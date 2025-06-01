楊莉珊｜國際調解院考驗西方超越零和博弈舊思維

國際調解院公約簽署儀式周五（30日）在灣仔君悅酒店舉行，中共中央政治局委員、外交部部長王毅，行政長官李家超，律政司司長林定國及副司長張國鈞，政務司副司長卓永興，財政司副司長黃偉綸，大律師公會主席毛學禮等出席活動。今日下午還將舉辦國際調解論壇，研討國家之間爭端調解和國際投資商事爭端調解等議題。



王毅致辭時表示，大家從五湖四海來到這裏是為了一個共同目標，就是推動和平解決爭端，促進各國友好合作。聯合國憲章的序言開宗明義強調各國應當和睦相處，維持國際和平與安全。王毅指，面對世界百年變局加速演進， 國家主席習近平明確指出，國家之間出現分歧是正常，並應通過對話協商妥善化解，中方長期以來始終主張以互諒互讓精神處理分歧，以對話協商方式凝聚共識，國際調解院作為國際法治領域創新之舉，在國際關係史上具有重要意義。他説，《聯合國憲章》明確指出調解是和平解決國際爭端的優先方法之一，但這個領域內至今沒有一個政府間的法律組織，國際調解院將填補國際調解領域機制的空白，為完善全球治理提供重要法治公共產品。

香港躍升國際法律新樞紐

國際調解院落戶香港，將與海牙國際法院、常設仲裁法院並列全球三大機構，顯著提升香港國際法律地位，這是國家推動和平解決國際爭端的重要一步，體現了國家戰略和貢獻。國際調解院總部正式落戶香港，與海牙國際法院、常設仲裁法院並立為全球爭端解決三大支柱，這一里程碑標誌著香港國際法律地位的飛躍性提升。其深遠意義在於：國家戰略佈局關鍵一步，中國推動調解院落戶香港，彰顯以和平方式解決國際爭端的堅定承諾，為全球治理貢獻「中國方案」；香港由此躍居全球法律及爭議解決服務的核心樞紐，香港「一國兩制」優勢與國際法治深度融合，競爭力與影響力空前增強；調解院豐富了和平解決爭端的工具箱，為世界提供高效靈活的東方智慧，促進國際關係更趨公正合理。中國正以建設性行動推動國際秩序向更包容、更和平的方向演進。香港作為這一戰略的支點，將肩負起促進國際規則完善、助力人類和諧共處的時代使命。

調解之道，根植於東方「以和為貴」的深邃智慧，相較于易陷零和博弈的訴訟與仲裁，調解強調對話協商，更契合人類命運共同體對合作共贏的追求。中國主動牽頭，眾多「全球南方」國家積極回應，正是這一理念的生動實踐。它有力證明，西方大國並非解決國際爭端的唯一中心，多元力量正以更公平包容的方式參與全球治理，為應對百年變局注入東方智慧。 香港成為這一歷史性機構落戶之地，再顯其不可替代的獨特價值。依託深厚的普通法傳統、融通中西的國際化人才及成熟的法治環境，香港必將為國際調解院高效運行提供堅實支撐。這不僅強化了香港作為國際法律及爭議解決服務中心的地位，更是其發揮所長、服務國家所需、貢獻世界和平發展的榮耀契機。

國際調解院的誕生，是東方智慧的全球實踐，是人類命運共同體理念的具象豐碑。它由香港承載，既是對這座城市的信任，更是賦予其貢獻世界的新使命。香港必將以專業與開放，助力這一平臺在和平解決國際爭端的歷史畫卷上，書寫屬於新時代的公正篇章。

香港憑藉其深厚的普通法根基、司法獨立性和國際化的法律人才庫，早已成為亞太地區首屈一指的仲裁與調解中心。國際調解院的到來，將香港推向了全球國際爭議解決舞臺的最前沿。它將與久負盛名的海牙國際法院及常設仲裁法院並駕齊驅，共同構成全球公認的三大國際爭議解決核心機構。這不僅大幅提升了香港在國際法律秩序中的地位，更使其無可爭議地成為亞太地區國際法律及爭議解決服務的核心樞紐。

國際調解院總部將設在香港，預計最快可在本年年底或明年年初投入運作。（Reuters）

世界需要多元聲音

國際調解院必將有力促進國際爭端的和平解決，為構建更加公正合理的國際秩序注入強大動力，同時為香港的長期繁榮穩定增添新的、極具分量的法治基石。國際調解院在香港的誕生，是國際秩序演進中一次重要嘗試。其創始成員國構成，清晰映射當今世界格局的現實圖景：廣大發展中國家正積極尋求在傳統西方主導體系之外，建立更符合自身訴求、更注重平等協商的國際治理新機制。西方國家對這一進程的「冷待」雖在預料之中，卻恰成鮮明對照。他們長期壟斷國際規則話語權，卻對新興力量參與機制建設抱持疑慮甚至排斥。這種矛盾心態，恰恰凸顯了調解院誕生的必要性——世界需要多元聲音，需要為不同發展道路的國家提供公正解決爭端的平臺。

調解院的落成，標誌著國際關係民主化進程中一塊重要基石的奠定。它能否茁壯成長，既取決於創始成員國的集體智慧，也考驗西方國家能否超越零和博弈的舊思維，以真正平等的姿態，共同參與塑造人類命運共同體的未來規則。

國際調解院創始成員以亞非發展中國家為主，其中不乏中國「一帶一路」的堅實夥伴。來自歐洲的成員如塞爾維亞、白俄羅斯，更是飽嘗西方排擠與壓力的國家。這一構成絕非偶然——它映照出全球南方國家尋求獨立解決爭端的堅定意志，也是對長期由西方主導國際規則體系的深刻反思。

諷刺的是，西方對調解院的冷淡甚至排斥，恰恰印證了其固守「唯我獨尊」的霸權心態。當非西方世界主動創設多邊平臺，它們本能抗拒，懼怕自身話語權被稀釋。中國反復申明調解院開放包容，西方大國若真如其標榜般信奉多邊主義，便應放下身段，以平等姿態參與其中。歷史車輪滾滾向前，自縛手腳者終將被時代拋下。調解院於香港的落地，已然為更公平的國際秩序埋下種子，其生長之勢，絕非冷眼可阻。

作者楊莉珊是全國政協委員、中國香港（地區）商會會長。文章標題由編輯所擬，原題為「香港躍升國際法律新樞紐」。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不通知。