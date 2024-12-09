星星之伙｜連繫中小企ESG的Green Queen

黃錦星專欄（鳴謝連舜香Ophelia合撰）

聯合國氣候變化大會COP29剛落幕，有人問：「經濟環境吹逆風，『T君』回朝無運行，大家還心繫氣候變化？」中小企可持續發展學會創會會長連舜香Ophelia從COP29大會回港，堅定回應：「正是如此逆境，中小企亦要投入ESG（環境、社會及管治）行列。全球氣候變化，極端天氣事件惡化，各地都要低碳轉型，力爭碳中和。向前看，各行各業的ESG行動愈趨重要，每個小小的氣候行動，如減廢減碳，都能為地球帶來深遠改變。」

中小企可持續發展學會創會會長連舜香Ophelia，上月出席了聯合國氣候變化大會COP29。（相片由作者提供）

一顆ESG心

Ophelia回想自身的中小企歷程，1997年起經營保健食品，2012年始研發產品過程結合環保，成為香港業界中首間厲行環保包裝的保健食品公司，例如產品包裝的紙和墨都通過環保驗證。隨之，推出「回收包裝盒」以至產品玻璃樽回收，連結客戶支持自用包裝物自行回收，並設立Green Queen獎賞以激勵前線同事配合。Ophelia喜指這計劃成效超乎想像，吸引了社區上廣泛興趣和持續回收行動，甚至連其品牌代言人、藝人鄧梓峰也積極參與。Ophelia相信，無論企業規模如何，就算面對資源和政府支持有限等挑戰，只要堅持初心，定能做出正向改變，裨益社會以至企業本身。

什麼初心？Ophelia分享心底話：「環保不只是企業的社會責任，更是每位地球公民的責任。初心是希望透過實踐ESG來獲得持份者認同，這不僅是營商策略，更是對社會當下至未來可持續發展的承諾。」她的公司多年來彰顯ESG之心，喜得持份者包括客戶、同事、營商夥伴等認同，亦獲一連串品牌、暢銷及ESG相關奬項，包括2020年度香港環境卓越大奬（HKAEE）的金獎！HKAEE是本港極具公信力的環保獎項，涵蓋各行各業，被譽為「環保界奧斯卡」。翻閱相片，原來2021年疫情期間，戴口罩歲月中，時任環境局局長的我親手頒了此大獎予Ophelia。

三個綠願望

2018年Ophelia報讀英國劍橋大學的可持續發展課程，畢業時立下三願：在自己公司內成立可持續發展委員會；連繋香港中文大學同創「中小企可持續發展學會」；以及加入環保組織並積極參與其中。她本著初心，逐一實現願望，包括中小企可持續發展學會於2019年成立，以及2022年獲香港地球之友之邀成為副主席。香港共約36萬家中小企業，為超過120萬人提供就業機會，Ophelia坦言：「我不是環保專家，但希望成為大磁石，連結不同人，促進官商民合作。我的多元身份助我在不同平台推動環保，激發中小企的更廣泛參與。」

自2019年，Ophelia的工作和生活變得更充實，她期望這段人生旅程能連結各方，助中小企落實ESG。今年6月，我應中小企可持續發展學會之邀，出席名為「四方館」的會員聚會，同場ESG講者，有推廣環保漆結合ESG的William，擔當ESG顧問並連自家小朋友生日會也要碳中和的Oswald，以及推介「一切從簡」即人生告別式宜簡約環保但更富意思的Pasu，我則論述邁向碳中和之路。當晚，眾多會員出席，熱列提問，令我頓感Ophelia和中小企的非凡活力，方方面面由生日會至「破地獄」都可低碳環保又有意義。

四方連繫人

香港地球之友副主席Ophelia連續兩年參加了聯合國氣候變化大會，包括2023年COP28和2024年COP29，期望藉此了解大勢所趨以至領袖們所想所做。例如，COP29大會提出了《綠色數字行動宣言》，數位科技的進步可助全球加速尋找永續的解決方案，另外在中國角的綠色金融論壇，Ophelia有感香港在此領域有望成為領導者，可助力應對全球氣候變化。

從女性視角，Ophelia更有所觀察：「氣候行動人人有責，但作為女性，讓我更關注受氣候變化影響的女性。在發展中國家，因氣候變化原因，高達80%的婦女流離失所，相關女性死亡率亦比男性高出56%。此外，這兩年聯合國氣候變化大會的出席國家中，女性領袖代表僅佔6%至10%。」Ophelia有感推動女性參與環保事業越趨重要，並回想：「COP28大會中，欣見女領袖如希拉里承諾設立基金和獎學金，支持第三世界女性修讀環保相關課程，這讓我振奮。」Ophelia期望推動商界朋友通過教育來應對環保以至性別平等可持續發展目標，並指中小企業相對而言具靈活性，若有心將ESG發揮得宜，能富活力地支持可持續發展。為應對氣候變化危機，Ophelia敢於擔當連繫四方的女子，助力拉近大局勢、中小企、婦女及持份者如學者、環團等，希望互利共贏。

今年是ESG概念在聯合國提出的20周年，近年成為熱話，各地政府相繼發佈對可持續發展的承諾以及逐漸收緊監管市場的政策，ESG表現亦成為金融市場的投資準則和影響企業營運的主流策略。對於資源有限、面對競爭高壓的中小企有何啟示？隨著大勢，ESG成為綠色經濟新動力，企業對於合作夥伴和供應鏈上下游的管冶和要求會越趨更高，中小企業需要將ESG思維融合至業務運作及決策中，維護其產品、服務和品牌形象，預防有形及無形的經濟損失及風險。Ophelia更從不認為推行ESG會增加中小企業的經濟負擔，反之能為品牌提升可持續性，甚至帶來商機。她推薦中小企可持續發展學會，會員匯聚了不同行業的中小企業，彼此支持，分享最佳實踐，凝聚力量推動可持續發展。我有感Ophelia（連舜香）人如其名，是連繫香港中小企ESG的Green Queen。

作者黃錦星是前環境局局長，近期出版《邁向碳中和 香港人和事》。



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