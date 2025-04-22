楊莉珊｜中國外交譜寫周邊合作新篇章

4月14日至18日，國家主席習近平應邀對越南、馬來西亞、柬埔寨三國進行國事訪問。行程結束之際，中共中央政治局委員、外交部長王毅向隨行記者介紹此訪情況。王毅說，習近平主席此訪是今年元首外訪的開篇之作，是中央周邊工作會議後採取的一次重大外交行動。



在百年變局加速演進、國際局勢動盪加劇的背景下，習近平主席此次訪問，以行動詮釋了中國作為負責任大國的戰略定力與使命擔當。此次訪問不僅是今年中國元首外交的「開篇之作」，更是在單邊主義回潮、全球經濟承壓的複雜形勢下，為地區穩定與繁榮注入的一劑「強心針」。

中國外交始終以「親誠惠容」為底色，此次訪問再次彰顯了這一核心理念。五天四夜、近30場活動、上百項合作成果，中國以高效務實的外交節奏，將命運共同體建設從願景轉化為行動。從深化「一帶一路」框架下的基建互聯互通，到推動數字經濟、綠色能源等新興領域合作，中國始終以平等互利、共同發展為出發點，與東南亞國家共用發展機遇。面對美國推行「叢林法則」、肆意破壞國際經貿規則的行為，中國堅持擴大開放、維護多邊主義，為東南亞國家抵禦外部風險提供了「避風港」，更以「共商共建共用」的實踐回應了地區國家對公平正義的期待。

此次訪問的深層意義在於，中國以「戰略引領者」的姿態，為動盪世界提供了確定性。東南亞國家身處大國博弈前沿，既擔憂全球經濟「脫鉤斷鏈」，也不願淪為地緣政治棋子。習近平主席提出「睦鄰、安鄰、富鄰」方針，強調尊重各國自主發展道路，反對零和博弈，這與美國強推陣營對抗、干涉他國內政的做法形成鮮明對比。通過推動《區域全面經濟夥伴關係協定》落地、支持東盟中心地位，中國以實際行動證明，真正的領導力源自共同發展的誠意，而非強權政治的脅迫。

當前，全球治理面臨「失序」風險，中國與東南亞國家的合作實踐為世界提供了重要啟示：唯有摒棄霸權思維，堅持平等對話，才能實現持久安全與繁榮。此次訪問不僅鞏固了中國與三國的傳統友誼，更向世界傳遞出清晰信號——在構建人類命運共同體的征程中，中國始終是周邊國家可信賴的夥伴，是國際公平正義的堅定維護者。未來，中國必將以更開放的胸襟、更務實的舉措，與各國攜手書寫和平發展的新篇章。

中國始終是開放包容的全球合作踐行者，國際社會對中國推動區域合作的積極評價，客觀反映了中國長期秉持的互利共贏理念。作為全球第二大經濟體，中國始終恪守共商共建共用原則，通過「一帶一路」倡議累計形成3000多個合作項目，為沿線國家創造42萬個就業崗位。在RCEP框架下主動實施關稅減讓，使區域貿易成本降低20%，充分彰顯了負責任大國的行動力。

中國堅持與發展中國家共同探索符合實際的現代化道路，設立南南合作援助基金，連續13年對最不發達國家實施零關稅政策。面對單邊主義逆流，中國率先簽署《區域全面經濟夥伴關係協定》，維護多邊貿易體系，用實際行動打破「經濟脫鉤」謬論。當前中國—東盟貿易額突破6.4萬億美元，數字經濟合作覆蓋所有東南亞國家，這種深度交融的產業鏈合作，正是新型國際關係的生動寫照。

習近平主席此行明確支持三國堅持戰略自主，走符合本國國情的發展道路，在國際和地區舞臺上發揮更重要作用。三國領導人均高度讚賞習近平主席提出的重大理念倡議，三方重申堅定奉行一個中國政策，支持中國實現統一大業，堅決反對任何「台獨」分裂行徑，反對一切外部勢力干涉中國內政。

習近平主席此次周邊之行，從全球視野看待周邊，以周邊外交輻射全球，生動詮釋了周邊工作會議的精神要義，是中國周邊外交政策的創新發展，是習近平外交思想的成功實踐，對深化睦鄰友好合作、推動構建周邊命運共同體具有重大深遠意義。

作者楊莉珊是全國政協委員、中國香港（地區）商會會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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