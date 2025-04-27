送澧手記 | 改革「地方營造」 搶救香港吸引力（上）

子女前陣子參加了佛山學習交流團，我又跟住去玩返幾日，並遊覽了千燈湖、嶺南天地等景點，不但親身體驗內地對國家級「夜間文化」的定義與落地，亦見證香港在城市規劃或設計方面的實踐或落後於時代變遷，跟不上現時大眾所追求生活質素的需求演化。



千燈湖以夜市文化作賣點，設計上利用「湖泊」河道作為分隔，河道兩旁設有2至3層高、階梯式建築設計的購物商場，容納大大小小零售商店迎合各個消費階層需要；商場配有大型公共空間，為行人提供可視化空間感，即從地上向天空望及地上平線看，均能全盤看透部局。

此外，商場外的空間則善用作夜市，並有系統地分布超過100個臨時飲食及零售攤檔，延綿不斷伸延至街尾，以產生足夠的「臨界質量（critical mass）」讓人長時間逗留，加上永久性廁所等周邊配套設施亦見充足。從城市設計角度，千燈湖的設計具有強烈「親水文化」，夜市五光十色的攤檔更與周邊大廈燈飾互動鋪排，營造出一個具活力和吸引力的活動節點。

至於嶺南天地則以舊城改造，保留歷史建築物為主，更以引入特式小商店見稱。除了設有飲食及零售店鋪，更將街道由行車道改劃為夜市，並以成果為導向，不拘泥於小節，體現「適應性再利用（adaptive reuse）」的極致。上述兩個均是佛山著名的旅遊景點，反映出當地政府對於「地方營造（place-making）」的積極性，並對地區經濟有莫大貢獻。

事實上，香港多年來以擁有維多利亞港的天然海岸線為傲，但實情市民只可以「望水」，但不能「親水」。以近年落成的灣仔海濱公園為例，從會展站的月台步行到公園需時約7至8分鐘，對香港急速的腳步而言，相關可達性只能說是尚可接受，而附近以商廈為主，未有興建住宅。該公園在佈局上屬區域公眾空間，那就必須要有吸引人流的設施，儘管公園設有寵物友善公園、活動空間（event space）、觀光腳踏船等水上運動及康樂主題區、兩間望海景的餐廳，以及放置退役「烏蠅頭」列車車卡吸引鐵路迷，但對大眾市民來説，該海濱只可以視為一個大型的休憩空間，缺乏到訪目的性。從人性角度，大眾願意走多少路去一個地方，是視乎該地方有多大吸引力，而吸引力取決於人們願意在那地方逗留多久去享受他們所期待的時光空間。

市區現已發展成型，除非進行大規劃重建，否則相信難以改變今日的局面。然而，現時仍處於規劃階段的北部都會區，基本上完全有條件去改革既有的傳統城市設計準則，並成就更有吸引力、具活力的活動節點，以推動地區經濟發展。港府需明白今時今日22世紀是「地方營造」的年代，應參考中國一線城市如何以大膽創新的城市規劃或設計概念，成功爭取市民外出消費，另本地亦應善用「臨時空間」的概念。

下回我將會拆解如何實現改革「地方營造」。各位讀者有任何想法，歡迎留言給我作討論。

北部都會區。（資料圖片）

北部都會區。（資料圖片）

北部都會區。（資料圖片）

【財經專欄】黃仲澧

現為普縉控股集團規劃及發展部董事總經理、打鼓嶺鄉事委員會顧問，以及香港地產專業發展中心規劃及發展委員會主席，並曾任多間大學及院校之客座講師。為政府、公營團體和不同大型私人企業等，提供跨領域專業、房地產及商業評估、運輸、可持續發展及園景建築顧問服務，協助制定城市及產業發展策略。

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