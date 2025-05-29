來稿｜育兒壓力爆煲　親子社區客廳為照顧者帶來及時雨

來稿作者：陳翠茵



上週末發生了令人傷感的新聞︰一名三歲女童在家陪伴懷疑因哮喘猝逝的母親數天，只靠乾糧充肌，終因女童按捺不住大哭而揭發事件。作為幼兒工作者，除了擔心事件對女童造成的陰影外，還要思考在社會層面，我們要如何多行一步，關注基層幼兒照顧者的壓力?

事件中的單親媽媽獨力照顧女兒，失業多年，加上本身健康欠佳，相信育兒壓力不輕。記者拍攝到家中掛有母女二人的照片。我不期然想到，事主像許多媽媽一樣，都想盡力給予孩子最多的愛和關懷，可惜身不由己，故事以悲劇告終。

照顧者長期難以放鬆情緒

基層家庭的幼兒照顧者，長期在育兒和經濟壓力之間拉扯，疲於奔命。政府已有多種經濟援助措施支援基層家庭，不過對於育有幼兒的基層家庭來說，他們同時希望找尋到一片空間，讓幼兒可以安全和舒適地成長，自己可以找到支援，喘一口氣。

以我們服務的深水埗區為例，許多家庭住在狹小的劏房，幼兒大多由母親長時間照料。照顧者和孩子困在侷促的空間內，嬰兒聲嘶力竭的啼哭，稍大一點的幼童像猴子般在家裡跑跳，空間不足以讓幼小的孩子探索、學習和成長，照顧者除了要面對孩子的成長和心理需求，同時要獨自應付繁瑣的家頭細務。以為在家育兒很輕鬆? 其實照顧者的情緒長期難以放鬆。許多媽媽都會跟我們說，「我不想再見到孩子了」、「我覺得很崩潰」，甚至曾有媽媽發高燒都要帶著一歲多的孩子來中心，因為「我暈倒了，你們可以幫我看顧孩子」。

每四名兒童一人生活在貧窮

在今次不幸事件之外，我們觀察到當前幼兒服務體系存在明顯斷層：在孩子2至3歲進入幼兒園之前，社會尚未建立及時支援有需要家庭的介入機制。眾多研究顯示，幼兒在0-2歲的大腦發展最為迅速，學習能力最強。可是香港有27%的弱勢幼童生活在貧困中，即約每四名兒童之中，便有一名生活在貧窮裡，大大剝奪了幼童發展的機會。

筆者所屬的「一片天」曾於2024年委託香港浸會大學持續教育學院幼兒及基礎教育部，成功訪問本中心近300名會員，發現87.6%的受訪者表示需要付出比預期更多的時間和精力照顧孩子；超過六成受訪者擔憂養兒育女的開支，而超過一半受訪者表示孩子令自己難以兼顧其他方面的責任。

十八區都需要親子社區客廳

社會鼓勵生育，我們可如何支援幼兒照顧和基礎教育，讓照顧者不會覺得生育是單打獨鬥，難以承受? 試想像若香港十八區都設有親子社區客廳，讓幼兒照顧者能夠互惠互助，築起社區支援網絡，有需要家庭便能及時得到援助。我們在深水埗的親子客廳，每日為弱勢家庭提供情緒支援、育兒指導，並提供短暫幼兒照顧服務，有效幫助幼兒照顧者面對家庭及育兒方面的壓力，為有需要家庭帶來及時雨。

政府亦曾在去年的《施政報告》提出針對改善長者和殘疾人士照顧，研究建立照顧者資料庫，我們希望有關方面能考慮將資料庫的範圍擴大至初生至幼兒階段，儘快有効地識別高風險的隱形個案，主動為高危家庭提供支援，避免不同形式的慘劇重現，為孩子快樂的童年打好根基。

作者陳翠茵是李伯忠一片天國際啟育中心項目總監，一片天位於深水埗的社區客廳讓合資格家庭免費成為會員享用。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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