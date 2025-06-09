來稿｜國家與香港循環經濟轉型之路：萬家企業實證揭示關鍵策略

來稿作者：黃詠恩



面對不同國家對循環經濟的需求和期望，香港企業面臨如何實施循環經濟以維持業務的挑戰。我們的研究整合分析全球66份實證報告、涵蓋13,643間製造企業數據，首次系統剖析「減廢物與污染」、「產品材料循環」及「混合策略」三大循環經濟實踐原則對企業績效的影響。

研究證實，「減廢物與污染」策略成效最為全面：透過減少原料消耗、控制或防止環境污染和廢棄物產生，企業不僅能降低環境污染量，更可同步提升成本效益、財務表現，並帶來社會效益，如改善員工職安健等社會指標。此結果呼應中國近年推動的「綠色製造體系」建設。

然而，「產品材料循環」實踐顯現明顯瓶頸。儘管閉環系統使企業環境績效提升、市場競爭力增長，但成本不降反升，社會效益亦未顯現。這可能是由於產業協作不足與再生品價值鏈薄弱。

值得注意的是，混合採用「減廢物與污染」與 「產品材料循環」的企業雖在成本控制與營運效率表現亮眼，卻意外導致環境績效下降。研究團隊分析，這源於「減廢技術」與「材料循環」在實務中的系統性衝突，使企業在減少現有運作廢棄物與徹底改變運作方式之間取得平衡。企業可考慮分兩階段實施，聚焦減廢（如廢水分級回用、回收材料分類供重複使用），累積技術與數據基礎。往後透過跨界聯盟，逐步打通逆向供應鏈，才能找到全面的解決方案。

這項研究顛覆「循環經濟必贏」的迷思，證明企業需要考慮並實施循環經濟需精準分階段：應先深耕生產端減廢，然後需要與合作夥伴密切合作發展基礎設施和協調，開發一個生態系統實現材料循環，避免「為循環而循環」的治理陷阱。當全球循環率從9.1%下滑至7.2%的逆流中，這項實證研究為中港指明了一條兼顧增長與永續的突圍之路。香港作為國際貿易樞紐，可發揮「超級聯繫人」角色，發展主導構建跨行業材料循環網絡。

作者黃詠恩教授任教於香港理工大學時裝及紡織學院。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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