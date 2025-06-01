送澧手記｜重新定義「海岸保護區」　打造「親水城市」旅遊熱點

港府於去年成立「發展旅遊熱點工作組」，並在上周落實推行9個旅遊項目，其中僅有「四山旅遊」屬較為動態的旅遊項目，而有部分項目似乎夾硬「善用」現有資源打造出來。正如筆者早前撰寫《改革「地方營造」 搶救香港吸引力（上）》的專欄提到，香港目前仍屬於「望水城市」，並非「親水城市」。因此，政府實際應考慮的是如何善用「水資源」，進一步開拓具新鮮感和吸引力的旅遊產品。



法定圖則註釋總表（Master Schedule of Notes）早年已制定「海岸保護區」的土地用途限制，其規劃意向是保育、保護和保留天然海岸線，以及天然海岸環境，當中涵蓋具有獨特地質特色、地理形貌；在景觀、風景或生態方面價值高、或能作天然保護區的地方，而地帶內的建築發展將會維持在最低水平，同時防護鄰近發展，以作抵抗海岸侵蝕之用。簡單而言，此類地帶只有在有助保存區內現有天然景觀或風景質素的發展，或者絕對基於公眾利益而必須進行的基礎設施項目，才有機會獲得當局批准。

不過，規劃部門實際上並沒有總體規劃「海岸保護區」必須要發展甚麼，而早年遺留下來的「先例」，將大部分接近「水資源」的土地均劃為「海岸保護區」，久而久之大家都認為該等地帶是不應該進行城市規劃發展。

事實上，韓國濟州島同樣擁有島嶼、火山、瀑布、洞窟、森林等各種自然地形，並曾於2011年獲選為「新世界七大奇景」。至於香港在中央支持下於2021年制定《北部都會區發展策略》，當中亦提及「雙城三圈」空間布局，包括位於東部的大鵬灣／印洲塘生態康樂旅遊圈，其同樣擁有島嶼、郊野公園、自然保護區、海岸公園、地質公園等與濟州島相若的豐富自然資源，因此圈絕對有條件共同合作創造可持續的生態康樂及旅遊機遇。

圖一：由打鼓嶺、沙頭角和印洲塘（簡稱「打—沙—印」）連成的圈子，附近有多個歷史文化遺產及自然資源。

若同等場景僅套用於香港地區，筆者率先想到由打鼓嶺、沙頭角和印洲塘（簡稱「打—沙—印」）連成的圈子，附近有多個歷史文化遺產及自然資源（圖一），包括：麥景陶碉堡（即連接白虎山、礦山、伯公坳等的城鄉綠道；紅花嶺郊野公園內的鉛礦遺址，連接蓮麻坑的客家村、葉定仕故居、敬修學校等的鉛礦遺址山徑；續向東伸延至沙頭角墟，連接印洲塘海岸公園、香港地質公園，以及吉澳、大鵬灣、東平洲等島嶼和深圳的大鵬半島自然保護區，讓此圈子在地理上擁有「陸地—山脈—水體」等三大元素。

既然城市規劃或設計可更好利用「親水文化」概念，政府可考慮以蓮塘／香園圍口岸作「標誌性門廊」入口，以通往上述東部旅遊資源，打造一條概念性的「陸地—山脈—水體旅遊走廊」（圖二），跨連港深兩個行政區，並連接各個歷史文化遺產和自然資源。

另一方面，有別於本地現有的旅遊項目，大鵬灣一帶海域亦可大膽發展海上旅遊，為本地及海外旅客提供另類獨特的旅遊體驗，例如：興建海上渡假酒店，連接鄰近海岸，以此在海中央舉辦不同主題活動；舉辦星級遊艇及潛艇體驗等，更可增設低空飛行器升降台，化身成跨境口岸，便利外地旅客訪港。

圖二：政府可考慮以蓮塘／香園圍口岸作「標誌性門廊」入口，以通往上述東部旅遊資源，打造一條概念性的「陸地—山脈—水體旅遊走廊」。

話說回來，縱觀當局目前提出的9個旅遊項目，似乎仍未能有效發揮本地獨特的「水資源」優勢，錯過藉此推動及發展本地及跨境旅遊業的機會。如今政府需大力發展旅遊熱點，相關部門亦是時候將「海岸保護區」重新定位，並適度發展沿海地帶，善用「水資源」建設相關旅遊配套設施，從而增加旅遊體驗，以吸引旅客到訪，逐步推動旅遊業經濟增長。

作者黃仲澧，是普縉控股集團規劃及發展部董事總經理、打鼓嶺鄉事委員會顧問，以及香港地產專業發展中心規劃及發展委員會主席，曾任多間大學及院校之客座講師。



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