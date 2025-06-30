筆凱．傑語｜長三角產業集群對香港新型工業化的啟示

來稿作者：郭凱傑



筆者日前到江蘇省交流考察，發現其產業佈局有很多值得香港參考的地方。江蘇是經濟大省，經濟總量穩居全國第二、僅次於廣東，製造業更位居全國首位；其增速以總量計已經超過廣東省，回應了國家主席習近平「經濟大省挑大樑」的要求。其中，蘇州是政府規劃、外資參與經濟模式的表表者，生產總值達到2.4萬億元人民幣、總量已接近香港。反觀香港，在新型工業化方面，仍須持續努力。



香港新型工業化待突破

無可否認，創新科技及工業局已推動多項措施（如「新型工業化資助計劃」等）促進產業升級轉型，並首次發布「製造及新型工業產業」經濟活動涵蓋範圍及表現（2023年佔GDP 2.6%），但這個數字反映香港經濟依然側重服務業，新型工業仍未取得重大突破。

香港工業用地不足不是新鮮事，此前新聞曾報道屯門德保雪粒廠房、捷興汽車等因收地面臨搬遷；收地本身不是問題，癥結在於香港難以覓得合適重置地點，亦缺乏支援讓企業趁機進行生產線升級。相對而言，我們的鄰居深圳去年就發布了《深圳市戰略性新興產業與未來產業空間佈局規劃（2024—2035年）》，表明到2035年，全市工業用地佔建設用地比例不低於20%，並全面建成20個先進製造業園區和20個科技創新集聚區，總規模約525平方公里。

應賦予北都辦更大權限

説起本港產業集群的構建，「北部都會區」當然是重中之重。香港的北都與蘇州工業園有很多需要借鏡的地方。蘇州工業園是中外合作以及政府規劃的表表者，園區由蘇州工業園區管理委員會負責，無論是行政管理、社会管理、城市管理的職能均一手包辦——深圳的前海管理局也是另一個實例；相對而言，香港的北部都會區統籌辦事處主要為倡導及統籌角色，在地的實權依然交由各部門負責，未能起到為企業提供量身訂造政策、靈活批地、招商引資的角色。可考慮賦予北都辦更大權限及靈活度，讓其在執行新型工業化策略、提供政策支援方面起到更大作用。

縱觀長三角，無論是硬件軟件的相關企業、科研機構、乃至算力支援（如國家超級計算無錫中心）都很完備，全方位支持企業升級轉型。香港產業元素雖不齊全，但特區政府正積極彌補缺口：例如數碼港人工智能超算中心就在去年正式成立，算力總容量正逐步提升至3,000匹，為企業提供算力支持。

產學真融合加速科研轉化

話雖如此，香港本身受地方所限，不可能容納整個產業鏈；硬件生產需充分利用粵港澳大灣區的產業資源。相對長三角，香港有不少獨有優勢，包括國際金融中心、與國際接軌的法律制度、國際認可的科研能力及高等教育等；必須進一步提升樣本、數據、人才跨境流動，方能在發揮香港優勢之餘最大程度地補足產業集群的不足。

目前香港的產教融合依然不足。例如大學研究撥款以支持基礎科研爲主，縱然多了針對應用研究的撥款、也有了需企業參與的配對補助金計劃，但其規模、效果依然不足，其成果似乎未能達到直接於商業應用的初衷。香港可借鑒内地產教融合的模式，如企業將生產線痛點轉化為大學研究項目，深化兩者合作並輔以政府支持；另一方面，企業應該深度參與課程建構，培養新型產業人才。

產業升級是一場系統工程——上述論述彰顯頂層設計的關鍵性。香港當前正處轉型關口：政府需突破協調角色的局限，強化政策與土地支援，並深化產教融合。香港無需複製他人模式，而是應該取長補短，發揮金融、人才及科研方面的優勢，釋放自身潛能之餘聯動大灣區的產業資源，方能讓新型工業化成為經濟發展的新引擎。

作者郭凱傑，是團結香港基金副研究總監、政府咨詢委員、大專講師及顧問、專欄作家。



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