來稿｜2025年《施政報告》的韌性在於「守正創新」

來稿作者：楊華勇



行政長官李家超周二（10日）出席行政會議前表示，由於年底會舉行立法會換屆選舉，今屆立法會會期會提早結束，2025年《施政報告》將提早於9月發表，公眾諮詢下週一展開。李家超前表示，將與團隊出席40場線上線下諮詢會和2個地區諮詢會，親身接觸不同階層，又指重視行政和立法溝通互動，政府將有充分時間聽取市民和社會各界意見。

李家超指出，上任近三年努力改變政府文化，建立以結果為目標的政府，推動政府工作步伐加快、主動做事，他與團隊願意聽取社會意見，措施更對接市民需求。去年的施政報告在不同範疇提出60多項政策措施，相關措施正不斷推展，在守正創新、求進求變的同時，進一步提升及發揮香港成功元素。

百年未見大變局正加速演進，地緣政治錯綜複雜，但香港機遇始終大於挑戰，在「一國兩制」下，國家是香港最大機遇和最強力後盾。李家超說香港經濟仍然正面擴張，預計今年生產總值有2%至3%正增長，本港正進入經濟轉型期，要繼續發掘新增長點、開拓新市場。

李家超又指，去年施政報告提出138項績效指標，各部門均已達標；「現時香港政府施政方針是拼經濟、謀發展、改善民生，所以施政報告範圍一定朝這三方面。施政報告亦會重點考慮香港既有優勢如何強化，怎樣把握好我們的機遇、風險方面如何處理。」

去年施政報告提出了138項關鍵績效指標（KPIs），而且李家超最近宣佈所有部門都已經達了標，標誌著政府「以結果為目標」的施政文化取得階段性成效。面對全球地緣政治複雜性加劇、保護主義抬頭等挑戰，香港正加速推進經濟轉型，並將2025年施政報告的核心方向明確定位於「拼經濟、謀發展、改善民生」三大領域，同時強化既有優勢與風險應對能力。

香港經濟雖預期今年GDP增長達2%至3%，但行業表現分化明顯：金融與創科領域穩健擴張，部分傳統行業則面臨轉型壓力。李家超提出需「識變、應變、求變」，香港正以三大戰略方向擘畫發展新圖景。

首先是市場開拓與區域深化：聚焦大灣區深度融合，同時積極佈局東南亞及中東“新藍海”市場，構建多元化經濟腹地，拓展增長新空間；其次是，產業創新與文化驅動：西九文化區將化身核心引擎，推動藝術與商業深度結合，打造國際級文商旅地標，為文創產業提供強大動能；再次是政策優化與協同增效：展現靈活性，如將郵輪旅遊戰略整合升級至《香港旅遊業發展藍圖2.0》，強化跨部門協作，提升資源統籌效率。

2025年《施政報告》這一戰略組合，外拓市場、內強創新、政策賦能，將有效鞏固香港國際樞紐地位，激發可持續競爭力。關鍵在於務實推進，確保藍圖轉化為切實成果。

2025年《施政報告》精准把握民生改善核心，強調資源整合與精准施策。銀髮經濟舉措將稅務優惠、就業、醫療政策聯動，形成合力；環保方面通過《約章》與法規修訂（擬2025年檢視）提升社區參與；基層福利則注重傾聽民意（如地區諮詢會），將短期惠民措施（票價優惠、折扣）轉化為長效保障。三方面均體現了政策協同與精准落地的深化方向，值得肯定。

全球變局中，香港的韌性在於「守正創新」，既依託國家戰略的後盾，亦以靈活改革啟動市場。未來施政若能緊扣經濟轉型痛點、民生關切熱點，香港的「雙機遇」潛能將加速釋放。

作者楊華勇是中華全國工商業聯合會常委、香港中華總商會副會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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