力的未來：建立戰略框架》，其中一項倡議便是設立高層次統籌機構，即後來於2025年1月由英國外交部及文化媒體和體育部的部長擔任聯席主席的「英國軟實力委員會」，會員機構就有英國標準協會（BSI）在內的多個英國國際組織。

善用自身優勢輸出中國經驗

回到香港，檢測及認證業自1980年代便蓬勃發展，更於《行政長官2009/2010年度施政報告》被訂為六大優勢產業之一。根據政府統計處2021年的數據，檢測和認證業中，私營獨立機構的業務收益總額逹200億元，而整體業界對香港本地生產總值帶來的貢獻為93億元。另一方面，特區政府部門「香港認可處」作為亞太認可合作組織（APAC）的正式會員（Full member），曾有兩位職員在其前身機構擔任主席一職；截至2025年4月，共有148位來自不同範籌的技術專家經該處提名，以「專家觀察員」身份參與國際標準化組織不同的技術委員會。可見香港的國際影響力不容小覷。

早於1989年成立的法定機構香港品質保證局（HKQAA），便類似於英國標準協會，而向業界提供第三方管理體系認證服務、第三方產品認證服務、核查服務，評審及評定服務。港品局除了獲英國認可局 （UKAS）、中國合格評定國家認可委員會（CNAS）、香港特區政府認可處 （HKAS）等（Accreditation Body）認可為認證機構（Certification Body）外，該局轄下的港品局合格評定（深圳）有限公司，在廣東深圳與廣州、上海與陝西西安開展。

從英國的新戰略可見，英國標準協會正成為該國拓展軟實力的重要渠道。同一時間，我國亦提出擴大國際標準化交流合作範圍，並加強與區域性標準化組織之間的聯絡溝通。為此，中國已加入泛美標準委員會（COPANT），並於2006年與歐盟有關標準組織展開合作、2015年與海灣阿拉伯國家標準組織（GSO）簽訂備忘錄。香港除了應該積極配合國家戰略外，亦應善用原有渠道為國際與區域組織輸送更多專家成員。

同時，香港除了有港品局外，亦有一個於2010年成立的法定機構香港檢測和認證局（HKCTC），功能有不少重壘的地方。未來，當局應考慮整合或理順現時「中國香港隊」的唯一機構，並以英國標準協會為競爭對手，積極在一帶一路輸出包括香港在內的中國標準，提供第三方管理體系認證服務、產品認證服務等，為國家拓展軟實力作出獨特貢獻。

北京港澳學人研究中心現正舉辦十週年徵文活動，總獎金高達港幣$100,000！歡迎參與，共同為香港改革破局、探索新發展路徑提出見解。

作者劉健宇是北京港澳學人研究中心研究員。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿，來函請電郵01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不通知。