張美雄｜國際調解院落戶，為香港帶來甚麼使命？

近日，國際調解院這一重要的國際法治機構落戶香港，不僅體現了中央對香港「一國兩制」獨特優勢的高度信任與支持，更為香港提供了參與國際事務的寶貴機會。正所謂「能力愈大，責任愈大」，中央對香港委以如此重任，自然期望香港能更積極參與國家的國際倡議。香港應把握這一契機，充分發揮自身優勢，包括加強吸納和培育調解專才，為國家推動多邊主義、構建人類命運共同體作出更大貢獻。



港國際化優勢有利調解院落戶

有市民或對國家送此大禮感到驚喜。事實上，香港早已具備多項優勢，首先是擁有完善且廣受國際認可的普通法制度、司法獨立性和健全法律框架，爭議服務發展成熟，在國際仲裁方面更屢獲國際肯定。據香港國際仲裁中心（HKIAC），2024年受理的仲裁案件多達352宗，爭議金額超千億港元，而英國倫敦大學瑪麗皇后學院國際仲裁調查，甚至長期將香港列為全球最受歡迎仲裁地的前三位。

此外，香港作為國際化大都會，匯聚了來自本地及全球的頂尖法律、調解及仲裁人才。這些專業人士不僅精通中英雙語，更熟悉國際商務規則，為香港發展國際調解服務提供了堅實的專業支持。由此可見，香港憑藉其深厚的國際化優勢，正是國際調解院落戶的理想之選。

把握機遇，拓展專業人才儲備

筆者作為自2017年起獲認證的職場調解員，見證著本港調解的發展與蛻變。隨著國際調解院落戶香港，相信本地調解服務將迎來更廣闊的國際舞台，相關人才需求亦將呈現多元化發展。除傳統調解員、仲裁員外，更會衍生跨領域專才的需求，包括具備國際視野的翻譯專家、政策研究員、法律顧問等角色。當局宜前瞻性地規劃人才配套，透過加強培訓與全球招攬雙軌並行，例如增設進階調解認證課程、推動與其他地方的國際調解組織的專業交流，為行業發展注入新動力。

國際調解院處理的範疇涵蓋國家之間的爭議、國際貿易摩擦、環境政策協調，以至氣候變化、知識產權及數字貿易等前沿領域。為應對這些複雜議題，香港應著力培育具備多元專業背景的調解人才。筆者建議政府應進一步與大專院校、專業團體深化合作，設計結合專業領域的調解培訓項目，鼓勵法律、國際關係、環境科學、信息技術等不同學科人才投身調解專業，構建「跨領域」的調解人才庫，更可設立專項獎學金，支持相關學科畢業生修讀國際調解認證課程。同時，政府也可與商界合作推出在職進修計劃，讓資深專業人士將行業經驗轉化為調解優勢

以調解之都優勢，說好中國故事

近年美國對外政策日益傾向單邊主義，無論是國家間的關稅爭端，還是外國留學生的收生政策，都拒絕透過協商解決，嚴重衝擊國際多邊秩序。反觀中國中華文明自古至今，都具有包容並蓄的精神，中央政府也始終堅持多邊主義，倡導以對話化解分歧，這種「以和為貴」的處世智慧，與國際調解院促進和平解決爭端的理念高度契合。

立足於「國際調解之都」的新定位，香港將匯聚世界各地人士來港解決爭議，成為連繫中外的調解樞紐。這不僅是展現香港實力的良機，更是向國際社會傳遞「和合」文化的重要平台。我們應當把握這一獨特角色，在推動國際調解發展的同時，讓世界看見中國人崇尚的平等協商、互利共贏精神，以及人類命運共同體的理念，為構建更公平、包容、和平發展的全球治理體系樹立典範。

作者張美雄是西貢區議員、認可職場調解員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不通知。