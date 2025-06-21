來稿｜藥物建議委員會改革必須以科學與專業為本

撰文：01論壇
出版：更新：

來稿作者：香港年輕藥劑師學會

作為前線醫療人員，我們認為現行藥物建議委員會（DAC）的運作機制已具備嚴謹的專業評估標準，能夠平衡臨床需求與公共資源分配。對於〈推動醫管局藥物建議委員會改革 提升透明度與公眾福祉〉一文中提出的改革建議，我們有以下專業考量：

醫管局藥物建議委員會（DAC）作為香港公立醫療體系中藥物審批的核心機制，多年來一直以嚴謹、科學的態度確保藥物安全性、有效性及成本效益，為市民提供高質素的醫療服務。近期有聲音質疑DAC的透明度及代表性，甚至建議大幅改革其運作模式。然而，現行制度已充分平衡專業判斷與公眾利益，任何倉促改動都可能破壞現有醫療體系的穩定性，甚至影響病人福祉。以下從多角度論證現行制度的合理性，並分析所謂「改革」可能帶來的風險。

現行制度已具備高度專業性與嚴謹性

DAC的成員主要由資深醫護專家、藥劑師及醫療行政人員組成，這些專業人士具備豐富的臨床經驗及藥物評估知識，能夠基於科學證據作出最符合病人利益的決策。委員會的審批過程嚴格遵循國際標準，包括：

科學主導的評估流程

DAC在審批新藥時，會全面審視臨床試驗數據、安全性報告及成本效益分析，確保藥物不僅有效，而且符合香港的醫療需求與資源分配。這種以實證醫學為基礎的決策模式，已獲全球多國認可，盲目引入非專業人士（如病人組織或立法會議員）參與決策，反而可能削弱評估的科學性。

成本效益與公共資源的平衡

香港公立醫療體系資源有限，DAC的責任不僅是考慮藥物的療效，還需確保公共資金得以公平運用。現行機制已能有效避免藥廠遊說或政治壓力干預專業判斷，若過度強調「透明度」而公開所有評估細節，反而可能引發不必要的社會爭議，甚至導致資源分配失焦。

增加「透明度」未必提升公信力，反增行政負擔

有建議要求DAC仿效英國NICE或澳洲PBAC，全面公開會議記錄、投票細節及評估報告。然而，這種做法在香港的醫療環境中未必適用，原因如下：

專業判斷不宜公開討論

藥物評估涉及複雜的醫學數據與統計分析，公開所有細節可能導致公眾或媒體斷章取義，甚至引發對專業決策的無理質疑。例如，某些高價藥物可能因成本效益不符而被拒，但病人團體或輿論可能單方面施壓，迫使委員會作出非科學主導的決定。

行政效率與決策速度的權衡

現行DAC的季度會議制度已能高效處理藥物申請，若要求每次會議全程公開、記錄所有成員發言，將大幅增加行政成本，延緩新藥審批進度。對於急需藥物的患者而言，程序「透明化」的代價可能是延誤治療。

引入「病人代表」或政治干預　恐損害專業自主性

有意見認為DAC應納入病人組織代表，以反映患者需求。然而，此舉存在以下問題：

病人利益未必等同整體社會利益

病人組織自然會爭取更多藥物納入名冊，但公立醫療體系需兼顧整體資源分配。例如，罕見病藥物往往價格高昂，若僅因少數患者需求而納入，可能排擠其他更普及的醫療服務。DAC現行的專業評估正能避免這種資源錯配。

政治化風險

若引入立法會議員或社福界代表，藥物審批可能淪為政治角力場。不同黨派或利益團體可能藉機施壓，要求優先處理特定藥物，破壞現有制度的專業中立性。

現行制度已具備足夠制衡　無需過度改革

DAC的運作並非封閉，其決策受多重監管：

醫管局與衞生署的雙重把關

DAC的建議需經醫管局管理層及衞生署核准，確保符合整體醫療政策。此外，香港的藥物註冊制度（由衞生署負責）已獨立於DAC，進一步保障藥物安全。

業界與公眾的間接參與

雖然DAC會議不公開，但醫管局會透過專家諮詢、醫學文獻及國際指引參考各界意見，並非閉門造車。藥廠亦可透過正式渠道提交數據，無需透過「公開辯論」影響決策。

改革可能引發的潛在風險

藥廠遊說與商業利益介入

若DAC過度公開審批過程，藥廠可能加大公關力度，透過媒體或病人團體施壓，迫使委員會接受高價藥物。現行低調運作模式正能減少這類干預。

削弱香港醫療體系的穩定性

DAC的審批標準多年來為醫護人員與患者所信任，若貿然改革，可能動搖公眾對公立醫療的信心，甚至引發不必要的法律挑戰（如司法覆核藥物名冊決定）。

維持現狀　穩中求進

現行DAC制度並非完美，但其專業性、效率及穩定性已為香港醫療體系奠定堅實基礎。與其追求形式上的「透明度」或「多元化」，不如優化現有機制，例如：

加強內部專家培訓，確保評估與時並進；

適度公開摘要報告（如藥物納入/拒絕的簡要理據），平衡專業與公眾知情權；

建立快速通道處理緊急藥物，而非全面改革。

香港的醫療體系正面對人口老化及資源緊絀的挑戰，此時更需穩健的制度保障。DAC的改革必須以科學與專業為本，而非迎合短暫的輿論壓力。

作者是香港年輕藥劑師學會。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。

「01論壇」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不通知。

來稿｜推動醫管局藥物建議委員會改革　提升透明度與公眾福祉公營醫療要改革的不只是收費公立醫院新收費　改革只是剛開始
醫院管理局