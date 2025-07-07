龍漢標｜從「有秩序調整」到穩健復甦　樓市需新動力

財政司司長陳茂波早前在電台訪談中指出，香港住宅樓價自2021年高位至今年4月，下調28%是「有秩序調整」，未見系統性或恐慌情況。然而，住宅樓市連續三年輾轉下調近三成，此「有秩序調整」，難免對樓市前景和市場信心帶來衝擊，亦衍生連鎖性的財富影響，實不容忽視。



過去香港樓市的升幅為部分市民累積財富，改善生活質素，不少市民的物業資產升值，繼而將累積財富投資股市、增購第二套物業或創業營商，這財富效應帶動了整體經濟向前。然而三年間樓市回調近三成，市民荷包縮水，消費和投資自然減少。至於供樓一族，更可能面對被銀行追收按揭貸款（Call Loan），出現負資產的風險，進一步對樓市前景和信心帶來影響。

根據金管局數字，今年首季負資產住宅按揭貸款宗數已升至4萬多宗，相關按揭總額達到2,000多億元，是21年以來新高。即使市民一直對住屋有剛性需求，但在樓市前景不明朗的情況下，置業入市亦難免會格外謹慎。這情況亦不單出現在住宅物業市場，商業樓宇和商鋪的空置率高企，租金與資產價值下滑，亦連帶影響不少商家企業的財務狀況，銀行融資貸款亦會更趨謹慎，從而對經濟產生連鎖效應的影響。

幸而，香港經濟有逐漸回暖跡象，恒指上半年升至24,000點以上，在香港首次公開募股（IPO）的表現更跑贏全球，集資額逾一千億元。筆者樂見此景，相信股市的良好表現，將逐步惠及整體經濟，進而帶動樓市與各行各業恢復動力。

在經濟逐漸復甦的過程中，物業市場要真正重回有秩序發展，市場極需要一些正面訊息、政策措施，令市場信心回歸。筆者曾經建議，政府應考慮放寬「新資本投資者入境計劃」對住宅物業投資的限制，將現行需購買最少5,000萬元住宅物業的門檻降低至2,000萬元，甚或取消這項要求，並容許計劃中投資房地產的上限提高至1,500萬元，讓有意來港生活的投資者，能更靈活調配資金，在港落地生根、安居樂業，亦帶動住宅市場交投。

另一方面，財爺在訪問中亦談及人才來港亦有利住宅物業需求。翻查政府自2022年底推出一系列招攬人才計劃，至今年初已經有約20萬名專才移居香港，當中有不少攜同家眷來港落戶。這批專才大多數來自內地，由於外匯管制，即使他們移居香港，亦無法將內地的積蓄帶來香港安居置業。筆者曾經倡議特區政府可以考慮跟中央商討，透過一個閉環管理機制，在確保不會對外匯管制造成影響的前題下，容許來港專才將他們內地的資金帶來香港置業。這樣不單解決專才和他們家人來港生活的住宿需要，同時為整體物業市場帶來新動能。

樓市能夠平穩發展，關係到市民財富、投資者對市場前景信心，以至銀行體制的穩建性，更有助實現藏富於民，讓市民安居樂業。政府應延續促進者思維，以靈活的政策措施，引領樓市健康有序發展，達至整體經濟穩步前進的良性循環。

作者龍漢標，是立法會地產及建造界議員。



文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



「01論壇」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不通知。