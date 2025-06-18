來稿｜《施政報告》轉型圖強　以實幹繪香港新圖景

來稿作者：楊華勇



行政長官李家超將在9月發表任內第四份《施政報告》，6月16日起展開公眾諮詢。李家超在社交媒體發文指，改革求變是香港發展的大方向，期待市民積極建言獻策，他和團隊會細心聽取和研究。李家超誠邀各界就《施政報告》建言，此開放姿態值得肯定。然更需建立高效透明的回饋機制，確保真知灼見能切實融入政策血脈。

政府將舉辦超過40場諮詢會，聽取立法會議員、不同界別代表和公眾對《施政報告》的意見和建議。李家超和各司局長會走進社區探訪市民和各界代表，直接聽取大家的意見。

值此公眾諮詢良機，市民應踴躍發聲，貢獻真知灼見。同時期待政府將細聽民意真正內化為施政基因，在政策設計中嵌入更有效的民意回饋與動態調整機制，確保改革的脈搏始終與民心同頻共振。李家超務實進取，帶領團隊以結果為目標，致力發展經濟、改善民生。港人支援政府開拓創新，深化區域合作，積極聽取民意，共建繁榮安定。李家超強調了幾個關鍵點：改變政府文化、建立結果導向型政府、傾聽民意、發展經濟和改善民生。香港正處於經濟轉型期，需要開拓新市場、深化國際合作。

李家超近日闡釋其施政核心：銳意革新政府文化，建構一個以實效為導向的服務型政府，並將民意傾聽、民生改善、經濟發展置於施政核心。香港經濟正處轉型關鍵期，這一理念恰如暗夜明燈，為特區前行指明方向。

首先是政府轉型，重在效能提升。改變積習已久的官僚慣性，建立「以結果為目標」的政府文化，其要義在於以服務市民為根本宗旨。這要求整個行政體系必須摒棄繁文縟節、打通流程壁壘，以切實解決市民急難愁盼問題作為最終尺規。如能在住房、醫療、養老等民生關鍵領域顯著提升公共服務的效率與溫度，民心自然凝聚。

其次是經濟轉型，貴在守正創新。香港傳統優勢產業面臨挑戰之際，「守正創新、求進求變」是必然選擇。政府「發掘新增長點、開拓新藍海」的承諾，尤需落實於搶抓全球數字經濟、綠色經濟、Web3.0與人工智慧等變革性浪潮。唯有前瞻性佈局，方能重塑香港在全球價值鏈中的獨特地位。

再次是區域合作，意在乘勢借力。深化國際交往合作、做深區域合作，是拓展香港發展空間的戰略支點。特区政府更主動融入國家發展大局，強化與粵港澳大灣區城市的規則銜接與產業協同；同時以創新思維鞏固國際樞紐角色，吸引全球人才與資本彙聚於此，使香港成為連接中國與世界的關鍵樞紐。

當轉型圖強的號角吹響，每個港人都是這場深刻變革的參與者與受益者。政府以實幹精神為舟，以市民福祉為帆，方能引領香港穿越轉型湍流，駛向更繁榮、更公平、更富韌性的未來港灣。

李家超說，他努力改變政府文化，建立以結果為目標的政府，他和團隊一直聽取社會意見，以服務市民為中心，發展經濟，改善民生。香港經濟正處於經濟轉型期，政府會繼續帶領社會各界守正創新、求進求變；積極發掘新增長點，開拓新市場、新藍海，深化國際交往合作，做大做深區域合作，全力拼經濟，謀發展。他邀請各界就《施政報告》發表意見，當局會細心聽取和研究。

李家超所宣導的「以結果為目標」的政府文化變革，直指施政效能這一關鍵。改革不是抽象概念，它應體現於市民日常可感的切實轉變：是北部都會區作為香港經濟其中一個重要引擎，提速提效發展至關重要；是凸顯現屆政府處理民生問題的決心，展現迎難而上的毅力；是突破性增加房屋供應，打破房屋短缺的長期困局；是化「劏房」為「簡樸房」，體現識變創新的示範；是進一步完善基層治理，治理效能不斷提升；是跨境醫療協作的便捷，幫助灣區居民享受到更加便利的治病需求；是基層學童向上流動通道的拓寬，藉教育增加清貧子弟向上流動的機會……特區政府將宏大願景轉化為具象的民生溫度，讓市民真切觸摸到變革的成果，這樣的「結果導向」方能凝聚社會認同。

當前香港經濟轉型已至深水區。政府提出「守正創新」、開拓「新藍海」的戰略，方向清晰。但創新離不開深層制度的改良：如何破除阻礙創科落地的繁文縟節？如何讓金融優勢精准灌溉新興綠色科技產業？區域合作中，如何讓中小企真正共用大灣區機遇？這需要政府以更大魄力破除機制壁壘，讓創新活力如活水奔湧。

改革求變是時代賦予香港的必答題。唯有以結果溫暖民心，以創新啟動潛能，以開放包容彙聚眾智，香港方能於變革浪潮中踏浪前行，譜寫發展新篇。

作者楊華勇是中華全國工商業聯合會常委、香港中華總商會副會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不通知。