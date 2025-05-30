來稿｜善用公共資源　提升教育質素

來稿作者：裘言真



過去一星期，教育局公布多項下學年公營中小學政策及學校日常運作的新措施，包括修訂中學「開班線」，以及優化和整合學校津貼。每次提及縮減資助，都免不了引起社會對影響教育質素的擔憂。但面對學齡人口下降和政府財赤這些不爭的事實，政府有必要善用每年超過1,000億元的教育開支。辦學團體和學校亦必須因時制宜，整合資源和訂定合適的發展方向，提升教學質素，保障學生的學習利益。



投放大量資源作教育投資

教育是為社會長遠發展的重要投資，政府一直投入大量資源提升教育質素，致力將香港打造成為國際高端人才的集聚地。過去十年間，教育經常開支累計增幅達36%，而即使面對財政赤字的嚴峻挑戰，財政司司長陳茂波在今年的財政預算案中，仍然預留1,029億元為教育方面的經常開支撥款，佔政府總經常開支17.5%，可見政府對教育的決心和承擔。

調整「開班線」有利營造合適教學環境

然而，政府對教育的承擔，需建基於投入的資源用得其所，與學齡人口匹配。根據政府統計處在2023年發表的香港人口推算，即使計及各項輸入人才計劃對未來人口所帶來的影響，預計2025年至2031年在香港居住的12歲中一適齡人口仍會由58,800名降至49,800名。面對未來結構性的學齡人口下降，教育局鼓勵業界因應校情及早規劃，採取適當措施和策略整合資源，「軟着陸」應對人口變化帶來的收生挑戰。

就此，教育局所提出對「開班線」的調整，乃合理之舉。現時「開班線」為25人，面對學齡人口下降，如果不作出改變，中學每班取錄最少26人便可開辦兩班，即平均每班13人。相信大部分市民都會同意每班13人實在太少；對於學校而言，可能會妨礙它們為學生提供的選修科目組合；而對於學生而言，亦會影響他們多元化的群體學習機會。教育局宣布下學年起中一「開班線」將增至27人，並在2026/27學年進一步調整至每班29人，是負責任的安排。

而為推動香港教育高質量發展，更充分回應家長的選擇，教育局宣布下學年推出先導計劃，容許開4班中一的中學，可申請開5班，條件是要連續3年滿足自行分配學位的申請數目，校舍的條件亦要能配合擴班需要，以及不會引致政府額外開支。雖則有教育界議員表示擔心加劇學校之間的惡性競爭，但事實上上述的申請的門檻絕不低。津貼中學議會主席李伊瑩接受傳媒訪問時就表示，對大部分學校而言，保持每級4班對同學關顧更到位，所以符合申請條件的學校亦未必會申請。教育局已強調會按「小步子、高門檻、嚴把關」的原則處理申請，而2026年度限額最多為五個，應該可以回應學界的關注。

因應公共財政狀況調整津貼

此外，因應公共財政狀況，教育局宣布下學年調整公營中小學的「擴大的營辦開支整筆津貼」（「擴大的營辦津貼」）津貼額。在新安排下，在確保教育質素和不調整常額教職員津貼的大前提下，下學年總津貼額會下調約2%，而各分項津貼亦不會按綜合消費物價指數(CCPI)調整。雖然如此，在整筆撥款「互補互通」的原則下，學校可因應校本需要，自由調配「擴大的營辦津貼」下不同用作和學與教，以及學校的運作和發展用途的分項津貼，靈活地將津貼用於購置消耗品和教具、僱用常額人員編制以外的人員、聘請清潔及保安等方面。

此外，據了解現時學校普遍有4至6個月「擴大的營辦津貼」的盈餘，相信學校有足夠儲備應付，讓學校可以有時間按新津貼額調節其支出。是次調整並不包括用以支付常額教職員薪酬開支的「薪金津貼」，即不會令在職教師被減薪，相信對教學質素不會有大的影響。

教育局亦建議整合「全方位學習津貼」、「姊妹學校津貼」及「戶外教育營計劃津貼」為「全方位學習及姊妹學校津貼」，並將「全方位學習津貼」改為按學生人數計算，以及調整「姊妹學校津貼」金額。在整合津貼後，學校可以根據自身情況作靈活調配，既體現了政府對學校自主權的尊重，亦提高運用津貼的靈活性、效益和協同效應。

善用資源創造更大教育價值

政府今次並非一刀切削減教育經費，而是針對性地調整開班門檻及津貼項目，鼓勵學校更加靈活和精準地運用資源。教育局的安排（特別是就津貼的調整），短期內或許會為部分學校帶來挑戰，但正面來看，這是對教育資源的一次優化配置，有助實現資源的最大化利用和教育品質的持續提升。

對於可能影響教學質素和學生的擔憂，由於就教師薪酬的撥款不會被扣減，意味著涉及教育質素的主力軍不會受到影響；另一方面，學校可有更大的自主權靈活調配津貼資源，相信有助提升教學質素，保障學生的學習利益，因此社會不必多慮。

從是次調整方案，足見教育局在處理有關事宜所花的心思，亦足見特區政府對教育的初心與支持並未改變。香港學界應視此為變革管理的契機，在開源節流之餘，提升學校效率。

作者筆名裘言真，是時事評論員。



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