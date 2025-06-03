紫荊黨｜中國外交政策的文武之道

來稿作者：伍俊飛



進入新時代以來，在風雲變幻的國際關係舞臺上，中國始終以深邃的戰略眼光和靈活的外交策略應對挑戰，對外政策蘊含著獨特的文武之道，在示弱與示強之間保持了微妙的平衡。針對美國特朗普政府對華極限施壓政策，中國始終秉持「以鬥爭求合作」的戰略智慧，既展現維護國家核心利益的堅定決心，又保持推動平等對話的開放姿態。這種剛柔相濟的態度不僅是對美政策的寫照，更是新時代中國外交智慧的集中體現。

1978年之後，中國積極融入全球化浪潮，將主要精力投入到經濟建設中，致力於實現國家的現代化和人民生活水平的提高。在此過程中，奉行「韜光養晦」戰略就成為時代的選擇。這一策略源於中央決策層對國際形勢的深刻理解和對我國自身發展階段的清醒認識。當時，國際格局多極化趨勢正在發展，但冷戰思維的殘餘和霸權競爭的陰影依然存在。在全球經濟體系中，中國雖然擁有巨大的發展潛力，但與發達國家在經濟、科技等領域的差距顯而易見。通過低調隱忍的外交政策，中國避免了在國際舞臺上的過度暴露，減少了與強國之間的直接衝突和對抗，為國內經濟發展創造了相對穩定的外部環境。與此同時，這也有助於中國在國際事務中逐步學習和積累經驗，提升自身的外交能力和國際影響力。

韜光養晦並不意味著消極被動或放棄自身利益，而是一種積極的戰略謀劃。中國在這一時期積極參與國際組織和多邊合作機制，如加入世界貿易組織等，通過融入國際社會，逐步提升自身在全球治理中的話語權。同時，中國也在不斷加強自身的實力，包括經濟、科技和國防實力等，為未來的戰略機遇做好準備。韜光養晦是一種非常成功的策略，但隨著中國綜合國力的不斷提升，尤其是在中國成為全球第二大經濟體、第一大製造業國家後，我們的國際環境發生了深刻變化，因此適時調整戰略成為必然。

調整後的中國對外戰略具有足夠的柔性。當今中國仍然將對話協商作為化解矛盾和衝突的核心路徑。2025年日內瓦經貿會談中，中美達成懸崖邊的握手協議，雙方同步取消91%的加征關稅，建立副總理級定期對話機制，將雙邊博弈拉回「規則軌道」。這一成果驗證了中國提出的清單管理策略的有效性，令兩國能通過合作、對話、管控三份清單來協調中美衝突。中國還主動發起「1.5軌對話」，繞過美國國會反華勢力，直接與工商界、智庫溝通，構建民間外交網絡。在多邊舞臺上，中國聯合歐盟、東盟共同反對單邊主義。2025年RCEP框架下對東盟出口同比增長12.3%，成功降低對美貿易依賴程度。面對氣候議題，中國借COP30和G20峰會推動全球南方技術合作，與美國退出《巴黎協定》形成鮮明對比，贏得國際道義制高點。

調整後的中國對外戰略也具有足夠的剛性。近年來，中國在國際舞臺上逐漸主動展示實力，對外施加影響力。我們在軍事領域通過「極限爆兵」策略形成戰略威懾。2024-2025年間，中國連續展示東風-31AG導彈、殲-35A戰機、076型兩栖攻擊艦、六代機、無人機母艦等尖端裝備，既顯示了國防工業自主創新能力，也迫使美國重新評估軍備競賽的成本效益。資料顯示，中國通過稀土出口管制和技術壁壘，成功反制美國半導體產業，引發其供應鏈危機。在印巴衝突中，中國武器裝備的卓越表現引起了全球的廣泛關注。中國生產的殲-10戰鬥機使用霹靂-15空對空導彈成功擊落法國陣風戰鬥機，這一事件向世界證明了中國在航空技術和導彈研發領域的強大實力。這不僅是軍事技術的勝利，更是中國軍工產業多年積累和創新的成果展示。同時，梟龍戰機運用高超音速導彈擊毀俄羅斯製造的S400防空導彈系統，以及中國的紅旗9和鐳射防空系統對以色列無人機的有效打擊，進一步凸顯了中國武器裝備在現代戰爭中的優勢。這些軍事行動的背後，是中國長期以來對國防科技和軍事工業的持續投入和精心打造。通過適度示強，中國向國際社會以及臺灣的分裂主義勢力傳遞出一個明確的信號：中國具備維護地區和平與穩定、應對各種安全挑戰和實現國家完全統一的強大能力。

適度示強的策略並非局限於軍事領域，在經濟、科技等領域也同樣得到應用。在經濟上，中國經濟的持續增長和在全球供應鏈中的關鍵地位，使中國在與美國的貿易談判中敢於硬碰硬。中國龐大的國內市場、先進的製造業體系和不斷發展的高新技術產業，都成為中國經濟實力的有力支撐。在科技領域，中國以「內循環+多邊突圍」破解封鎖，在5G、人工智慧、航空航太等前沿科技領域快速發展，展示了中國在全球科技競爭中的實力和潛力。2025年比亞迪新能源汽車銷量逆勢超越特斯拉，深層次折射出「雙循環」戰略的成效。華為、DeepSeek等企業的崛起，證明美國技術脫鉤難以遏制中國創新動能。這些成就不僅提升了中國的國際形象，也增強了我們在國際科技合作和競爭中的話語權。

2025年2月，針對美國以芬太尼問題為由加征關稅的霸權行徑，中方立即實施對等反制：對美煤炭、液化天然氣加征15%關稅，對原油、農業機械等關鍵商品加征10%關稅。此舉精准打擊了美國能源與農業等優勢產業，2024年中國自美進口煤炭占美國出口總量的12.8%，直接影響其供應鏈佈局。這種「打蛇七寸」的策略，迫使美方認識到單邊主義的代價。此外，中方將PVH集團、因美納公司列入不可靠實體清單，並依據《反外國制裁法》凍結7家美國軍工企業資產，展現了對「以武助台」等挑釁行為的零容忍態度。通過在貿易、投資等領域的適度示強，中國促使美國在關稅問題上重新審視與中國的關係，並最終在瑞士日內瓦與美國達成相關協議。

在國際事務中，過度示強、過度示弱都無法有效維護國家利益和實現國家發展目標。古往今來，無數文明的興衰更迭都在訴說著同一個真理：外交政策的選擇從來都不是非此即彼的單選題。從戰國縱橫家的捭闔之術到當代國際關係的戰略平衡，歷史長河反復驗證著一個鐵律——剛柔相濟的戰略彈性才是大國博弈的制勝之道。只有在不同的國際形勢和具體問題下，靈活地運用示強和示弱的策略，才能在複雜的國際環境中保持戰略主動，實現國家利益的長遠發展。

二戰時期，希特勒德國的軍隊曾以閃電戰術橫掃歐陸，日本政府在明治維新後武裝侵略東亞國家，在病態的民族主義與畸形的權力欲望驅動下，將國家推向崩潰的邊緣，這說明不加節制的軍事強權終將消耗國力，引發戰略反噬。宋朝的澶淵之盟用銀絹換來一段時期的和平，卻招來對手戰略上的藐視和無法克制的侵略欲望；鴉片戰爭後的清朝不斷割地賠款，不僅抽幹了帝國的經濟命脈，更招致西方人、俄國人、日本人對中國無休無止的侵略和文化以及種族上的蔑視。這說明無原則的示弱政策，容易引狼入室，導致國破家亡，陷同胞于水深火熱之中。

未來的中國外交政策需要繼續巧妙地平衡示強與示弱的關係，達到文武之道的靈活運用。在處理對美關係時，中國宜採取「溫水煮青蛙」的策略，通過緩步加壓方式推進中美權力的轉移。堅持原則和底線，對其在經濟、貿易、金融、科技、軍事等領域的不合理打壓和挑釁，進行堅決的反制措施，展示出強硬的姿態；同時也積極尋求與美國在經濟金融、氣候變化、全球衛生、反恐等全球性問題上的合作，通過合作來緩解雙方的緊張關係，維護世界的和平與發展。

在處理與日本、印度、菲律賓等不友好國家關係時，中國宜採取「開水燙白菜」的策略，通過精准反擊速戰速決，教訓和威懾對手，堅決打破其非分之想，令其不敢輕舉妄動。面對這些國家的戰略試探與挑釁，我們有必要以歷史為鏡，謀定而後動，果斷、精准、有限度地強力反擊，既避免戰略透支，又能有效震懾敵人。1962年中印邊境自衛反擊戰的範例表明，當核心利益遭受侵蝕時，以「穩准狠」為原則的軍事行動不僅能迅速遏制侵略勢頭，更能通過速戰速決的戰術設計將衝突烈度控制在有限範圍內，避免陷入持久消耗的泥潭。這種反擊並非「過度示強」，而是對「以鬥爭求和平」辯證法的實踐。

在力量積蓄期善守善藏，在戰略機遇期敢做敢當，未來中國外交需要的就是這種收放自如的節奏和從容。歷史終將證明，中國對美政策的文武之道，絕非簡單的強硬或妥協，而是基於傳統易學和國力增長的策略藝術。這種既敢於「亮劍」又善於「架橋」的平衡智慧，將為動盪中的國際社會注入穩定力量，書寫崛起的新興大國與守成的霸權國家共處的新範式。

作者伍俊飛博士是紫荊黨政策研究院院長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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