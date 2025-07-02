來稿｜公營收費改革惠癌病人　為公私營協作創造良機

來稿作者：吳樂文



今年3月，局長帶領醫務衛生局，推出公營醫療收費改革方案，醫管局有條件進一步擴大藥物安全網，通過封頂藥物費用，減輕危重病人的經濟負擔。筆者既是醫藥行業人士 ，亦是四期肺癌的病人，對醫衛局局長及參與改革的團隊，表示由衷感謝和致敬。

回想2022年12月，我因開車時肩膀與手臂連接位置劇痛，進行身體檢查，被診斷出第四期肺癌時，簡直晴天霹靂。幸而腫瘤是屬於預後最好的ALK（間變性淋巴瘤激酶）基因突變，癌指數在服藥後持續下跌，至今進展良好，病情趨向穩定。這段期間基督教信仰給了我很大的力量，治療過程既使我明白到ALK標靶藥物的功效，也對相關醫療開支帶來的經濟負擔有切身體會，因而啟發了我成立肺癌病人關注組，為廣大病友提供更多支援。

局長的改革，解決了一些公營系統的問題，實現了我多年來心願，亦為公私營協作、從根本解決癌病人藥物問題創造良機。醫管局數據顯示，約有50,000名重症病人自費購藥。這次改革設定了每人每年1萬元公營醫療費用封頂額度，控制患者的經濟負擔，提升了公營醫療系統的效率。但考慮到改革中的醫療費用減免，主要針對低收入病人，當局應把握這次改革機會，推動與私營醫療機構合作，以分流公營醫療系統的壓力，特別是重症病藥物，以及慢性病篩查方面。

近日我看到癌症病人藥物資助的單張，當中介紹了某藥廠與社福機構今年起推出最新的藥物慈善資助計劃。令我想起政府近年推出了「1+」新藥審批機制，只要取得一個主要藥物監管機構註冊許可，即可申請在港註冊；機制生效以來，為相關病人帶來治療的新希望。然而，有報導亦已指出，機制僅針對創新藥物，對於已在港註冊，後續被發現可治療其他種類癌症「新藥」，卻不能用此機制加速申請重新註冊。筆者建議當局優化機制，並可與私人藥廠溝通，研究將更多藥物納入安全網，透過醫管局的藥物名冊，病人可用相宜價錢使用這些新藥，將每月動輒數萬元藥費大幅降至可負擔水平。特別是推動將更多中國內地研發的抗癌藥物引進香港，並放寬申請條件，讓中產階層的重病患者也能受惠。

想當年，我是因機緣巧合下進行身體檢查，才意外診斷出第四期肺癌。許多癌症初期都無明顯病徵，往往在發現時已是末期。然而，技術日新月異，例如肺癌，目前已可透過如低劑量電腦斷層掃描（LDCT），進行更有效的篩檢，降低發展至末期的風險。當局未來應結合私營機構的力量，資助更多鼓勵合資格市民，到私營醫療機構進行篩查，病情進入末期才發現，需要昂貴藥物的支出。

要使公營醫療系統更具持續性，不能忽視私人醫療機構的力量。當局一方面應持續推動新藥審批批改革，以使病人可選用更有效、更可負擔的藥物；另一方面，可推動更多資助的篩查計劃，特別是針對高危群組，及早發現、早治療，使市民有小病能早發現，大病亦能避免致貧，從根本上減輕公營醫療系統壓力。

作者吳樂文是肺癌病人關注組召集人。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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