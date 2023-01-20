「深水埗社區客廳」計劃今開幕　孫玉菡冀計劃作「扶貧示範單位」

「深水埗社區客廳」計劃於今日（20日）舉行開幕典禮，計劃為育有0至6歲嬰幼兒的基層照顧者，提供逾1.2萬呎空間和免費服務。勞工及福利局局長孫玉菡致詞時說，今屆政府希望達至精準扶貧，「深水埗社區客廳計劃」可以說是這原則下的「先行示範單位」，為弱勢社群及劏房家庭提供共同空間，「即使劏房家庭住喺比較差嘅環境，小朋友都可以得到好嘅玩樂空間。」



「社區客廳」為0至6歲嬰幼兒提供服務

周大福聯同李伯忠一片天國際啟育中心，舉辦全港首個提供嬰幼兒專門照顧服務的「深水埗社區客廳」，計劃為育有0至6歲嬰幼兒的基層照顧者，提供逾1.2萬呎空間和免費服務，並提供育兒友善空間、體驗式學習遊戲及專業化親職教育等，中心預計每年可服務超過6萬人次。

開幕典禮由孫玉菡、周大福慈善基金主席鄭家成主禮。一眾主禮及出席嘉賓除參觀社區客廳各項設施外，亦與使用服務的家庭深入交流，並一同享用盆菜晚宴活動。

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孫玉菡：將社區客廳概念帶入扶貧委員會

孫玉菡出席典禮致辭時指，今屆政府希望達至精準扶貧，令弱勢社群、小朋友有更多發展空間。他表示，「深水埗社區客廳計劃」可以說是政府精準扶貧原則下的「先行示範單位」，並為弱勢社群及劏房家庭提供共同空間，「即使劏房家庭住喺比較差嘅環境，小朋友都可以得到好嘅玩樂空間。」

他又指，會將社區客廳的概念帶入扶貧委員會，「希望可以運用公共空間彌補弱勢社群所缺乏嘅空間，令弱勢社群感受到社會溫暖。」

家長：計劃十分符合基層家庭的需要

黃太今日帶同兩名子女一同出席「社區客廳」的開幕典禮和盤菜晚宴，她表示相當開心能參與是次活動。

黃太亦指，自兩年前已經常帶同子女到中心玩樂，「呢度環境好大，有好多設施畀我兩個小朋友玩，同埋呢度啲姐姐、老師都好有愛心，對我啲小朋友好好。」她認為是次計劃十分符合基層家庭的需要，給予孩子較大的活動空間去玩樂。