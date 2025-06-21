來稿｜藥物建議委員會改革必須以科學與專業為本

來稿作者：香港年輕藥劑師學會



作為前線醫療人員，我們認為現行藥物建議委員會（DAC）的運作機制已具備嚴謹的專業評估標準，能夠平衡臨床需求與公共資源分配。對於〈推動醫管局藥物建議委員會改革 提升透明度與公眾福祉〉一文中提出的改革建議，我們有以下專業考量：

醫管局藥物建議委員會（DAC）作為香港公立醫療體系中藥物審批的核心機制，多年來一直以嚴謹、科學的態度確保藥物安全性、有效性及成本效益，為市民提供高質素的醫療服務。近期有聲音質疑DAC的透明度及代表性，甚至建議大幅改革其運作模式。然而，現行制度已充分平衡專業判斷與公眾利益，任何倉促改動都可能破壞現有醫療體系的穩定性，甚至影響病人福祉。以下從多角度論證現行制度的合理性，並分析所謂「改革」可能帶來的風險。

現行制度已具備高度專業性與嚴謹性

DAC的成員主要由資深醫護專家、藥劑師及醫療行政人員組成，這些專業人士具備豐富的臨床經驗及藥物評估知識，能夠基於科學證據作出最符合病人利益的決策。委員會的審批過程嚴格遵循國際標準，包括：

科學主導的評估流程

DAC在審批新藥時，會全面審視臨床試驗數據、安全性報告及成本效益分析，確保藥物不僅有效，而且符合香港的醫療需求與資源分配。這種以實證醫學為基礎的決策模式，已獲全球多國認可，盲目引入非專業人士（如病人組織或立法會議員）參與決策，反而可能削弱評估的科學性。

成本效益與公共資源的平衡

香港公立醫療體系資源有限，DAC的責任不僅是考慮藥物的療效，還需確保公共資金得以公平運用。現行機制已能有效避免藥廠遊說或政治壓力干預專業判斷，若過度強調「透明度」而公開所有評估細節，反而可能引發不必要的社會爭議，甚至導致資源分配失焦。

增加「透明度」未必提升公信力，反增行政負擔

有建議要求DAC仿效英國NICE或澳洲PBAC，全面公開會議記錄、投票細節及評估報告。然而，這種做法在香港的醫療環境中未必適用，原因如下：

專業判斷不宜公開討論

藥物評估涉及複雜的醫學數據與統計分析，公開所有細節可能導致公眾或媒體斷章取義，甚至引發對專業決策的無理質疑。例如，某些高價藥物可能因成本效益不符而被拒，但病人團體或輿論可能單方面施壓，迫使委員會作出非科學主導的決定。

行政效率與決策速度的權衡

現行DAC的季度會議制度已能高效處理藥物申請，若要求每次會議全程公開、記錄所有成員發言，將大幅增加行政成本，延緩新藥審批進度。對於急需藥物的患者而言，程序「透明化」的代價可能是延誤治療。

引入「病人代表」或政治干預 恐損害專業自主性

有意見認為DAC應納入病人組織代表，以反映患者需求。然而，此舉存在以下問題：

病人利益未必等同整體社會利益

病人組織自然會爭取更多藥物納入名冊，但公立醫療體系需兼顧整體資源分配。例如，罕見病藥物往往價格高昂，若僅因少數患者需求而納入，可能排擠其他更普及的醫療服務。DAC現行的專業評估正能避免這種資源錯配。

政治化風險

若引入立法會議員或社福界代表，藥物審批可能淪為政治角力場。不同黨派或利益團體可能藉機施壓，要求優先處理特定藥物，破壞現有制度的專業中立性。

現行制度已具備足夠制衡 無需過度改革

DAC的運作並非封閉，其決策受多重監管：

醫管局與衞生署的雙重把關

DAC的建議需經醫管局管理層及衞生署核准，確保符合整體醫療政策。此外，香港的藥物註冊制度（由衞生署負責）已獨立於DAC，進一步保障藥物安全。

業界與公眾的間接參與

雖然DAC會議不公開，但醫管局會透過專家諮詢、醫學文獻及國際指引參考各界意見，並非閉門造車。藥廠亦可透過正式渠道提交數據，無需透過「公開辯論」影響決策。

改革可能引發的潛在風險

藥廠遊說與商業利益介入

若DAC過度公開審批過程，藥廠可能加大公關力度，透過媒體或病人團體施壓，迫使委員會接受高價藥物。現行低調運作模式正能減少這類干預。

削弱香港醫療體系的穩定性

DAC的審批標準多年來為醫護人員與患者所信任，若貿然改革，可能動搖公眾對公立醫療的信心，甚至引發不必要的法律挑戰（如司法覆核藥物名冊決定）。

維持現狀 穩中求進

現行DAC制度並非完美，但其專業性、效率及穩定性已為香港醫療體系奠定堅實基礎。與其追求形式上的「透明度」或「多元化」，不如優化現有機制，例如：

加強內部專家培訓，確保評估與時並進；

適度公開摘要報告（如藥物納入/拒絕的簡要理據），平衡專業與公眾知情權；

建立快速通道處理緊急藥物，而非全面改革。

香港的醫療體系正面對人口老化及資源緊絀的挑戰，此時更需穩健的制度保障。DAC的改革必須以科學與專業為本，而非迎合短暫的輿論壓力。

作者是香港年輕藥劑師學會。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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